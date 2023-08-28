Женская доля: исторические снимки, которые отлично раскрывают неоднозначное положение слабого пола в разные времена

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Статус и положение женщин в разных странах и в разные времена очень часто менялся. Да, досталось им от мужчин. Только посмотрите, через что им пришлось пройти.
1. Полицейские задерживают женщин, которые надели купальники с открытыми ногами, Чикаго, 1922 год
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4. Казнь за измену мужу в Иране, 1954 год
Казнь проходила следующим образом: сначала прикапавыние землей (до состояния почти полного обездвиживания), затем беспощадное забивание камнями до смерти, после наступления которой производилось уже полное закапывание и затаптывание могилы ногами.
5. Мать с детьми из Южного Вьетнама переплывают реку, спасаясь от нападающих во время операции «Пиранья», 1966 год
Когда снимок выиграл Πулитцepовcкую пpeмию, фотограф, который сделал фото, нашел эту семью и отдал половину своего выигрыша.
6. Сестра жениха ведет невесту за платок на речку для обливания водой согласно свадебному обряду, Удмуртия, 1930 год
13. Работник Департамента охраны здоровья проводит вакцинацию от оспы для танцовщиц ночного клуба. Нью-Йорк, 1947 год
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