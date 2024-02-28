Одна из основ здоровья человека — это сбалансированное и полноценное питание, в котором особую роль играют белки растительного и животного происхождения. Расскажем про продукты, богатые белком и другими полезными для здоровья человека элементами.
Каждый, кто хочет иметь здоровое и красивое тело, должен понимать, что можно употреблять в пищу, а чего нужно избегать или есть крайне редко.
Продукты, богатые белком, просто необходимо включать в свой рацион ежедневно, если вы хотите быть здоровым. Какие это продукты, какую пользу для вас они могут принести и как правильно их есть, мы разберем в нашей статье.
Содержание
Кому рекомендуется употреблять в пищу продукты, богатые белком
Полезная информация о белках
Что такое белок
Это основное питательное вещество и строительный материал для организма. Его называют протеином.
Для чего нужен белок
Для создания тканей, производства ферментов, гормонов, для здоровой кожи, волос и ногтей. От качества и количества белка зависит самочувствие и долголетие человека. Белок помогает восстановиться после травм, тренировок, способствует развитию мышц, поддерживает иммунитет.
Какие бывают белки
Простые белки — это протеины, состоящие только из аминокислот. Сложные белки — это протеиды, которые включают в себя нуклеиновую и фосфорную кислоты, углеводы и другие вещества.
Сколько белка нужно человеку в сутки
Организму человека нужно 0,75 г белка на 1 кг веса. Женщинам, в среднем, — 45 г в течение дня, а мужчинам — 55 г.
Узнать всю полезную информацию о белках и подобрать для себя соответствующее питание вы можете на консультации со специалистом: врачом-гастроэнтерологом, диетологом или нутрициологом.
Кому рекомендуется употреблять в пищу продукты, богатые белком
Употребляя в пищу продукты, богатые белком, мы можем достичь абсолютно разных целей. Например, постройнеть к лету и сбросить лишний вес, или наоборот, набрать мышечную массу, подключив занятия в спортзале. Можем также поддержать свой организм после перенесенного заболевания, например, ОРВИ.
Тем, кто хочет сбросить лишний вес
Российские ученые считают, что мясо, как красное, так и белое, бесспорно нужно включать в свой рацион, в том числе для снижения веса. Полезны свинина, говядина, курица и индейка. Например, 200 г говядины по питательности заменяют 1 л молока. Телятина (молодая говядина) содержит мало калорий, так как в ней почти отсутствуют жиры и углеводы.
Тем, кто хочет набрать мышечную массу
Чтобы набрать нужную мышечную массу и нарастить мышечные волокна, человеку просто необходимо включать в свое ежедневное меню белок.
Для обычного взрослого человека, ведущего малоподвижный образ жизни, нужно 0,8-1 г белка на 1 кг веса в сутки. А для спортсмена — 1-1,2 г на килограмм массы тела в сутки.
В состав белка входит 20 аминокислот. В деле наращивания мышечной массы особую роль играет лейцин — одна из разновидностей аминокислот. Поэтому при питании важно следить за тем, чтобы в белок входило как можно больше лейцина. Потребность человеческого организма в лейцине составляет 6-15 г в сутки.
Продукты, содержащие белок, а вместе с ним и лейцин:
- рыба (лосось, семга, тунец);
- мясо (говядина, курица, индейка);
- молоко и молочные продукты;
- орехи (миндаль,кешью, грецкий орех);
- бобовые (горох, чечевица, фасоль);
- коричневый рис.
Все эти продукты также содержат и много других важных питательных веществ — жиры, углеводы и минералы. Например, горсть миндаля (30 г) содержит 6 г белка. А 100 г приготовленного лосося или 200 г отваренной чечевицы будут содержать 20 г белка в сутки.
Тем, кто хочет помочь организму восстановиться после болезни
Чтобы как можно быстрее прийти в форму после простудных заболеваний, надо употреблять много белковой пищи. Ослабленный организм после болезни требует разнообразного и полезного питания. Продукты, богатые белком, придадут сил, энергии и хорошего настроения, помогут организму восстановиться и набраться сил после болезни.
