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Художница устроила БДСМ-фотосессию на питерском кладбище, пыталась уехать из России и попала в СИЗО

Художница устроила БДСМ-фотосессию на питерском кладбище, пыталась уехать из России и попала в СИЗО

Автор:
19 июня 2024 18:15
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   бдсм   кладбище   сизо   фотосессия   
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Ей грозит реальный срок за надругательство над местами захоронения.

В понедельник в сети появились фото и видео с Большеохтинского кладбища в Петербурге. Там пара парней и девушек устроили фотосессию с БДСМ-атрибутикой на фоне могил и крестов.

Это многим не понравилось и 22-летней художнице Анне Пантелеевой стали поступать разные сообщения в соцсетях. Она поспешила извиниться и назвала прошедший перформанс искусством.

Потом объявила сбор денег на билет из России. Но никуда уже не уехала - вскоре её задержали полицейские.

В рамках расследования уголовного дела в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники Центра «Э» Главка установили и задержали одну из участниц акции: 22-летнюю жительницу Петербурга. Приняты меры к установлению и задержанию организаторов и остальных участников акции, - сообщили в питерском МВД.

А сотрудники кладбища говорят, что и не знали ни о каких съёмках:

Мы-то не в курсе. Там органы занимаются, а администрация не знает ничего. Ни раньше, ни сейчас, мы даже знать не знали. Мы сами вчера узнали о каком-то происшествии. Нет (проверки не проводилось - прим.), мы вообще не в курсе, какие там съёмки были, кто это был.

Сегодня сообщили о задержании остальных участников съёмки: фотографа, модели и ещё одной девушки. Всем вменяют надругательство над местами захоронений. Как и Пантелеевой. Её уже отправили в СИЗО.

Всем задержанным грозит до 5 лет в колонии.

Источник:

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Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   бдсм   кладбище   сизо   фотосессия   
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10  комментариев
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1k
Сид 53 минуты назад
Дебилки и дебилы всё не кончаются, какая-то эпидемия дебилизма.
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5k
Артур 7 минут назад
Творчество? Это творческая импотенция - когда хочет, но не может. И это желание перерождается в извращение. называют это в медицине перверсией
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4k
Наталья 9 минут назад
"А Рубенс-то с Рафаэлем дураки – маслом старались". Золотой теленок И. Ильф, Е.Петров
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2k
Руслана Тарасова 23 минуты назад
На наплевать этой "Ху Дожнице" на всех. Ей важен только хайп и известность в своих кругах. Моральных и этических норм у нее нет и никогда не было. Пребывание в СИЗО добавит ей только плюсиков для самооценки- "я была замечена государством и СМИ". А вот еслипребывание в СИЗО превратить для нее в реальный срок , плюс штраф в пару миллионов, это уже больно будет.
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8k
Neo 24 минуты назад
Бесо36ство, а не искусство!
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15k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Вот где взять защиту от хомячков-дебилов? На каждую дверь мента не поставишь. ГДЕ принудительное лечение?!! В Союзе даже пи*дорасов вылечивали. Лоботомией.
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43k
Сергей 50 минут назад
Они делали искуство, а оно их об этом не просило.
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5k
Алекс Лом 54 минуты назад
неотвратимо и быстро . лайк !
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3017 постов (2969 в горячем)

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