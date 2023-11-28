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20 человек, которые создали свой рай на Земле

20 человек, которые создали свой рай на Земле

Автор:
28 ноября 2023 22:02
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: домашний   жилище   красота   люди   на земле   рай   уют   
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У каждого человека свой взгляд на домашний уют. Некоторым людям нужны мягкие ткани и пастельные тона, чтобы чувствовать себя комфортно, в то время как другим требуется много растений и дневного света. И так здорово, что кому-то удается исполнить все свои желания и воплотить невероятные идеи в своём жилище. Взгляните на эту красоту!

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Метки: домашний   жилище   красота   люди   на земле   рай   уют   
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7  комментариев
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85k
Доктор Джонс Час назад
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max20 Полчаса назад
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Мойша Час назад
Комментарий к фото
Вид обалденный, но отвлекающий своей красотой и величием...
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33k
Teodor Час назад
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55k
Мойша Час назад
Комментарий к фото
Уютненько... Приятно посидеть с книгой...
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