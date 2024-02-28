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25 продуктов, богатых белком

25 продуктов, богатых белком

Автор:
28 февраля 2024 11:10
Метки: белок   мясо   орехи   продукты   протеин   яйца   
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Одна из основ здоровья человека — это сбалансированное и полноценное питание, в котором особую роль играют белки растительного и животного происхождения. Расскажем про продукты, богатые белком и другими полезными для здоровья человека элементами.


Каждый, кто хочет иметь здоровое и красивое тело, должен понимать, что можно употреблять в пищу, а чего нужно избегать или есть крайне редко.

Продукты, богатые белком, просто необходимо включать в свой рацион ежедневно, если вы хотите быть здоровым. Какие это продукты, какую пользу для вас они могут принести и как правильно их есть, мы разберем в нашей статье.


Содержание

Полезная информация о белках 

Что такое белок

Это основное питательное вещество и строительный материал для организма. Его называют протеином.

Для чего нужен белок

Для создания тканей, производства ферментов, гормонов, для здоровой кожи, волос и ногтей. От качества и количества белка зависит самочувствие и долголетие человека. Белок помогает восстановиться после травм, тренировок, способствует развитию мышц, поддерживает иммунитет.

Какие бывают белки

Простые белки — это протеины, состоящие только из аминокислот. Сложные белки — это протеиды, которые включают в себя нуклеиновую и фосфорную кислоты, углеводы и другие вещества.

Сколько белка нужно человеку в сутки

Организму человека нужно 0,75 г белка на 1 кг веса. Женщинам, в среднем, — 45 г в течение дня, а мужчинам — 55 г.

Узнать всю полезную информацию о белках и подобрать для себя соответствующее питание вы можете на консультации со специалистом: врачом-гастроэнтерологом, диетологом или нутрициологом.

Кому рекомендуется употреблять в пищу продукты, богатые белком

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Употребляя в пищу продукты, богатые белком, мы можем достичь абсолютно разных целей. Например, постройнеть к лету и сбросить лишний вес, или наоборот, набрать мышечную массу, подключив занятия в спортзале. Можем также поддержать свой организм после перенесенного заболевания, например, ОРВИ.

Тем, кто хочет сбросить лишний вес

Российские ученые считают, что мясо, как красное, так и белое, бесспорно нужно включать в свой рацион, в том числе для снижения веса. Полезны свинина, говядина, курица и индейка. Например, 200 г говядины по питательности заменяют 1 л молока. Телятина (молодая говядина) содержит мало калорий, так как в ней почти отсутствуют жиры и углеводы.  

Тем, кто хочет набрать мышечную массу

Чтобы набрать нужную мышечную массу и нарастить мышечные волокна, человеку просто необходимо включать в свое ежедневное меню белок. 

Для обычного взрослого человека, ведущего малоподвижный образ жизни, нужно 0,8-1 г белка на 1 кг веса в сутки. А для спортсмена — 1-1,2 г на килограмм массы тела в сутки. 

В состав белка входит 20 аминокислот. В деле наращивания мышечной массы особую роль играет лейцин — одна из разновидностей аминокислот. Поэтому при питании важно следить за тем, чтобы в белок входило как можно больше лейцина. Потребность человеческого организма в лейцине составляет 6-15 г в сутки.

Продукты, содержащие белок, а вместе с ним и лейцин: 

  • рыба (лосось, семга, тунец);
  • мясо (говядина, курица, индейка);
  • молоко и молочные продукты;
  • орехи (миндаль,кешью, грецкий орех);
  • бобовые (горох, чечевица, фасоль);
  • коричневый рис.

Все эти продукты также содержат и много других важных питательных веществ — жиры, углеводы и минералы. Например, горсть миндаля (30 г) содержит 6 г белка. А 100 г приготовленного лосося или 200 г отваренной чечевицы будут содержать 20 г белка в сутки.

