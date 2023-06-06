«Мистер смерть»: почему в России стали массово травиться сидром

Есть десятки пострадавших и уже 28 человек погибло.
Партия слабоалкогольного «Мистера Сидра» оказалась отравленной - в напитке обнаружили метанол и этилбитурат в высокой дозировке. Из-за этого 28 смертей и ещё 54 отравления разной степени тяжести.
Как только появились первые случаи отравления, «Мистер Сидр» стали изымать из продажи по все России. Следователи из Ульяновской области сообщают:
Среди пострадавших — 16-летняя девочка-сирота. Она пила сидр вместе с сестрой.
А персонал одной из больниц Ульяновской области добавляет:
Очень страшно, две реанимации в хирургическом корпусе переполнены, и до сих пор очень много обращений в приемное отделение. Ночью умерла пара — муж с женой. Еще пара: муж умер, жена — крайне тяжелое состояние, а ей всего 50 лет.
Позже силовики показали кадры обыска в производственном цехе, где разливали «Мистер Сидр» и другие напитки.
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«Бизнесмена», который владел производством смертельного пойла, уже задержали - это 32-летний Анар Гусейнов.
Примечательно, что ранее он уже привлекался за продажу алкогольной продукции без соответствующих документов. Тогда он отделался предупреждением. Также приняли и его партнёров по бизнесу: менеджеров компании-производителя 36-летнего Антона Фролова и 27-летнего Рамиля Асланова. Заодно задержали главного бухгалтера Полину Ускову. Их подозревают в реализации «Мистера Сидра».
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По ней Гусейнову грозит до 10 лет заключения. Возможный срок его подельников пока неизвестен.
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Вот того, кто принял решение просто предупредить нужно привлечь как соучастника! А лучше публично повесить на Красной Площади! Из-за таких чиновников всякая мразь, чувствуя безнаказанность, будет убивать и калечить людей.
Эти смерти, это чисто вопрос чиновников, этнических бандитских формирований, крышевания силовиками.
Пострадавших подростков, кстати, уже двое и плюс одна БЕРЕМЕННАЯ женщина. Как это вообще расценить? Как это можно понимать?
А есть какие-то варианты, как можно понимать, что жертвой стала беременная? Ей сидр насильно в глотку заливали? Или обычный этиловый спирт беременным теперь как настойку прописывают?
Этот случай, скорее всего, действительно не последний, потому что когда вокруг царит бардак и никто ни за что не отвечает, а однажды пойманных на махинациях "не за спасибо" просто предупреждают, то такая хрень будет повторяться регулярно.
Моделируем простую аналогичную ситуацию: в кафе злоумышленник незаметно подсыпает соседу по столику яд и тот погибает. Что дальше? Всё правильно!В кофе найден стрихнин. В отношении владельца кафе следует завести уголовное дело по статье "Предоставление услуг...." и посадить его и бухгалтера. Всё! Именно на это проще всего списать, а не на войну и не на поиск истинных злоумышленников.