Тренера хоккейной команды, чьи воспитанники демонстративно отказались от призов, отстранили от работы

Игроков тоже наказали.
Федерации хоккея России (ФХР) на полгода отстранила от деятельности главного тренера юниорской сборной России Александра Титова. Поводом послужил недавний скандал на Кубке Будущего, который проходил в столице Белоруссии.
Турнир завершился 10 февраля. В последний день игроки российской сборной до 18 лет отказались получать личные и командные награды, побросав их на лёд перед организаторами мероприятия.
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Как позднее выяснилось, российские хоккеисты были недовольны заключительным матчем с белорусами, они проиграли в овертайме со счётом 5:6. И виновным в этом считали судью, который подыгрывал своим.
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Помимо главного тренера дисциплинарный комитет ФХР наказал и членов сборной. Вратарь Пётр Андреянов и нападающие Егор Сурин и Вадим Дудоров дисквалифицированы на три матча сборных команд. Помимо этого, для спортсменов установили испытательный срок длительностью 6 месяцев.
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Ничего там судьи не беспределили.
Я писал уже, что ремня этим соплежуеям надо выписать. А тренеру учить будущих мужчин проигрывать достойно.
Радует, что без внимания не оставили. Есть ещё вменяемые управленцы в хоккее.
Вспомним матч сборной СССР - Спартак перед вылетом в Канаду...
Сборная не выйдет на лёд, пока не поменяется судейский состав.
Вы не понимаете, что на матче присутствует генеральный секретарь ЦК партии Брежнев Леонид Ильич?
А что, у Леонида Ильича свои собственные правила в хоккее? (с)