Тем, кто хочет помочь организму восстановиться после болезни

Чтобы как можно быстрее прийти в форму после простудных заболеваний, надо употреблять много белковой пищи. Ослабленный организм после болезни требует разнообразного и полезного питания. Продукты, богатые белком, придадут сил, энергии и хорошего настроения, помогут организму восстановиться и набраться сил после болезни.

В каких продуктах содержится белок

Продукт и сколько белка содержится в 100 г


1. Мясо

Считает, что именно животный, а не растительный белок, — основной строительный материал тканей организма человека. 

Например, красное мясо (вырезка содержит 24 г белка) и печень нужно употреблять пациентам с анемией, беременным и кормящим женщинам, маленьким детям. Эти продукты содержат хорошо усваиваемое железо.

Грудка индейки или курицы тоже богата белком — в ней содержится 29-31 г этого элемента на 100 г продукта.

2. Молоко 

Молоко — ценный источник витаминов, минералов, кальция и белка, который легко усваивается. Молоко также способствует восстановлению мышечных тканей и усиливает синтез белка в организме.

Например, в 100 г коровьего молока 1% жирности содержится около 3,2 г белка. В молоке 2,5% жирности — 2,8 г. В козьем молоке — 3,1 г белка.

Основной белок в молоке — казеин, который содержит аминокислоту метионин. Она, в свою очередь, полезна для поддержания здорового состояния печени и почек.

3. Молочные продукты 

Любой молочный продукт является источником незаменимых аминокислот и белка, который легко усваивается и приносит пользу организму, укрепляя иммунитет. Молочный белок широко известен среди спортсменов, которые используют его для набора мышечной массы. Среди молочных продуктов-рекордсменов по содержанию этого элемента:

  • ряженка (2,9 г на 100 г);
  • кефир (2,8 г);
  • сливки 10% (3 г); 
  • йогурт (5 г);
  • сметана 20% (2,8 г).

4. Творог

Творог — один из главных пищевых источников белка (казеина), кальция, молочного жира, аминокислот, витаминов и других микро- и макроэлементов. Творог особенно полезен беременным и кормящим женщинам, а также детям. Содержание белка в твороге следующее:

  • обезжиренный творог (22 г на 100 г); 
  • творог 9% жирности (18 г).

5. Яйца  

Полезный и питательный продукт содержит в среднем 12,5 г белка на 100 г. Куриное яйцо состоит из белка и желтка. Яичный белок является источником протеина, а желток содержит витамины и «хороший» холестерин. 

Сколько белка содержится в яйцах: 

  • яйцо куриное (12,7 г);
  • яйцо перепелиное (11,9 г).

 6. Крупы

Крупы богаты разнообразием витаминов, клетчатки, углеводов, и, конечно же, белка.

Овсяная крупа

Овсянка содержит самое большое количество белка — 17,3 г на 100 г крупы. В зернах овсяной крупы также есть микроэлементы, витамины, биотин, клетчатка и нерастворимые волокна, которые для кишечника являются своеобразным «ершиком». Они выводят холестерин и очищают стенки кишечника.   

Позавтракав овсянкой с утра, вы на весь день наполнитесь энергией и бодростью.

Киноа 

В этой необычной крупе содержится 14 г белка на 100 г продукта. Также киноа богата кальцием, она насыщает организм полезными веществами и не содержит глютен.

Гречневая крупа 

Гречка содержит 12,6 г белка на 100 г крупы. Это несомненный лидер среди круп и по содержанию белка, и по пищевой ценности. Обладая минимальной калорийностью, гречка приносит колоссальную пользу организму.

К достоинствам гречневой крупы можно отнести еще и то, что она богата калием и магнием, выводит токсины из организма и снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

7. Рыба 

Рыба — это ценный источник белка, вполне способный заменить даже мясо. В рыбе содержатся витамин D и Омега-3, которые просто незаменимы для организма. Лидеры по содержанию белка: 

  • тунец (24,4 г на 100 г),
  • горбуша (20,5 г); 
  • лосось (20 г);
  • сельдь (19,1 г).

