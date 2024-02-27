Техасец подслушал разговор жены и благодаря этому обогатился на 1,76 миллиона долларов

Иногда слушать женщин бывает полезно!
Семья удаленщиков из Хьюстона работает из дома, недалеко друг от друга. Мужчина по имени Тайлер подслушал разговор жены, которая работает топ-менеджером нефтегазовой компании BP. Женщина обсуждала поглощение британской компании TravelCenters of America, а муж в это время подслушал разговор. Об этом сообщает Business Insider (BI).
Не растерявшись, мужчина тут же купил 46 450 акций компании TravelCenters of America без ведома жены. После того, как нефтегазовый гигант поглотил компанию, Тайлер продал все акции и выручил $1,76 млн, заявили в SEC. Процент прибыли составил 71%.
В компании BP поняли, что произошла утечка и начали проверку. Мужчина признался своей жене во всем, а та рассказала руководству. В суде Тайлер заявил, что ему не нравилось, что жена много работает.
Желание мужчины исполнилось, жена в компании BP больше не работает - ее уволили. С мужем она развелась. Он ещё пытался примириться, но женщина не готова его прощать. Мужчине грозит штраф и запрет занимать определенные должности.
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Это он должен был "заработать"
А тут какой то прощелыга на его поляну залез.
Вот сердце "филантропа" и не выдержало.
Но система отомстила за кардинала.
Вот и нашла его СБ.