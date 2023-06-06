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«Мистер смерть»: почему в России стали массово травиться сидром

«Мистер смерть»: почему в России стали массово травиться сидром

Автор:
06 июня 2023 15:04
Сообщество : Криминал
Метки: алкоголь   видео   мистер сидр   напиток   отрава   силовики   следователи   
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Есть десятки пострадавших и уже 28 человек погибло.

Партия слабоалкогольного «Мистера Сидра» оказалась отравленной - в напитке обнаружили метанол и этилбитурат в высокой дозировке. Из-за этого 28 смертей и ещё 54 отравления разной степени тяжести.

Как только появились первые случаи отравления, «Мистер Сидр» стали изымать из продажи по все России. Следователи из Ульяновской области сообщают:

Среди пострадавших — 16-летняя девочка-сирота. Она пила сидр вместе с сестрой.

А персонал одной из больниц Ульяновской области добавляет:

Очень страшно, две реанимации в хирургическом корпусе переполнены, и до сих пор очень много обращений в приемное отделение. Ночью умерла пара — муж с женой. Еще пара: муж умер, жена — крайне тяжелое состояние, а ей всего 50 лет.

Позже силовики показали кадры обыска в производственном цехе, где разливали «Мистер Сидр» и другие напитки.

«Бизнесмена», который владел производством смертельного пойла, уже задержали - это 32-летний Анар Гусейнов.

Примечательно, что ранее он уже привлекался за продажу алкогольной продукции без соответствующих документов. Тогда он отделался предупреждением. Также приняли и его партнёров по бизнесу: менеджеров компании-производителя 36-летнего Антона Фролова и 27-летнего Рамиля Асланова. Заодно задержали главного бухгалтера Полину Ускову. Их подозревают в реализации «Мистера Сидра».
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По ней Гусейнову грозит до 10 лет заключения. Возможный срок его подельников пока неизвестен.

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Метки: алкоголь   видео   мистер сидр   напиток   отрава   силовики   следователи   
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24  комментария
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28k
Юрьевич Час назад
"Примечательно, что ранее он уже привлекался за продажу алкогольной продукции без соответствующих документов. Тогда он отделался предупреждением."

Вот того, кто принял решение просто предупредить нужно привлечь как соучастника! А лучше публично повесить на Красной Площади! Из-за таких чиновников всякая мразь, чувствуя безнаказанность, будет убивать и калечить людей.
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9k
Борис Карабанов 2 минуты назад
Как всё-таки здорово - коллективный разум! Взять, хотя бы, сообщество фишкян. Следствие там по этому вопросу всякой фигнёй занимается, дурацкие экспертизы проводит, никому ненужные обстоятельства дела выясняет, свидетелей опрашивает. Одним словом, разводят бюрократию и наводят тень на плетень. А фишкяне здесь и сейчас уже выявили безоговорочно виновного, определили ему меру наказания и даже готовы привести её в исполнение. Вот, как работать надо! И попробуй возрази! Это какой-то сюр, а не сидр. Алё, фишкяне, вы себя-то слышите?
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31k
koleos72 21 минуту назад
Анал Гусиный должен сдохнуть на этапе!
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12k
Rus77 23 минуты назад
Потому что этот тупой ослоё6, коих завезли в страну десятки миллионов, кроме как из говна конфету, ничего больше делать не умеет!
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13k
Djeff Полчаса назад
На зоне его переименуют на Анал Гусейнов.
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9k
krivsan Полчаса назад
не,ну это кошмар,просто терракт какой то,ужас,как так можно?
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1k
ruslan d 37 минут назад
он еще выглядит стремно ... но все равно покупали ...
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8k
mbr Час назад
Зато роспотребпозор всех задрочил с намордниками!
Эти смерти, это чисто вопрос чиновников, этнических бандитских формирований, крышевания силовиками.
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334
Z Z mbr 39 секунд назад
Хватит хрень гнать))). Всегда такое было... Даже в СССР, при госте))))
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13k
Kostick Час назад
10 лет за 28 смертей? может правильней этому тридварасу влить в пасть его же пойло?
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207
Серж Час назад
Пожизненное таким оглы и прочая. Хватить либеральничать с этой гадостью.
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9k
Борис Карабанов Час назад
Ага, можно подумать, что этот Гусейнов сам себе враг и бодяжил пойло метанолом с этилбутиратом. Совершенно очевидно, что имеет место спланированный теракт и он, к сожалению не последний. Это проще, дешевле и более резонансно, чем дрон со взрывчаткой запустить.
Пострадавших подростков, кстати, уже двое и плюс одна БЕРЕМЕННАЯ женщина. Как это вообще расценить? Как это можно понимать?
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1k
Виктор Глущенко Час назад
Этого анала с подельниками их же сидром напоить . без суда и следствия .
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2k
Alex Час назад
гнида чернозадая
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