8. Морепродукты 

Морепродукты, также, как и рыба, усваиваются организмом легче, чем мясо птицы или, например, говядина. Морепродукты содержат белок и аминокислоты, полезные для организма:

  • кальмары (18 г белка на 100 г продукта);
  • креветки (18 г);
  • крабы (16 г);
  • мидии (11,5 г).

9. Икра

Икра осетровых и лососевых содержит много белка и жиров. Она высококалорийна, питательна и полезна для организма. Виды икры по содержанию белка:

  • икра лосося (32 г на 100 г);
  • икра горбуши (31,2 г);
  • икра минтая (28,4 г);
  • икра осетра (28 г).

10. Сыр 

Благодаря высокому содержанию белка и кальция в сыре, оба этих элемента усваиваются лучше, чем из молока. Употребление сыра помогает повысить иммунитет, участвует в процессе роста, развития и восстановления клеток. Сколько белка в разных видах сыра:

  • сыр голландский (26 г на 100 г);
  • сыр российский (24,1 г);
  • сыр плавленный (16,8 г). 

11. Бобовые 

В бобовых содержится большое количество белка, клетчатки, витаминов группы B, фолиевой кислоты, железа и совсем мало жира. Лидером в этой группе продуктов считается соя — 36 г белка на 100 г продукта. Следом идут:

  •  фасоль красная (24 г);
  •  чечевица (22 г);
  •  горох (20 г);
  •  нут (19 г).

12. Орехи

Это богатый источник белка, жиров и витаминов (A, B, C, D, E). Орехи полезны и питательны, но упореблять их надо малыми порциями, лучше в качестве перекуса.


На первом месте по содержанию белка — миндаль и фисташки (21 г на 100 г продукта). Далее идут: 

  • кешью (18 г);
  • грецкий орех (15 г);
  • фундук (13 г).

Орехи содержат антиоксиданты, которые защищают от воспалительных заболеваний, и не содержат холестерин, что важно для здоровья сердца.

13. Фрукты и ягоды

Ягоды и фрукты содержат антиоксиданты, аминокислоты и клетчатку. Белок в них тоже есть, хоть и не в таких количествах, как в продуктах животного происхождения. Рассказываем, сколько белка содержится в разных фруктах:

  • бананы (3,89 г на 100 г);
  • виноград (1 г);
  • черная смородина (1 г);
  • яблоки (0,5 г).

14. Овощи

Несмотря на то, что овощи богаты витаминами, белка в них содержится немного. Основой для овощей являются вода, углеводы и клетчатка. Рекордсмены по количеству белка:

  • брокколи (3 г на 100 г);
  • цветная капуста (2,5 г);
  • картофель (2,1 г);
  • капуста белокочанная (1,8 г);
  • помидоры (1,1 г).

  15. Семена  

Семена — еще одна группа продуктов, которая содержит много растительного белка, витаминов и незаменимых аминокислот (триптофан, метионин, цистеин). Чемпионы по содержанию белка среди семян:

  • конопляное семя (32 г на 100 г);
  • семена тыквы (30 г:)
  • семена подсолнечника (20,7 г);
  • семена кунжута (19,4 г);
  • семена льна (18,3 г).

16. Грибы

Грибы содержат жиры, углеводы, витамины и минералы. И, конечно, белок. Больше всего этого элемента в сушеных грибах:

  • шампиньоны свежие (4,3 г на 100 г);
  • белые грибы свежие (3,3 г);
  • белые грибы сушеные (23,8 г);
  • лисички сушеные (22 г).

17. Хлеб и хлебобулочные изделия

Хлеб, наряду с крупами, бобовыми, картофелем, считается важным источником растительного белка. Также хлеб содержит в себе клетчатку, жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины.

Употреблять в большом количестве хлебобулочные изделия не рекомендуется, так как это способствует набору веса:

  • хлеб пшеничный из муки 1 сорта (7,7 г на 100 г);
  • хлеб ржаной (4,7 г);
  • хлеб с отрубями (7,5 г);
  • лаваш (9,2 г);
  • бублики (9,1 г);
  • печенье сахарное (7,6 г);
  • сдобная выпечка (8 г).

