Художница устроила БДСМ-фотосессию на питерском кладбище, пыталась уехать из России и попала в СИЗО

Ей грозит реальный срок за надругательство над местами захоронения.
В понедельник в сети появились фото и видео с Большеохтинского кладбища в Петербурге. Там пара парней и девушек устроили фотосессию с БДСМ-атрибутикой на фоне могил и крестов.
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Это многим не понравилось и 22-летней художнице Анне Пантелеевой стали поступать разные сообщения в соцсетях. Она поспешила извиниться и назвала прошедший перформанс искусством.
Потом объявила сбор денег на билет из России. Но никуда уже не уехала - вскоре её задержали полицейские.
В рамках расследования уголовного дела в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники Центра «Э» Главка установили и задержали одну из участниц акции: 22-летнюю жительницу Петербурга. Приняты меры к установлению и задержанию организаторов и остальных участников акции, - сообщили в питерском МВД.
А сотрудники кладбища говорят, что и не знали ни о каких съёмках:
Мы-то не в курсе. Там органы занимаются, а администрация не знает ничего. Ни раньше, ни сейчас, мы даже знать не знали. Мы сами вчера узнали о каком-то происшествии. Нет (проверки не проводилось - прим.), мы вообще не в курсе, какие там съёмки были, кто это был.
Сегодня сообщили о задержании остальных участников съёмки: фотографа, модели и ещё одной девушки. Всем вменяют надругательство над местами захоронений. Как и Пантелеевой. Её уже отправили в СИЗО.
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Всем задержанным грозит до 5 лет в колонии.
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