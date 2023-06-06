Разрушение плотины Каховской ГЭС: главное

Украинские власти объявили эвакуацию жителей Херсонской области на правом берегу, уточняет РБК. На правом берегу Днепра в зоне подтопления находятся 16 тысяч человек — эвакуационные поезда будут вывозить жителей Херсона и близлежащих сёл. На левом берегу в районах вероятного подтопления живут 22 тысячи человек — в российской администрации заявили, что «ситуация под полным контролем», но на случай эвакуации уже приготовили автобусы.