«Нас никто не ждёт и мы никому не нужны»: Чулпан Хаматова рассказала о жизни в Латвии

Рассказала и о том, что Латвии совсем не так хорошо с заработком, как в РФ:

Я настолько понимала, что здесь нас никто не ждет и мы никому не нужны… И если ты хочешь, чтобы у твоих детей был кусок хлеба и какая-то одежда, значит, будешь работать таксистом, курьером, кем угодно, давать частные уроки по актёрскому мастерству.

Тем не менее, в профессии она осталась. На новой родине у неё были определённые проблемы с языком, поэтому в одном из спектаклей она получила роль глухонемой.