В каких продуктах содержится белок
Продукт и сколько белка содержится в 100 г
1. Мясо - 29 г
2. Молоко - 1,2 г
3. Ряженка - 2,9 г
4. Творог - 22 г
5. Яйца - 12,7 г
6. Крупы - 17,3 г
7. Рыба - 24,4 г
8. Морепродукты - 18 г
9. Икра - 32 г
10. Сыр - 26 г
11. Бобовые - 24 г
12. Орехи - 18 г
13. Бананы - 3,89 г
14. Брокколи - 3 г
15. Семена - 30 г
16. Грибы - 4,3 г
17. Хлеб и хлебобулочные изделия - 7,7 г
18. Авокадо - 2 г
19. Спирулина - 6 г
20. Курага - 4 г
21. Финики - 2 г
22. Изюм - 3,39 г
23. Зеленая чечевица - 24,6 г
24. Тофу - 9,98 г
25. Брюссельская капуста - 4,8 г
1. Мясо
Считает, что именно животный, а не растительный белок, — основной строительный материал тканей организма человека.
Например, красное мясо (вырезка содержит 24 г белка) и печень нужно употреблять пациентам с анемией, беременным и кормящим женщинам, маленьким детям. Эти продукты содержат хорошо усваиваемое железо.
Грудка индейки или курицы тоже богата белком — в ней содержится 29-31 г этого элемента на 100 г продукта.
2. Молоко
Молоко — ценный источник витаминов, минералов, кальция и белка, который легко усваивается. Молоко также способствует восстановлению мышечных тканей и усиливает синтез белка в организме.
Например, в 100 г коровьего молока 1% жирности содержится около 3,2 г белка. В молоке 2,5% жирности — 2,8 г. В козьем молоке — 3,1 г белка.
Основной белок в молоке — казеин, который содержит аминокислоту метионин. Она, в свою очередь, полезна для поддержания здорового состояния печени и почек.
3. Молочные продукты
Любой молочный продукт является источником незаменимых аминокислот и белка, который легко усваивается и приносит пользу организму, укрепляя иммунитет. Молочный белок широко известен среди спортсменов, которые используют его для набора мышечной массы. Среди молочных продуктов-рекордсменов по содержанию этого элемента:
- ряженка (2,9 г на 100 г);
- кефир (2,8 г);
- сливки 10% (3 г);
- йогурт (5 г);
- сметана 20% (2,8 г).
4. Творог
Творог — один из главных пищевых источников белка (казеина), кальция, молочного жира, аминокислот, витаминов и других микро- и макроэлементов. Творог особенно полезен беременным и кормящим женщинам, а также детям. Содержание белка в твороге следующее:
- обезжиренный творог (22 г на 100 г);
- творог 9% жирности (18 г).
5. Яйца
Полезный и питательный продукт содержит в среднем 12,5 г белка на 100 г. Куриное яйцо состоит из белка и желтка. Яичный белок является источником протеина, а желток содержит витамины и «хороший» холестерин.
Сколько белка содержится в яйцах:
- яйцо куриное (12,7 г);
- яйцо перепелиное (11,9 г).
6. Крупы
Крупы богаты разнообразием витаминов, клетчатки, углеводов, и, конечно же, белка.
Овсяная крупа
Овсянка содержит самое большое количество белка — 17,3 г на 100 г крупы. В зернах овсяной крупы также есть микроэлементы, витамины, биотин, клетчатка и нерастворимые волокна, которые для кишечника являются своеобразным «ершиком». Они выводят холестерин и очищают стенки кишечника.
Позавтракав овсянкой с утра, вы на весь день наполнитесь энергией и бодростью.
Киноа
В этой необычной крупе содержится 14 г белка на 100 г продукта. Также киноа богата кальцием, она насыщает организм полезными веществами и не содержит глютен.
Гречневая крупа
Гречка содержит 12,6 г белка на 100 г крупы. Это несомненный лидер среди круп и по содержанию белка, и по пищевой ценности. Обладая минимальной калорийностью, гречка приносит колоссальную пользу организму.
