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Под Новороссийском произошло "абрикосовое" ДТП

Под Новороссийском произошло "абрикосовое" ДТП

Автор:
14 мая 2023 11:22
Сообщество : Аварии
Метки: ДПТ   абрикосы   видео   мост   новороссийск   фура   
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Водитель фуры, перевозившей фрукты, не справился с управлением, и грузовик перевернулся, усыпав лотками с абрикосами всю дорогу.

По предварительным данным, он превысил скоростной режим под мостом в Мефодиевке, зацепил опору моста, в результате чего прицеп упал набок. Естественно, моментально образовалась пробка, а дорожное полотно оказалось покрыто фруктами.


Ну а пока на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, жители окрестных деревень решили не тратить времени даром, и в настоящий момент с сумками и ведрами собирают «урожай».


В результате ДТП водитель фуры не пострадал.



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Метки: ДПТ   абрикосы   видео   мост   новороссийск   фура   
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