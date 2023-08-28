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Женская доля: исторические снимки, которые отлично раскрывают неоднозначное положение слабого пола в разные времена

Женская доля: исторические снимки, которые отлично раскрывают неоднозначное положение слабого пола в разные времена

Автор:
28 августа 2023 07:28
Сообщество : Исторические факты
Метки: Хроника   девушки   женщины   история   факты   фото   
1601
17

Статус и положение женщин в разных странах и в разные времена очень часто менялся. Да, досталось им от мужчин. Только посмотрите, через что им пришлось пройти.

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Метки: Хроника   девушки   женщины   история   факты   фото   
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Андрей 16 минут назад
Зачем девушек-снайперов в эту подборку добавили?
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Richard

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