К достоинствам гречневой крупы можно отнести еще и то, что она богата калием и магнием, выводит токсины из организма и снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
7. Рыба
Рыба — это ценный источник белка, вполне способный заменить даже мясо. В рыбе содержатся витамин D и Омега-3, которые просто незаменимы для организма. Лидеры по содержанию белка:
- тунец (24,4 г на 100 г),
- горбуша (20,5 г);
- лосось (20 г);
- сельдь (19,1 г).
8. Морепродукты
Морепродукты, также, как и рыба, усваиваются организмом легче, чем мясо птицы или, например, говядина. Морепродукты содержат белок и аминокислоты, полезные для организма:
- кальмары (18 г белка на 100 г продукта);
- креветки (18 г);
- крабы (16 г);
- мидии (11,5 г).
9. Икра
Икра осетровых и лососевых содержит много белка и жиров. Она высококалорийна, питательна и полезна для организма. Виды икры по содержанию белка:
- икра лосося (32 г на 100 г);
- икра горбуши (31,2 г);
- икра минтая (28,4 г);
- икра осетра (28 г).
10. Сыр
Благодаря высокому содержанию белка и кальция в сыре, оба этих элемента усваиваются лучше, чем из молока. Употребление сыра помогает повысить иммунитет, участвует в процессе роста, развития и восстановления клеток. Сколько белка в разных видах сыра:
- сыр голландский (26 г на 100 г);
- сыр российский (24,1 г);
- сыр плавленный (16,8 г).
11. Бобовые
В бобовых содержится большое количество белка, клетчатки, витаминов группы B, фолиевой кислоты, железа и совсем мало жира. Лидером в этой группе продуктов считается соя — 36 г белка на 100 г продукта. Следом идут:
- фасоль красная (24 г);
- чечевица (22 г);
- горох (20 г);
- нут (19 г).
12. Орехи
Это богатый источник белка, жиров и витаминов (A, B, C, D, E). Орехи полезны и питательны, но упореблять их надо малыми порциями, лучше в качестве перекуса.
На первом месте по содержанию белка — миндаль и фисташки (21 г на 100 г продукта). Далее идут:
- кешью (18 г);
- грецкий орех (15 г);
- фундук (13 г).
Орехи содержат антиоксиданты, которые защищают от воспалительных заболеваний, и не содержат холестерин, что важно для здоровья сердца.
13. Фрукты и ягоды
Ягоды и фрукты содержат антиоксиданты, аминокислоты и клетчатку. Белок в них тоже есть, хоть и не в таких количествах, как в продуктах животного происхождения. Рассказываем, сколько белка содержится в разных фруктах:
- бананы (3,89 г на 100 г);
- виноград (1 г);
- черная смородина (1 г);
- яблоки (0,5 г).
14. Овощи
Несмотря на то, что овощи богаты витаминами, белка в них содержится немного. Основой для овощей являются вода, углеводы и клетчатка. Рекордсмены по количеству белка:
- брокколи (3 г на 100 г);
- цветная капуста (2,5 г);
- картофель (2,1 г);
- капуста белокочанная (1,8 г);
- помидоры (1,1 г).
15. Семена
Семена — еще одна группа продуктов, которая содержит много растительного белка, витаминов и незаменимых аминокислот (триптофан, метионин, цистеин). Чемпионы по содержанию белка среди семян:
- конопляное семя (32 г на 100 г);
- семена тыквы (30 г:)
- семена подсолнечника (20,7 г);
- семена кунжута (19,4 г);
- семена льна (18,3 г).
16. Грибы
Грибы содержат жиры, углеводы, витамины и минералы. И, конечно, белок. Больше всего этого элемента в сушеных грибах:
- шампиньоны свежие (4,3 г на 100 г);
- белые грибы свежие (3,3 г);
- белые грибы сушеные (23,8 г);
- лисички сушеные (22 г).
17. Хлеб и хлебобулочные изделия
Хлеб, наряду с крупами, бобовыми, картофелем, считается важным источником растительного белка. Также хлеб содержит в себе клетчатку, жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины.
