Мясо, как и большинство видов продуктов питания, делится по нескольким параметрам — группам, типу, сорту и категории. Знание этой классификации помогает хозяйке или профессиональному повару не только выбрать правильный продукт для определенного блюда, но и гарантировать его идеальный вкус и качество.

Определяем категорию продуктов из мяса

Выбор мяса, в первую очередь, определяется традиционным рецептом блюда. Например, холодец лучше всего варить из свинины, котлеты жарить из фарша ассорти, а стейк запекать из вырезки. Это классификация мяса по виду животных и виду его обработки.

Есть также разделение по типу тканей: