Под Новороссийском произошло "абрикосовое" ДТП

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Водитель фуры, перевозившей фрукты, не справился с управлением, и грузовик перевернулся, усыпав лотками с абрикосами всю дорогу.
По предварительным данным, он превысил скоростной режим под мостом в Мефодиевке, зацепил опору моста, в результате чего прицеп упал набок. Естественно, моментально образовалась пробка, а дорожное полотно оказалось покрыто фруктами.
Ну а пока на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, жители окрестных деревень решили не тратить времени даром, и в настоящий момент с сумками и ведрами собирают «урожай».
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