Украинка, россиянка и белоруска устроили скандал на конкурсе «Мисс Европа — 2024»

Сам конкурс проходил в Ливане с 15 по 25 февраля. Победительницей конкурса стала россиянка Роза Гадиева.
Этот факт очень расстроил украинскую участницу Милену Мельничук. Милена во время конкурса записала много сториз в «Инстаграме», где обвиняла россиянку и организаторов конкурса в провокациях. Например, Мельничук утверждала, что что её заставляли фотографироваться с россиянкой, угрожали и даже дали похожие платья. А победа Розы Гадиевой была куплена.
Когда все конкурсантки ехали с награждения, нервы не выдержали у участницы из Белоруссии — Ирины Максимович — она заняла на третье место. Ирина в автобусе высказала Мельничук всё, что думает о её поведении на конкурсе:
«Мiss Ukraine! У тебя война? А х**и ты сиськами трясешь на конкурсе красоты?»
Позже Мельничук сделала пост, в котором сообщила, что первое и третье место якобы были куплены представителями России и Белоруссии (за 20 и 5 тысяч евро соответственно).
Сама Милена никаких призов на конкурсе не получила.
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В хлебало высказала.
А у самки с украины больно морда... как с улицы красных фонарей.
В общем мы оставили их на тротуарчике обдумывать поведение и свалили до приезда полиции. Стремались немного, но в общем нас ни кто не искал, в смысле из полиции.
Я к тому все это, что раз у тебя дом горит, не хер ехать в гости в соседнюю деревню и там всем на это жаловаться.
2. Почему не стоит принимать всерьез слова "породистых человеко..." ой, т.е. участниц, от какой бы то ни было страны они не были и хоть до какой бы степени не отвечали требованиям породы?
Вы уже всех достали
Они только и могут, что «дай, дай» и на халяву