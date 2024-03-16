FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16286 постов • 1705 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Ради спасения планеты учёные предложили людям питаться питонами

Ради спасения планеты учёные предложили людям питаться питонами

Автор:
16 марта 2024 18:22
Сообщество : Животные
Метки: Еда   Учёные   исследование   мясо   питон   спасение планеты   экология   
2297
3

Ни для кого не секрет, что растить скот на мясо - дело затратное и достаточно вредное для экологии планеты.

Учёные Университета Макуори в Сиднее провели исследование и выяснили, что питаться питонами - очень экологично. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. Учёные выяснили, что некоторые виды питонов набирают большой вес всего за год, при этом употребляя рекордно низкое количество пищи. Сетчатые и темные тигровые питоны быстро растут, причиняя экологии планеты минимальный ущерб. Из-за этого их можно выращивать на фермах для производства мяса.

«Наши исследования подтверждают выводы о том, что биологически и экономически целесообразно разводить питонов в неволе для коммерческой торговли», – отметили авторы.

Интересно, что авторы исследования провели эксперимент. Они кормили питонов редко (раз в неделю) переработанных отходов животноводства. Несмотря на голодовку, питоны стабильно набирали в весе. Соотношение потребляемой пищи к произведенному мясу у питона составило 1,2, тогда как для птицы – 2,8, для свинины – 6,0 и для говядины – 10,0.

Питоны на вкус как курица, рассказали учёные. Они несколько раз готовили питонов и пробовали их на вкус.

Рискую повторить клише, но на вкус он очень похож на курицу. Проводите ножом по спине змеи, и получается стейк из филе длиной почти четыре метра. Плотное белое мясо, без костей. Я готовил его на гриле, с карри, в виде билтонга, и, да, он великолепен, - рассказал учёный

Питоны смогут решить много проблем с едой. Например в Африке, где из-за засухи очень сложно содержать коров, питоны могут стать отличной заменой. Змеям требуется на 90% меньше энергии, чем теплокровным млекопитающим, и их можно кормить белковыми отходами

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Еда   Учёные   исследование   мясо   питон   спасение планеты   экология   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6
Сергей Сергей 2 часа назад
есть встречное предложение - питаться учёными!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
293
arioh1 Полчаса назад
"Ни для кого не секрет, что растить скот на мясо - дело затратное и достаточно вредное для экологии планеты"

Ммм, а в чем вред для экологии планеты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
122
Андрей 55 минут назад
Не рассказывайте об этом Маугли....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Евгений 57 минут назад
Ну питоны не жуки, можно и попробовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Фельдъегерь Час назад
люблю задушить питона с утра
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей 2 часа назад
Питон Валера не любит таких ученых
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
350812



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт
Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт
Федя: особенный кот из Ростова стал любимчиком в сети
Федя: особенный кот из Ростова стал любимчиком в сети
Набирающие популярность в сообществах
Алёшин’а музыка
Алёшин’а музыка
Потоп XVII века
Потоп XVII века
Растет как трава, но это рассада
Растет как трава, но это рассада
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#автомобили#забавно#природа#полиция#интересное#позитив#собака#Метро
#животные#машина#автомир#интересно#Прикол#ДТП#аварии#авто аварии#Девушка#сарказм
#в мире#история#люди#Юмор#Москва#США#Еда#Автовсячина#Индия#СССР
Растет как трава, но это рассада Растет как трава, но это рассада Учёные впервые сделали суши "из пробирки" Учёные впервые сделали суши "из пробирки" В Британии рестораторы признают поражение веганов В Британии рестораторы признают поражение веганов Учёные выяснили, что 71% мужчин страдали от женских сексуальных домогательств Учёные выяснили, что 71% мужчин страдали от женских сексуальных домогательств Не покупай электрокар - побереги природу! Не покупай электрокар - побереги природу! Почему в Индии не едят мясо Почему в Индии не едят мясо

На что жалуетесь?

Вернуться