18. Авокадо

Авокадо богато не только белком, но содержит много калия, клетчатки и  ненасыщенных жирных кислот. Употребление этого продукта помогает нормализовать вес, снизить уровень холестерина. Содержит 2 г белка на 100 г продукта.

Авокадо также является мощным антиоксидантом, улучшает работу сердца, стабилизирует уровень липидов в крови, снижает риск развития диабета.

19. Спирулина

Спирулина — это сине-зеленая водоросль. Она содержит витамины A, группы B, железо, бета-каротин, микроэлементы, и, конечно же, много белка — 6 г на 100 г продукта.

Прием спирулины нормализует работу ЖКТ и улучшает усвоение питательных веществ. Одновременно хорошо помогает тем, кто хочет снизить вес и тем, кто набирает мышечную массу.

Но у этого продукта также есть свои противопоказания (например, спирулина снижает давление), поэтому перед покупкой необходимо проконсультироваться с врачом.

20. Курага

Курага — это сушеный абрикос. Она содержит много белка (4 г на 100 г), клетчатки, витамины A, B, C, E, антиоксиданты и минералы. Употребление кураги способствует здоровью глаз, нормализации работы ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. 

Этот сухофрукт можно добавлять в разные блюда, в выпечку, в творог, а можно использовать в качестве перекуса.

21. Финики 

Финики являются одними из самых сладких фруктов на земле. Содержат в себе антиоксиданты, клетчатку, множество витаминов и приносят организму человека огромную пользу. Белка в финиках содержится 2 г на 100 г продукта. 

При употреблении этого сухофрукта у человека снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшается работа мозга и ЖКТ. Но финики чрезвычайно калорийны, поэтому не стоит ими злоупотреблять.

22. Изюм

Изюм богат не только белком (3,39 г на 100 г продукта), но и кальцием, поэтому особенно полезен для укрепления костей. Также изюм содержит антиоксиданты, железо и клетчатку, много витаминов и микроэлементов. 

Он помогает набрать вес тем, кому это необходимо, не повышая уровень холестерина в организме. Изюм можно добавлять в каши и в творог во время завтрака или брать с собой в качестве перекуса.

23. Зеленая чечевица

Полезный диетический продукт, относящийся к семейству бобовых. Содержит много белка (24,6 г), антиоксиданты, витамины группы B, магний и калий. Зеленая чечевица необходима для улучшения работы нервной и сердечно-сосудистой системы и нормализации работы ЖКТ.

24. Тофу

Тофу — это здоровый низкокалорийный продукт, представляющий собой соевый творог. Тофу содержит много белка высокого качества (9,98 г на 100 г продукта), кальция, железа, клетчатки, а также аминокислоты, витамины и минералы.

Этот продукт поддерживает эластичность сосудов, препятствует образованию тромбов и появлению признаков депрессии, а также не содержит холестерин.

25. Брюссельская капуста

В брюссельской капусте содержится 4,8 г белка на 100 г продукта. Калий, который также присутствует в этом овоще, полезен для свертываемости крови и укрепления костной ткани.

Брюссельская капуста полезна для беременных женщин, так как содержит много фолиевой кислоты, необходимой для правильного развития нервной системы малыша.

Как правильно принимать продукты с белком

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора физиологическая потребность в белке для мужчин составляет от 75 до 114 г в сутки, а для женщин — от 60 до 90 г.  

Общие рекомендации

В любом случае вам необходимо:

  • соблюдать баланс в питании;
  • не допускать преобладания белка в ущерб другим продуктам в своем рационе;
  • не забывать про витамины.

Не забывайте про жиры и углеводы

В ежедневный рацион должны входить не только белки, но и такие микронутриенты, как жиры и углеводы, которые тоже полезны для организма.

Продукты, богатые белком, должны быть в приоритете

Сбалансированное белковое питание поможет нормализовать вес, улучшить состояние кожи, волос и ногтей, сохранить красоту и здоровье. Любимые белковые продукты должны быть в приоритете, но, опять же, не в ущерб другим — ежедневное питание должно быть разнообразным.

