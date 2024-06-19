Художница устроила БДСМ-фотосессию на питерском кладбище, пыталась уехать из России и попала в СИЗО

Потом объявила сбор денег на билет из России. Но никуда уже не уехала - вскоре её задержали полицейские.

В рамках расследования уголовного дела в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники Центра «Э» Главка установили и задержали одну из участниц акции: 22-летнюю жительницу Петербурга. Приняты меры к установлению и задержанию организаторов и остальных участников акции, - сообщили в питерском МВД.

А сотрудники кладбища говорят, что и не знали ни о каких съёмках:

Мы-то не в курсе. Там органы занимаются, а администрация не знает ничего. Ни раньше, ни сейчас, мы даже знать не знали. Мы сами вчера узнали о каком-то происшествии. Нет (проверки не проводилось - прим.), мы вообще не в курсе, какие там съёмки были, кто это был.

Сегодня сообщили о задержании остальных участников съёмки: фотографа, модели и ещё одной девушки. Всем вменяют надругательство над местами захоронений. Как и Пантелеевой. Её уже отправили в СИЗО.