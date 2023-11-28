20 человек, которые создали свой рай на Земле

У каждого человека свой взгляд на домашний уют. Некоторым людям нужны мягкие ткани и пастельные тона, чтобы чувствовать себя комфортно, в то время как другим требуется много растений и дневного света. И так здорово, что кому-то удается исполнить все свои желания и воплотить невероятные идеи в своём жилище. Взгляните на эту красоту!