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Украинка, россиянка и белоруска устроили скандал на конкурсе «Мисс Европа — 2024»

Украинка, россиянка и белоруска устроили скандал на конкурсе «Мисс Европа — 2024»

Автор:
29 февраля 2024 20:46
Метки: Беларусь   Мисс Европа   Россия   Украина   
1503
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Сам конкурс проходил в Ливане с 15 по 25 февраля. Победительницей конкурса стала россиянка Роза Гадиева.


Этот факт очень расстроил украинскую участницу Милену Мельничук. Милена во время конкурса записала много сториз в «Инстаграме», где обвиняла россиянку и организаторов конкурса в провокациях. Например, Мельничук утверждала, что что её заставляли фотографироваться с россиянкой, угрожали и даже дали похожие платья. А победа Розы Гадиевой была куплена.

Когда все конкурсантки ехали с награждения, нервы не выдержали у участницы из Белоруссии — Ирины Максимович — она заняла на третье место. Ирина в автобусе высказала Мельничук всё, что думает о её поведении на конкурсе:

«Мiss Ukraine! У тебя война? А х**и ты сиськами трясешь на конкурсе красоты?»


Позже Мельничук сделала пост, в котором сообщила, что первое и третье место якобы были куплены представителями России и Белоруссии (за 20 и 5 тысяч евро соответственно).


Сама Милена никаких призов на конкурсе не получила.



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Метки: Беларусь   Мисс Европа   Россия   Украина   
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21  комментарий
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59k
Мойша 3 часа назад
Так хохлушка - хабалистая селючка: как привыкла из-за плетня собачиться - так и по миру ездят со своими привычками.
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2k
КАКАнгел 8 минут назад
Конкурс красоты в Ливане ?? это что аукцион элитных проституток ???? и кстати у хохлушки морда самая простая. именно простая - как у 1000 хохлушек- нет в ней изюминки и красоты запоминающейся.
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528
Guilty Pleasure 19 минут назад
какая ж она мерзкая
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8k
Allmaster 23 минуты назад
Молодец, Ирина!
В хлебало высказала.
А у самки с украины больно морда... как с улицы красных фонарей.
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115
Alex 50 минут назад
белоруске надо было в отместку трясти картами, где указано "откуда готовилось нападение" ))
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74
Голован Щекн Час назад
Еще в 2019 году был в Шэньчжэне(Китай) в командировке, по нескольку месяцев там жил. И вот как то в баре с корешом из Нижнего сидим пьем пивко после рабочего дня за стойкой, заходят в бар 2 европеоида, видимо слышат что мы говорим по русски и присаживаются рядом за стойкой. С начала все было норм, как зовут, чем тут заняты и все такое, просто разговор в баре. Они два украинца, один из Киева, второй вроде из Одессы, заняты перекупством были, то есть им скидывали заказы найти что то они искали и отправляли, таких там много и русских и белорусов и т.д. в общем сидели норм трепались. А через пару бокалов пива, я не знаю мож они до бара еще приняли, одного из них как прорвало. Чё вы русские на нас напали(2019г)?! что вам надо, чтоб мы в Москве были?! первого достало это меня, но я человек сдержанный и просто вежливо сказал - а ты что тогда тут, в 12 тысячах км. от украины своей делаешь? там может русский солдат матери твоей горло перерезает или жену/сестру твою насилует, почему ты не с ними раз на твою страну напали как ты говоришь? тот вообще развизжался про славу укре и дошел до москалей на ножи, тут уже не выдержал мой кореш бывший десантник, да и я тоже, бывший ВВшник.
В общем мы оставили их на тротуарчике обдумывать поведение и свалили до приезда полиции. Стремались немного, но в общем нас ни кто не искал, в смысле из полиции.
Я к тому все это, что раз у тебя дом горит, не хер ехать в гости в соседнюю деревню и там всем на это жаловаться.
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2k
Мария Коненкова 2 часа назад
А как россиянка поучаствовала в скандале? Только тем фактом, что победила? С хохлушкой и бульбашкой понятно, пособачились, а россиянка, получается, тихо сидела и не отсвечивала?
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8k
rutt 2 часа назад
Хохлуха дура, в чистых трусах вышла, ну ктож в ней богиню узнает без этого опозновательного знака.
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274
Dmitry N 2 часа назад
Опять Speed info на фишки пускают
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5k
Мухамедов Александр Ашурович 2 часа назад
Хохлы как всегда в своём репертуаре))))
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8k
Умница-красавица 2 часа назад
Тема сисек не раскрыта
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30k
AzuveR 3 часа назад
Ну за шо ?
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21k
Luc72 3 часа назад
1. Чем отличается конкурс красоты Homo Sapiens от любых других конкурсов типа конкурса пород собак, скаковых лошадей, кошек...?
2. Почему не стоит принимать всерьез слова "породистых человеко..." ой, т.е. участниц, от какой бы то ни было страны они не были и хоть до какой бы степени не отвечали требованиям породы?
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2k
Gadova 3 часа назад
Белоруска Молодец!
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16k
GROMOZEKA 3 часа назад
Привыкайте, свинособаки.
Вы уже всех достали
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6k
Трям 3 часа назад
Шлюхи наибенились ))))
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14k
Владимир 3 часа назад
А у хохлов денег не нашлось? Если уж "купили".
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