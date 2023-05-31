Удивительное прошлое: 15 необычных артефактов истории

Бочка позора

Все вы знаете про "испанский стыд", когда стыдно за стыд другого человека. Читатели, знающие толк в моде, ведают и про "испанский сапожок".

Но, если вы увидите на улице человека в "испанском пальто", не обольщайтесь, перед вами не модное дефиле, а пенитенциарная система в действии.

(второе название) должны были носить по приговору суда лица, совершившие мелкие правонарушения, по специальному маршруту через весь город под конвоем.



Если внимательно рассмотреть рисунки, то видны правонарушения, за которые можно было получить это наказание. Не бейте жену и не воруйте валежник!



Сохранились всего две такие бочки из XVIII века. Одна из них из Баварии.