Употреблять в большом количестве хлебобулочные изделия не рекомендуется, так как это способствует набору веса:
- хлеб пшеничный из муки 1 сорта (7,7 г на 100 г);
- хлеб ржаной (4,7 г);
- хлеб с отрубями (7,5 г);
- лаваш (9,2 г);
- бублики (9,1 г);
- печенье сахарное (7,6 г);
- сдобная выпечка (8 г).
18. Авокадо
Авокадо богато не только белком, но содержит много калия, клетчатки и ненасыщенных жирных кислот. Употребление этого продукта помогает нормализовать вес, снизить уровень холестерина. Содержит 2 г белка на 100 г продукта.
Авокадо также является мощным антиоксидантом, улучшает работу сердца, стабилизирует уровень липидов в крови, снижает риск развития диабета.
19. Спирулина
Спирулина — это сине-зеленая водоросль. Она содержит витамины A, группы B, железо, бета-каротин, микроэлементы, и, конечно же, много белка — 6 г на 100 г продукта.
Прием спирулины нормализует работу ЖКТ и улучшает усвоение питательных веществ. Одновременно хорошо помогает тем, кто хочет снизить вес и тем, кто набирает мышечную массу.
Но у этого продукта также есть свои противопоказания (например, спирулина снижает давление), поэтому перед покупкой необходимо проконсультироваться с врачом.
20. Курага
Курага — это сушеный абрикос. Она содержит много белка (4 г на 100 г), клетчатки, витамины A, B, C, E, антиоксиданты и минералы. Употребление кураги способствует здоровью глаз, нормализации работы ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.
Этот сухофрукт можно добавлять в разные блюда, в выпечку, в творог, а можно использовать в качестве перекуса.
21. Финики
Финики являются одними из самых сладких фруктов на земле. Содержат в себе антиоксиданты, клетчатку, множество витаминов и приносят организму человека огромную пользу. Белка в финиках содержится 2 г на 100 г продукта.
При употреблении этого сухофрукта у человека снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшается работа мозга и ЖКТ. Но финики чрезвычайно калорийны, поэтому не стоит ими злоупотреблять.
22. Изюм
Изюм богат не только белком (3,39 г на 100 г продукта), но и кальцием, поэтому особенно полезен для укрепления костей. Также изюм содержит антиоксиданты, железо и клетчатку, много витаминов и микроэлементов.
Он помогает набрать вес тем, кому это необходимо, не повышая уровень холестерина в организме. Изюм можно добавлять в каши и в творог во время завтрака или брать с собой в качестве перекуса.
23. Зеленая чечевица
Полезный диетический продукт, относящийся к семейству бобовых. Содержит много белка (24,6 г), антиоксиданты, витамины группы B, магний и калий. Зеленая чечевица необходима для улучшения работы нервной и сердечно-сосудистой системы и нормализации работы ЖКТ.
24. Тофу
Тофу — это здоровый низкокалорийный продукт, представляющий собой соевый творог. Тофу содержит много белка высокого качества (9,98 г на 100 г продукта), кальция, железа, клетчатки, а также аминокислоты, витамины и минералы.
Этот продукт поддерживает эластичность сосудов, препятствует образованию тромбов и появлению признаков депрессии, а также не содержит холестерин.
25. Брюссельская капуста
В брюссельской капусте содержится 4,8 г белка на 100 г продукта. Калий, который также присутствует в этом овоще, полезен для свертываемости крови и укрепления костной ткани.
Брюссельская капуста полезна для беременных женщин, так как содержит много фолиевой кислоты, необходимой для правильного развития нервной системы малыша.
Как правильно принимать продукты с белком
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора физиологическая потребность в белке для мужчин составляет от 75 до 114 г в сутки, а для женщин — от 60 до 90 г.
Общие рекомендации
В любом случае вам необходимо:
- соблюдать баланс в питании;
- не допускать преобладания белка в ущерб другим продуктам в своем рационе;
- не забывать про витамины.
