Украинка, россиянка и белоруска устроили скандал на конкурсе «Мисс Европа — 2024»

Этот факт очень расстроил украинскую участницу Милену Мельничук. Милена во время конкурса записала много сториз в «Инстаграме», где обвиняла россиянку и организаторов конкурса в провокациях. Например, Мельничук утверждала, что что её заставляли фотографироваться с россиянкой, угрожали и даже дали похожие платья. А победа Розы Гадиевой была куплена.

Когда все конкурсантки ехали с награждения, нервы не выдержали у участницы из Белоруссии — Ирины Максимович — она заняла на третье место. Ирина в автобусе высказала Мельничук всё, что думает о её поведении на конкурсе:

«Мiss Ukraine! У тебя война? А х**и ты сиськами трясешь на конкурсе красоты?»