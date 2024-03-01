«Нас никто не ждёт и мы никому не нужны»: Чулпан Хаматова рассказала о жизни в Латвии

По словам актрисы, в причинах отъезда из России виноват её «странный и идиотский темперамент».
До недавнего времени Чулпан Хаматова была одной из самых востребованных российских актрис. Играла в театре, получала 500 тысяч рублей за съёмочный день в кино. Участвовала в благотворительном фонде «Подари жизнь» - организация помогает детям с онкологией и заболеваниями крови.
В начале 2022 года она покинула Россию и переехала в Латвию. Сначала Хаматова сделала много заявлений о том, что не вернётся. Затем всё-таки сказала, приехать может, но:
При условии, что никто не будет заставлять меня молчать и преследовать за высказывания. Мне должна быть дана возможность выражать свое несогласие, не подвергаясь уголовному преследованию.
Одни над этим условием актрисы иронизировали, другие возмущались.
Недавно Чулпан дала интервью и поразмышляла над тем, почему уехала.
У меня не было иного варианта, видя, как сегодня существуют мои коллеги в России, встроиться в этот ряд в силу разных причин. Виноват, наверное, мой странный и идиотский темперамент. Потому что когда надо сделать паузу или просто промолчать, я обязательно засуну свой нос.
Рассказала и о том, что Латвии совсем не так хорошо с заработком, как в РФ:
Я настолько понимала, что здесь нас никто не ждет и мы никому не нужны… И если ты хочешь, чтобы у твоих детей был кусок хлеба и какая-то одежда, значит, будешь работать таксистом, курьером, кем угодно, давать частные уроки по актёрскому мастерству.
Тем не менее, в профессии она осталась. На новой родине у неё были определённые проблемы с языком, поэтому в одном из спектаклей она получила роль глухонемой.
Предложений о съёмках тоже нет - они были основным источником дохода актрисы. Теперь, по словам Чулпан Хаматовой, она учится жить заново и по средствам.
Источник:
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Предавший единожды, предаст всегда.
А что по поводу фонда - к фонду претензий нет ни у власти, ни у надзорных органов. Но то, что она была лицом фонда и дискредитировала его своим отношением к России, это печально.
Вот когда придёт, возьмём на место Овального - трусы шить...