Не забывайте про жиры и углеводы
В ежедневный рацион должны входить не только белки, но и такие микронутриенты, как жиры и углеводы, которые тоже полезны для организма.
Продукты, богатые белком, должны быть в приоритете
Сбалансированное белковое питание поможет нормализовать вес, улучшить состояние кожи, волос и ногтей, сохранить красоту и здоровье. Любимые белковые продукты должны быть в приоритете, но, опять же, не в ущерб другим — ежедневное питание должно быть разнообразным.
Отзывы врачей о продуктах с белком
— Чтобы избежать проблем со здоровьем, следует внимательно следить за своим питанием, — считает врач-терапевт, гастроэнтеролог Мария Титова. — Недостаток белка может привести к следующим последствиям:
- общая слабость;
- головные боли;
- нарушение сна;
- боли в области сердца;
- плохое состояние кожи, волос и ногтей;
- медленное заживление ран, ссадин, порезов.
Поэтому очень важно, чтобы продукты, которые мы употребляем в пищу, содержали много белка и других полезных нутриентов (питательных веществ).
Популярные вопросы и ответы
На популярные вопросы о пользе белка и о том, в каких продуктах его содержится больше, ответят наши эксперты — терапевт Мария Титова и нутрициолог Ольга Баян.
В каких растительных продуктах больше всего белка?
• Приготовленная чечевица содержит 8,84 г белка на половину чашки. Это ценный источник белка, который можно добавить в рагу, карри, салаты и супы, а также приготовить в виде отдельного гарнира.
• Такие орехи, как миндаль, кешью, фундук, богаты аминокислотами и близки по составу к тканям нашего организма и поэтому хорошо усваиваются. Орехи перед употреблением лучше замачивать, чтобы расщепить содержащуюся в них фитиновую кислоту.
• Семена чиа — полезный и питательный продукт, который содержит 17 г белка на 100 г продукта.
Нутрициолог Ольга Баян добавляет, что при недостатке белка в рационе питания под угрозой находится иммунитет человека, качество тела, повышаются риски возникновения алиментарно-зависимых заболеваний.
При выборе многих радикальных типов питания, например, веганства, этот незаменимый компонент пищи часто поступает в большом дефиците.
Веганам важно включать в рацион больше высокобелковых растительных продуктов. Растительным чемпионом по содержанию белка является соя, на 100 г которой приходится почти 50 г чистого белка.
Второе место по праву занимают бобовые: фасоль, чечевица, нут, маш, горох. Не следует упускать из виду и крупы, которые, являясь источником углеводов, тем не менее, содержат порядка 10-13 г белка. Особо следует обратить внимание на овес, пшеницу, полбу, перловку, гречку, киноа.
Какие богатые белком продукты лучше всего есть беременным женщинам?
— В питании беременных женщин белок должен присутствовать в каждом приеме пищи. В приоритете мясо, птица, рыба, яйца, бобы, тофу, сыры, молоко, орехи и семена, — пояснила Мария Титова. — Например, из рыбы предпочтительнее употреблять лосось на самых ранних сроках и в течение всего периода беременности. Кроме легкоусвояемого белка, он содержит фосфор (участвует в формировании костной ткани), Омега-3 (полезно для здоровья сердца и сосудов). Также в составе витамины группы B, кальций, йод, калий и витамин D.
— Период беременности характеризуется повышенной потребностью в белке, витаминах и микронутриентах, — считает Ольга Баян. — С помощью животных продуктов обеспечить необходимое питание для организма гораздо проще. На каждые 100 г рыбы, птицы, мяса, морепродуктов, творога приходится около 18-20 г белка.
Следует принять во внимание, что оптимальное соотношение растительных и животных белков в здоровом рационе — 50/50. Поэтому принцип разнообразия и ротации продуктовой корзины это первое, на что следует обратить внимание.
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Личинка саранчи 14-18 г.
Саранча и кузнечики: Locusta migratoria, Acridium melanorhodon, Ruspolia differens (взрослые особи) 13-28 г.
Сверчок домашний 25г.