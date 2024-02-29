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Тренера хоккейной команды, чьи воспитанники демонстративно отказались от призов, отстранили от работы

Тренера хоккейной команды, чьи воспитанники демонстративно отказались от призов, отстранили от работы

Автор:
29 февраля 2024 19:25
Сообщество : Спорт
Метки: Белоруссия   Видео   Россия   награды   наказание   протест   скандал   турнир   хоккей   юниоры   
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Игроков тоже наказали.

Федерации хоккея России (ФХР) на полгода отстранила от деятельности главного тренера юниорской сборной России Александра Титова. Поводом послужил недавний скандал на Кубке Будущего, который проходил в столице Белоруссии.


Турнир завершился 10 февраля. В последний день игроки российской сборной до 18 лет отказались получать личные и командные награды, побросав их на лёд перед организаторами мероприятия.

Как позднее выяснилось, российские хоккеисты были недовольны заключительным матчем с белорусами, они проиграли в овертайме со счётом 5:6. И виновным в этом считали судью, который подыгрывал своим.

Помимо главного тренера дисциплинарный комитет ФХР наказал и членов сборной. Вратарь Пётр Андреянов и нападающие Егор Сурин и Вадим Дудоров дисквалифицированы на три матча сборных команд. Помимо этого, для спортсменов установили испытательный срок длительностью 6 месяцев.

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Метки: Белоруссия   Видео   Россия   награды   наказание   протест   скандал   турнир   хоккей   юниоры   
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21  комментарий
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18k
Алекс Час назад
Как говорил незабвенный Тарасов на жалобы игроков на судей - значит надо играть так, что бы у судьи не было шанса подсуживать.
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1k
Anatolij 8 минут назад
Был пост. Вот ссылка на моменты. https://m.fishki.net/go/?url=https://youtu.be/nlQdkAM8aQU?si=BuTQB1ytSB5oFEdO
Ничего там судьи не беспределили.
Я писал уже, что ремня этим соплежуеям надо выписать. А тренеру учить будущих мужчин проигрывать достойно.
Радует, что без внимания не оставили. Есть ещё вменяемые управленцы в хоккее.
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2k
Мурчелло 22 минуты назад
Свинское поведение в гостях.Тем более у белорусов.За такие выходки надо выгонять из спорта.Мало того,что жрут народные деньги и проигрывают,ещё и хамят.
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10k
booz223 Полчаса назад
Что нам судить? На льду оно виднее... Зато парни показали характер - уважаю!
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2k
КАКАнгел Полчаса назад
это хорошо , но надо провести расследование насколько справедливым было судейство - может были косяки и ребята правы.
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3k
Александр Ломовицкий 46 минут назад
все решила бы переигровка со сменой судьи . есть спорные моменты ? переиграйте - докажите . не смогли, дисквалификация на три-пять лет .
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1M
NAZARETH (модер) Час назад
А я согласен с парнями. Сам матч не смотрел, но если команда так посчитала, значит что-то было...
Вспомним матч сборной СССР - Спартак перед вылетом в Канаду...
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35k
Юр21 Час назад
То есть проиграли и на видео ничего не нашли... Их видно российские футболисты покусали!
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39k
Dobry vojak Svejk Час назад
Клять... Давайте не будем сову на глобус натягивать. Не бросали они ничего на лёд. Хрена тут нагнетать ??? Молча ставили. Не надо здесь бесов искать. Прям, нашли уродов и давай их хаять? Где научились такие статейки писать?
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25k
сеньор Леонсио Час назад
Какие мы ранимые!
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953
Тордион Час назад
Спорт вне политики?)))
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