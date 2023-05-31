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Удивительное прошлое: 15 необычных артефактов истории

Удивительное прошлое: 15 необычных артефактов истории

Автор:
31 мая 2023 10:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: артефакты   интересно   история   удивительно   факты   фото   
1536
16

О существовании и предназначении многих артефактов, вы даже не догадывались.


Реликварий

Порой, чтобы достучаться до женщины, надо забраться ей в голову...

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Дамы, без паники. Никакого насилия, только религиозная экзальтация.

Перед вами реликварий (от лат. reliquiae — останки, прах, наследие). В таких "ёмкостях" хранились реликвии.

В этом хранился череп святой женщины (не скажу какой именно), а лючок в верхней части головы деревянной скульптуры давал доступ к мощам. Стеклянное оконце-медальон на груди фигуры открывало вид на дополнительную реликвию. Изготовлено в Нидерландах, 1520-1530.


Глиняный сосуд культуры Мочика (Перу), 250 год н.э


Все любят котиков, даже суровые правители гладят своего камышового кота.

Поножи гладиатора из Помпеи. 1-й век н.э

Первую "шоу-программу" в истории человечества придумали древние греки (Олимпийские игры), но римляне пошли иным путём и создали идеальное шоу (по меркам античности) - гладиаторские бои - эффективнейший стравливающий клапан для социальной "скороварки" в городах империи.

На "костюмы" участников они не скупились.

Греческий ритон (чаша для питья) в форме собачьей головы


Около 475 г. до н.э. Какой-то исторический парадокс: перед нами морда добермана, хотя породу вывели только в конце XIX века, или я ошибаюсь?

Бочка позора

Все вы знаете про "испанский стыд", когда стыдно за стыд другого человека. Читатели, знающие толк в моде, ведают и про "испанский сапожок".

Но, если вы увидите на улице человека в "испанском пальто", не обольщайтесь, перед вами не модное дефиле, а пенитенциарная система в действии.

(второе название) должны были носить по приговору суда лица, совершившие мелкие правонарушения, по специальному маршруту через весь город под конвоем.

Если внимательно рассмотреть рисунки, то видны правонарушения, за которые можно было получить это наказание. Не бейте жену и не воруйте валежник!

Сохранились всего две такие бочки из XVIII века. Одна из них из Баварии.

В археологии есть такое понятие - Лу­ре­стан­ские брон­зы, на­ход­ки, свя­зан­ные с куль­ту­ра­ми брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков в центр. час­ти гор За­грос на тер­ри­то­рии ис­то­рич. обл. Лу­ре­стан


Лурестан был "кузней" древней Ме­со­по­та­мии.

Одна из отличительных особенностей - зооморфный стиль.

Су­ще­ст­ву­ют ги­по­те­зы о свя­зи этой культуры с ким­ме­рий­ца­ми и ария­ми. Луристанские бронзы ока­за­ли влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние ски­фо-си­бир­ско­го зве­ри­но­го сти­ля.


Кувшин для воды за которым надо присматривать...

Найден на территории современного Ирана, датирован 1000-800 годами до н.э. Для полной картины не хватает краника.

Медальон. Кибела на колеснице, Греко-Бактрийское царство, Афганистан, II век до н. э


Кибела в древнегреческой мифологии имела фригийские корни и первоначально почиталась в Малой Азии

В микенских текстах встречается te-i-ja ma-te-re ( Theiai matrei, Матерь богов - дарительница плодородия, владычествующая над горами, лесами и зверями.

Античное искусство представляло Кибелу в виде богато одетой матроны, с башенной короной на голове; она сидит на троне, окружённом львами, или в колеснице, запряженной львами.

Культисты - служители Кибелы часто доводили себя до экстатического состояния, с нанесением друг другу кровавых ран и оскопления во имя богини.

Разноцветная фаянсовая уточка. Эллинистический Египет, III век до н.э.


Хранится в художественном музее Уолтерса, Балтимор, США

Бронзовый кувшин с ручкой в форме кошки, Иран, VI век

Ваза из гробницы в древнеегипетском городе Абидос. Новое царство, правление Тутмоса III, ок. 1479-1425 гг. до н.э.


Вероятно, попалась на глаза создателям игры "Angry birds"

1.3000-летняя керамическая свинка, обнаруженная в провинции Сычуань, Китай.


Теперь игра "Angry birds" становятся ещё более понятной...

Ацтекский череп, инкрустированный бирюзовой мозаикой и золотыми глазами


Тот случай, когда страшно красиво...

Змейка из древнего поселения в районе У Тонг, Таиланд, VI-XI вв


А вы о чём подумали?

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Метки: артефакты   интересно   история   удивительно   факты   фото   
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408
Olldd Час назад
Вполне себе модерн.

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11
Johnny Bazookatone 11 минут назад
Реликварий - первая версия Байдена, технологическое окно чтоб кассету поменять с спичем.
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53k
dima423 52 минуты назад
Комментарий к фото
охренеть совпадение)
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28k
Levyathan 58 минут назад
"Если внимательно рассмотреть рисунки, то видны правонарушения, за которые можно было получить это наказание. Не бейте жену и не воруйте валежник!"

Какие отсталые баварцы. А вот в России, валежник собирать можно, кажется с прошлого года. Да и бить жену стало не уголовкой а административкой)
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