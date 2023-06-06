«Мистер смерть»: почему в России стали массово травиться сидром

Как только появились первые случаи отравления, «Мистер Сидр» стали изымать из продажи по все России. Следователи из Ульяновской области сообщают:

Среди пострадавших — 16-летняя девочка-сирота. Она пила сидр вместе с сестрой.

А персонал одной из больниц Ульяновской области добавляет:

Очень страшно, две реанимации в хирургическом корпусе переполнены, и до сих пор очень много обращений в приемное отделение. Ночью умерла пара — муж с женой. Еще пара: муж умер, жена — крайне тяжелое состояние, а ей всего 50 лет.

Позже силовики показали кадры обыска в производственном цехе, где разливали «Мистер Сидр» и другие напитки.