Отзывы врачей о продуктах с белком 

— Чтобы избежать проблем со здоровьем, следует внимательно следить за своим питанием, — считает врач-терапевт, гастроэнтеролог Мария Титова. — Недостаток белка может привести к следующим последствиям: 

  • общая слабость;
  • головные боли;
  • нарушение сна;
  • боли в области сердца;
  • плохое состояние кожи, волос и ногтей;
  • медленное заживление ран, ссадин, порезов.

Поэтому очень важно, чтобы продукты, которые мы употребляем в пищу, содержали много белка и других полезных нутриентов (питательных веществ).

Популярные вопросы и ответы

На популярные вопросы о пользе белка и о том, в каких продуктах его содержится больше, ответят наши эксперты — терапевт Мария Титова и нутрициолог Ольга Баян.

В каких растительных продуктах больше всего белка?

• Приготовленная чечевица содержит 8,84 г белка на половину чашки. Это ценный источник белка, который можно добавить в рагу, карри, салаты и супы, а также приготовить в виде отдельного гарнира. 
• Такие орехи, как миндаль, кешью, фундук, богаты аминокислотами и близки по составу к тканям нашего организма и поэтому хорошо усваиваются. Орехи перед употреблением лучше замачивать, чтобы расщепить содержащуюся в них фитиновую кислоту.
• Семена чиа — полезный и питательный продукт, который содержит 17 г белка на 100 г продукта.

Нутрициолог Ольга Баян добавляет, что при недостатке белка в рационе питания под угрозой находится иммунитет человека, качество тела, повышаются риски возникновения алиментарно-зависимых заболеваний.

При выборе многих радикальных типов питания, например, веганства, этот незаменимый компонент пищи часто поступает в большом дефиците.

Веганам важно включать в рацион больше высокобелковых растительных продуктов. Растительным чемпионом по содержанию белка является соя, на 100 г которой приходится почти 50 г чистого белка.

Второе место по праву занимают бобовые: фасоль, чечевица, нут, маш, горох. Не следует упускать из виду и крупы, которые, являясь источником углеводов, тем не менее, содержат порядка 10-13 г белка. Особо следует обратить внимание на овес, пшеницу, полбу, перловку, гречку, киноа.

Какие богатые белком продукты лучше всего есть беременным женщинам?

— В питании беременных женщин белок должен присутствовать в каждом приеме пищи. В приоритете мясо, птица, рыба, яйца, бобы, тофу, сыры, молоко, орехи и семена, — пояснила Мария Титова. — Например, из рыбы предпочтительнее употреблять лосось на самых ранних сроках и в течение всего периода беременности. Кроме легкоусвояемого белка, он содержит фосфор (участвует в формировании костной ткани), Омега-3 (полезно для здоровья сердца и сосудов). Также в составе витамины группы B, кальций, йод, калий и витамин D. 

— Период беременности характеризуется повышенной потребностью в белке, витаминах и микронутриентах, — считает Ольга Баян. — С помощью животных продуктов обеспечить необходимое питание для организма гораздо проще. На каждые 100 г рыбы, птицы, мяса, морепродуктов, творога приходится около 18-20 г белка.

Следует принять во внимание, что оптимальное соотношение растительных и животных белков в здоровом рационе — 50/50. Поэтому принцип разнообразия и ротации продуктовой корзины это первое, на что следует обратить внимание.

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Метки: белок   мясо   орехи   продукты   протеин   яйца   
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20k
Bill Час назад
Блин, опять забыл черную икру утром поесть. Теперь прийдется стакан молока выпить.
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137
Navygator 13 минут назад
Классный топик, прямо к обеду.
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6k
Lexx Час назад
Личинка жука-мучника 14-25 г.
Личинка саранчи 14-18 г.
Саранча и кузнечики: Locusta migratoria, Acridium melanorhodon, Ruspolia differens (взрослые особи) 13-28 г.
Сверчок домашний 25г.
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