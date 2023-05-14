Под Новороссийском произошло "абрикосовое" ДТП

Авария с участием бензовоза на мосту чуть не привела к экологической беде

Дальнобойщик в Якутии утопил фуру в реке и пятый день просит спасателей вытащить машину

Сухогруз потерпел крушение под Новороссийском

Уральские таможенники не пустили в Россию грузовик с 17 тоннами насвая

"Ксюха, жива?": глыба льда сорвалась с фуры и влетела в лобовое стекло легковушки, чуть не убив...