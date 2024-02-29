Тренера хоккейной команды, чьи воспитанники демонстративно отказались от призов, отстранили от работы

Федерации хоккея России (ФХР) на полгода отстранила от деятельности главного тренера юниорской сборной России Александра Титова. Поводом послужил недавний скандал на Кубке Будущего, который проходил в столице Белоруссии.

Турнир завершился 10 февраля. В последний день игроки российской сборной до 18 лет отказались получать личные и командные награды, побросав их на лёд перед организаторами мероприятия.