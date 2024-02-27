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Техасец подслушал разговор жены и благодаря этому обогатился на 1,76 миллиона долларов

Техасец подслушал разговор жены и благодаря этому обогатился на 1,76 миллиона долларов

Автор:
27 февраля 2024 19:47
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   акции   деньги   интересное   муж и жена   удалёнка   фото   
2124
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Иногда слушать женщин бывает полезно!

Семья удаленщиков из Хьюстона работает из дома, недалеко друг от друга. Мужчина по имени Тайлер подслушал разговор жены, которая работает топ-менеджером нефтегазовой компании BP. Женщина обсуждала поглощение британской компании TravelCenters of America, а муж в это время подслушал разговор. Об этом сообщает Business Insider (BI).

Не растерявшись, мужчина тут же купил 46 450 акций компании TravelCenters of America без ведома жены. После того, как нефтегазовый гигант поглотил компанию, Тайлер продал все акции и выручил $1,76 млн, заявили в SEC. Процент прибыли составил 71%.

В компании BP поняли, что произошла утечка и начали проверку. Мужчина признался своей жене во всем, а та рассказала руководству. В суде Тайлер заявил, что ему не нравилось, что жена много работает.


Желание мужчины исполнилось, жена в компании BP больше не работает - ее уволили. С мужем она развелась. Он ещё пытался примириться, но женщина не готова его прощать. Мужчине грозит штраф и запрет занимать определенные должности.

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Метки: США   акции   деньги   интересное   муж и жена   удалёнка   фото   
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8  комментариев
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12k
Андрей Ма-С Час назад
ну да ну да, чисто случайно и именно услышал и именно без ведома жены))) И жена развелась не из за того что бы разделить имущество и деньги по полам. И с ее! денег уже ни кто не штрафа не возьмет))))
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71k
doker Полчаса назад
Ууу.... Теперь понятно, почему жёны наших чиновников богаче и успешнее мужей - телефонные разговоры подслушивают!
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306
Вик Тор Час назад
Ну теперь понятно отчего Ротшильд крякнул.
Это он должен был "заработать"
А тут какой то прощелыга на его поляну залез.
Вот сердце "филантропа" и не выдержало.
Но система отомстила за кардинала.
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96k
Доктор Джонс Час назад
Деньги любят тишину...
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3k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
а мог бы не говорить жене .
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6k
Babangdida 2 часа назад
Где там обогащение!? Потерял жену, неизвестно чего ещё лишится во время развода, да ещё и попал на огромные бабки когда FBI и IRS схватят его за жабры и яйца.
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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