Ради спасения планеты учёные предложили людям питаться питонами

Питоны на вкус как курица, рассказали учёные. Они несколько раз готовили питонов и пробовали их на вкус.

Рискую повторить клише, но на вкус он очень похож на курицу. Проводите ножом по спине змеи, и получается стейк из филе длиной почти четыре метра. Плотное белое мясо, без костей. Я готовил его на гриле, с карри, в виде билтонга, и, да, он великолепен, - рассказал учёный

Питоны смогут решить много проблем с едой. Например в Африке, где из-за засухи очень сложно содержать коров, питоны могут стать отличной заменой. Змеям требуется на 90% меньше энергии, чем теплокровным млекопитающим, и их можно кормить белковыми отходами