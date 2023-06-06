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Разрушение плотины Каховской ГЭС: главное

Разрушение плотины Каховской ГЭС: главное

Автор:
06 июня 2023 11:42
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Новая Каховка   Россия   Украина   ЧП   воды   гэс   интересное   фото   
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В ночь на 6 июня ВС Украины нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции на Днепре. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что подрыва не было, однако ночные удары привели к разрушению задвижек. Вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.

Владимир Леонтьев назвал "огромным счастьем", то, что сама дамба уцелела.

Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры (балки, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия - ред.), где непосредственно находятся задвижки, и её снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье, - приводит "РИА Новости" слова мэра.

Удар по Каховской ГЭС, предположительно, нанесли из РСЗО "Ольха", уточняет ТАСС.

По данным властей Новой Каховки, максимальный уровень подъёма воды достиг 4 метра.

По словам Леонтьева, затоплены прибрежные зоны находящихся рядом Днепрян и Корсунки. Также часть объектов инфраструктуры, а также некоторые дома в Новой Каховке затоплены. Леонтьев утверждает, что спрогнозировать, будет ли дальше разрушаться Каховская ГЭС, пока невозможно. До обычного режима вода опустится через 72 часа, передаёт слова мэра ТАСС.

Украинские власти объявили эвакуацию жителей Херсонской области на правом берегу, уточняет РБК. На правом берегу Днепра в зоне подтопления находятся 16 тысяч человек — эвакуационные поезда будут вывозить жителей Херсона и близлежащих сёл. На левом берегу в районах вероятного подтопления живут 22 тысячи человек — в российской администрации заявили, что «ситуация под полным контролем», но на случай эвакуации уже приготовили автобусы.

В Херсоне заметили бобра, который гулял по затопленным улицам. Вода продолжает пребывать.

В сети появилась симуляция затопления. В случае прорыва гидроэлектростанции, поток воды смоет все прилегающие поселки на берегу Днепра.

Советские учёные ещё в 1985 году оценили возможность затопления территорий Херсонской области. В случае ЧП на плотине волна высотой пять метров смоет все поселки, встретившиеся на ее пути: Казачьи Лагери, Львово, Голая Пристань, Новая маячка и другие, передаёт "Комсомольская правда".

Источник:

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Метки: Новая Каховка   Россия   Украина   ЧП   воды   гэс   интересное   фото   
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17  комментариев
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13k
Shtoppi Час назад
е_анутые какляцие марионетки-нацисты никак не угомонятся в стремлениях вылизать очко своим заморским хозяевам, при этом абсолютно не думая о последствиях. это еще один довод в пользу того, что им плевать как на саму окраину, так и на народ. потому что дяди явно укатят в закат, когда их власть закончится.
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48k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 12 минут назад
самое интересное что в укро "сми" пишут "москали совсем кукухой поехали разбомбили плотину" . из разряда "Россия 8 лет обстреливает ЛДНР"
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12k
harlamov 17 минут назад
Н-да...
Теперь конечно по другому смотришь на развал СССР.
Думал раньше, какая Великая страна пала, как это нелепо, неожиданно, несправедливо... А теперь понимаешь, не могла страна не погибнуть. Слишком непосильный был груз. Тащить на своем горбу хохлов, азеров, кавказ, среднюю азию... Строить им заводы, санатории, плотины, атомные станции, ГЭС, метро, создавать институты, театры, больницы, школы, воевать за них, отправлять своих солдат на их границы, разрешать внутренние конфликты... Да это ж звиздец...
Вот папуасы остались одни. И что мы видим? Они тупо уничтожают плоды Советской цивилизации.
Промышленность, культура, спорт, здравоохранение, образование... Папуасы уничтожили все! Продали, пропили, не смогли сохранить, не знали как пользоваться и похерили, просто тупо взорвали... Прибалтика превратилась в тухлое жмудское село без инфраструктуры, Азия вернулась в средневековье, Кавказ уже оккупирован соседями, хохлы просто себя уничтожают в каком-то шизофреническом исступлении. Готовы оставить выжженную землю, лишь бы русским ничего не досталось. Если бы у них было ядерное оружие они бы сами Киев уничтожили, назло москалям и закопались в землянки на волыни... Рожденный ползать - летать не может. Если хохлы годами протухали в своих грязных схронах, то им не нужны радости цивилизации. Их мечта - вернуться обратно, в вонючую землянку в ровненских лесах. Но перед этим они хотят отомстить Советским людям, заставившим их выползти на свет из своего убого мирка, и уничтожить все, ими созданное. Чтобы окончательно погрузиться во мрак.
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1k
Victor Chromov 19 минут назад
В последние дни существования нацисткой Германии по приказу Гитлера, боявшегося, что советские войска по тоннелям метро подойдут к бункеру Имперской канцелярии, были открыты шлюзы, и мутные воды Шпрее затопили метро, унеся с собой несколько тысяч жизней мирных граждан, укрывавшихся на подземных станциях.Но этот Гитлера не спасло.
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1k
Nick Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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2k
Pioner76 36 минут назад
Хохлы, вы что творите?
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346
grigorenko vladislav Pioner76 24 минуты назад
Перемогу приближают...
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1k
Виталий 44 минуты назад
Идут боевые действия, а такой объект важный, не охраняется. Теперь на восстановление надо и время и деньги.
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15k
info-kozirev 53 минуты назад
Давно пора хохлов с землей сровнять,сровнять с землей Киев,Львов и прочие города вместе с их сучьим населением,иначе так и будет,спокойно жить эти мрази не могут и не будут,будут вечно гадить.
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2k
Alex 2 часа назад
Тупые пид**сы. Надо на Днепре плотину взорвать, что бы сраный Киев затопило в жопу.
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17k
Alex PAW 2 часа назад
обвинить Россию, за одно оправдаться, почему нет наступления...
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9k
krivsan 2 часа назад
кошмар
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30k
Владимир 2 часа назад
Хохлы опять себя за жопу укусили.
Но виновата Россия, ага
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346
grigorenko vladislav Владимир Полчаса назад
Ещё как виновата! Немцы уже настрочили статеек в прессе: " ...как заявил украинский представитель военной администрации..." в результате обстрела Россией дамбы... Запорожская станция под угрозой... Запорожскую АЭС контролирую российские силы..." и прочая такая же пурга в полнеба. Разве кто-нибудь ожидал чего-то другого?
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PokemonKa
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