Единственный моряк, сбежавший с советской подлодки

Однако при этом он отлично проявил себя в трех боевых походах, участвовал в потоплении нескольких немецких транспортных кораблей и в итоге был награжден орденом Красного знамени и орденом Отечественной войны I степени. Как же герой решился на предательство?

Тяжелый поход

В мае 1943 года Щ-303 отправилась из Кронштадта в длительный боевой поход к устью Финского залива для разведки немецкой противолодочной обороны. Запасами ее снабдили на 78 суток.

Поход, однако, не заладился с самого начала. Уже в первые дни борт «Щуки» царапнула немецкая противолодочная мина, к счастью, не сработавшая. Кроме того, залив буквально кишел немецкими и финскими кораблями, и спокойно всплыть на поверхность для подзарядки аккумуляторных батарей было просто невозможно.