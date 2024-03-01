FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8619 постов • 906 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
«Нас никто не ждёт и мы никому не нужны»: Чулпан Хаматова рассказала о жизни в Латвии

«Нас никто не ждёт и мы никому не нужны»: Чулпан Хаматова рассказала о жизни в Латвии

Автор:
01 марта 2024 16:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Латвия   Россия   Чулпан Хаматова   актриса   возвращение   отъезд   
2485
9

По словам актрисы, в причинах отъезда из России виноват её «странный и идиотский темперамент».

До недавнего времени Чулпан Хаматова была одной из самых востребованных российских актрис. Играла в театре, получала 500 тысяч рублей за съёмочный день в кино. Участвовала в благотворительном фонде «Подари жизнь» - организация помогает детям с онкологией и заболеваниями крови.

×
×

В начале 2022 года она покинула Россию и переехала в Латвию. Сначала Хаматова сделала много заявлений о том, что не вернётся. Затем всё-таки сказала, приехать может, но:

При условии, что никто не будет заставлять меня молчать и преследовать за высказывания. Мне должна быть дана возможность выражать свое несогласие, не подвергаясь уголовному преследованию.

Одни над этим условием актрисы иронизировали, другие возмущались.

Недавно Чулпан дала интервью и поразмышляла над тем, почему уехала.

У меня не было иного варианта, видя, как сегодня существуют мои коллеги в России, встроиться в этот ряд в силу разных причин. Виноват, наверное, мой странный и идиотский темперамент. Потому что когда надо сделать паузу или просто промолчать, я обязательно засуну свой нос.

Рассказала и о том, что Латвии совсем не так хорошо с заработком, как в РФ:

Я настолько понимала, что здесь нас никто не ждет и мы никому не нужны… И если ты хочешь, чтобы у твоих детей был кусок хлеба и какая-то одежда, значит, будешь работать таксистом, курьером, кем угодно, давать частные уроки по актёрскому мастерству.

Тем не менее, в профессии она осталась. На новой родине у неё были определённые проблемы с языком, поэтому в одном из спектаклей она получила роль глухонемой.

Предложений о съёмках тоже нет - они были основным источником дохода актрисы. Теперь, по словам Чулпан Хаматовой, она учится жить заново и по средствам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Латвия   Россия   Чулпан Хаматова   актриса   возвращение   отъезд   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
46  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Billi_Bons 2 часа назад
Тяжела и неказиста жизнь предателя-артиста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
hpgjzsorqzo4 7 минут назад
Она ещё условия ставит. Предатель должен быть тише воды и ниже травы. Чтобы Россия простила, всей её жизни не хватит. Так что иуда должна оставаться там, где ей "нравится."
Предавший единожды, предаст всегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
lafonten 12 минут назад
Нахер....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
586
Quantimus 19 минут назад
Чушпан Хаматова
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Старожил 20 минут назад
Потерявши голову, по волосам не плачут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Александр 21 минуту назад
Обидно, что все они вернутся и продолжат паразитировать ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
798
Ринат Фамутдинов 22 минуты назад
Хабалка горюет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Olegsky 22 минуты назад
О как либерастные мляди зачирикали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
D12735 37 минут назад
Пусть на сварщика переучивается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Igor Grishaev 38 минут назад
Помер Ефим, да и х** с ним. А то как деньги кончились, опять на заработки в Россию устремились погорелые лицедеи, сделав постную рожу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex 41 минуту назад
Я уже и подзабыл, что такая была...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
SAndre 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ivan 46 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128k
Аааа 48 минут назад
Пусть онлифанс заведет, раз не вписалась в рынок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
_delphin_ 49 минут назад
Что этот чулпан себе позволяет? (почти (с))))

А что по поводу фонда - к фонду претензий нет ни у власти, ни у надзорных органов. Но то, что она была лицом фонда и дискредитировала его своим отношением к России, это печально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Руслана Тарасова 51 минуту назад
Ой, она только это заметила, что никому не нужна? В "Гейропах", особенно в "прибалтийских вымиратах" она просто "чуpка" . Такая вот дрессированная обезьянка , скачащая на дерево с дерева, на потеху местной публике. Пока обезьянка веселит хозяев, ей дадут денюжку на банан. А может и не дадут, скажут плохо скакала. Похоже сейчас наступил период, когда нет , ни банана , ни денег. И стала делать "плак-плак".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Руслан 56 минут назад
И пошли они до городу Парижа. Бредут лесами тёмныма, идут степями широкима, лезут горами высокима... Ну, по пути в городах концерты давали, с большим успехом… Ну, вот так… до Парижу и… доправилися.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Василий Афиногенов Час назад
ну,вы поняли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Luc72 Час назад
500 в день... Да лана... Нихрена не поверю, иначе сейчас вообще никаких бы не было проблем. Или имелся в виду какой то УНИКАЛЬНЫЙ съемочный день?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Fat Lynx Час назад
Да пусть хоть сдохнет там.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Duke_kir Час назад
пришло осознание собственной глупости
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 22 комментария
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283286



Другие посты автора
Популярное в сообществах
12 человек, которым попались странные и загадочные вещи
12 человек, которым попались странные и загадочные вещи
25 интересных и забавных домашних коллекций
25 интересных и забавных домашних коллекций
Набирающие популярность в сообществах
Музыкальная «белогвардейка»
Музыкальная «белогвардейка»
Корабль, обретший известность после гибели. История американского линкора Utah
Корабль, обретший известность после гибели. История американского линкора Utah
Не водой единой
Не водой единой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 29 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#интересное#аварии#авто аварии#Автовсячина#Россия#улыбнуло#истории
#Прикол#животные#в мире#интересно#ДТП#дети#история#кот#Суд#кино
#машина#автомир#факты#люди#позитив#забавно#Разное#милота#подборка#Китай
Не водой единой Не водой единой «Это не то, к чему я привыкла в России»: Чулпан Хаматова рассказала, что в Латвии ей не нравится «Это не то, к чему я привыкла в России»: Чулпан Хаматова рассказала, что в Латвии ей не нравится Незавидная роль: Чулпан Хаматову назначили рупором антироссийской пропаганды в Прибалтике Незавидная роль: Чулпан Хаматову назначили рупором антироссийской пропаганды в Прибалтике "Уходят, громко хлопнув дверью, а возвращаются - на цыпочках": почему Хаматова хочет вернуться в Россию "Уходят, громко хлопнув дверью, а возвращаются - на цыпочках": почему Хаматова хочет вернуться в... «Могу вернуться, встать на колени, сказать: была не права» - уехавшая из России Чулпан Хаматова рассказала о планах на будущее «Могу вернуться, встать на колени, сказать: была не права» - уехавшая из России Чулпан Хаматова... Дом на берегу пруда за 300 тысяч евро: как Чулпан Хаматова устроилась в Латвии Дом на берегу пруда за 300 тысяч евро: как Чулпан Хаматова устроилась в Латвии

На что жалуетесь?

Вернуться