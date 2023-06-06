Разрушение плотины Каховской ГЭС: главное

В ночь на 6 июня ВС Украины нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции на Днепре. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что подрыва не было, однако ночные удары привели к разрушению задвижек. Вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.
Владимир Леонтьев назвал "огромным счастьем", то, что сама дамба уцелела.
Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры (балки, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия - ред.), где непосредственно находятся задвижки, и её снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье, - приводит "РИА Новости" слова мэра.
Удар по Каховской ГЭС, предположительно, нанесли из РСЗО "Ольха", уточняет ТАСС.
Источник:
По данным властей Новой Каховки, максимальный уровень подъёма воды достиг 4 метра.
Источник:
По словам Леонтьева, затоплены прибрежные зоны находящихся рядом Днепрян и Корсунки. Также часть объектов инфраструктуры, а также некоторые дома в Новой Каховке затоплены. Леонтьев утверждает, что спрогнозировать, будет ли дальше разрушаться Каховская ГЭС, пока невозможно. До обычного режима вода опустится через 72 часа, передаёт слова мэра ТАСС.
Украинские власти объявили эвакуацию жителей Херсонской области на правом берегу, уточняет РБК. На правом берегу Днепра в зоне подтопления находятся 16 тысяч человек — эвакуационные поезда будут вывозить жителей Херсона и близлежащих сёл. На левом берегу в районах вероятного подтопления живут 22 тысячи человек — в российской администрации заявили, что «ситуация под полным контролем», но на случай эвакуации уже приготовили автобусы.
Херсон
Источник:
В Херсоне заметили бобра, который гулял по затопленным улицам. Вода продолжает пребывать.
Природа настолько очистилась...
Источник:
В сети появилась симуляция затопления. В случае прорыва гидроэлектростанции, поток воды смоет все прилегающие поселки на берегу Днепра.
Симуляция подтопления
Источник:
Советские учёные ещё в 1985 году оценили возможность затопления территорий Херсонской области. В случае ЧП на плотине волна высотой пять метров смоет все поселки, встретившиеся на ее пути: Казачьи Лагери, Львово, Голая Пристань, Новая маячка и другие, передаёт "Комсомольская правда".
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Теперь конечно по другому смотришь на развал СССР.
Думал раньше, какая Великая страна пала, как это нелепо, неожиданно, несправедливо... А теперь понимаешь, не могла страна не погибнуть. Слишком непосильный был груз. Тащить на своем горбу хохлов, азеров, кавказ, среднюю азию... Строить им заводы, санатории, плотины, атомные станции, ГЭС, метро, создавать институты, театры, больницы, школы, воевать за них, отправлять своих солдат на их границы, разрешать внутренние конфликты... Да это ж звиздец...
Вот папуасы остались одни. И что мы видим? Они тупо уничтожают плоды Советской цивилизации.
Промышленность, культура, спорт, здравоохранение, образование... Папуасы уничтожили все! Продали, пропили, не смогли сохранить, не знали как пользоваться и похерили, просто тупо взорвали... Прибалтика превратилась в тухлое жмудское село без инфраструктуры, Азия вернулась в средневековье, Кавказ уже оккупирован соседями, хохлы просто себя уничтожают в каком-то шизофреническом исступлении. Готовы оставить выжженную землю, лишь бы русским ничего не досталось. Если бы у них было ядерное оружие они бы сами Киев уничтожили, назло москалям и закопались в землянки на волыни... Рожденный ползать - летать не может. Если хохлы годами протухали в своих грязных схронах, то им не нужны радости цивилизации. Их мечта - вернуться обратно, в вонючую землянку в ровненских лесах. Но перед этим они хотят отомстить Советским людям, заставившим их выползти на свет из своего убого мирка, и уничтожить все, ими созданное. Чтобы окончательно погрузиться во мрак.
Но виновата Россия, ага