Ради спасения планеты учёные предложили людям питаться питонами

Ни для кого не секрет, что растить скот на мясо - дело затратное и достаточно вредное для экологии планеты.
Учёные Университета Макуори в Сиднее провели исследование и выяснили, что питаться питонами - очень экологично. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. Учёные выяснили, что некоторые виды питонов набирают большой вес всего за год, при этом употребляя рекордно низкое количество пищи. Сетчатые и темные тигровые питоны быстро растут, причиняя экологии планеты минимальный ущерб. Из-за этого их можно выращивать на фермах для производства мяса.
«Наши исследования подтверждают выводы о том, что биологически и экономически целесообразно разводить питонов в неволе для коммерческой торговли», – отметили авторы.
Интересно, что авторы исследования провели эксперимент. Они кормили питонов редко (раз в неделю) переработанных отходов животноводства. Несмотря на голодовку, питоны стабильно набирали в весе. Соотношение потребляемой пищи к произведенному мясу у питона составило 1,2, тогда как для птицы – 2,8, для свинины – 6,0 и для говядины – 10,0.
Питоны на вкус как курица, рассказали учёные. Они несколько раз готовили питонов и пробовали их на вкус.
Рискую повторить клише, но на вкус он очень похож на курицу. Проводите ножом по спине змеи, и получается стейк из филе длиной почти четыре метра. Плотное белое мясо, без костей. Я готовил его на гриле, с карри, в виде билтонга, и, да, он великолепен, - рассказал учёный
Питоны смогут решить много проблем с едой. Например в Африке, где из-за засухи очень сложно содержать коров, питоны могут стать отличной заменой. Змеям требуется на 90% меньше энергии, чем теплокровным млекопитающим, и их можно кормить белковыми отходами
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Ммм, а в чем вред для экологии планеты?
Хотя на самом деле, есть одна страна которая по разным оценкам потребляет от 50 до 70% всего производимого продукта планеты, а значит если их маленько уничтожить, то есть угомонить, то будет норм....
Так что хорошо прожарь стейк на выходных и подумай на этой проблемой, с кружкой холодного кваса.