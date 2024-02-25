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Куда исчезли поселенцы Роанока? Тайна пропавшей колонии

Куда исчезли поселенцы Роанока? Тайна пропавшей колонии

Автор:
25 февраля 2024 19:45
Метки: история   корабли   море   путешестия   
986
5

Освоение новых территорий и основание там поселений — нелёгкая задача. Особенно если поселенцы отделены от родных земель целым океаном, а местные жители, если такие и есть, не слишком гостеприимны. Тем не менее люди в поисках лучшей жизни упорно стремятся вперед, пускай даже их ждет terra incognita.


Многие из таких поселений в Новом Свете так и сгинули в безвестности, растворившись во времени.  Чуть более удачливые со временем стали большими городами, а некоторые из них таят загадки, часть из которых возникла еще во время основания. 

Освоение Нового Света начиналось с небольших поселений-колоний, зачастую частного порядка, практически не имеющих поддержки из Света Старого. Если побережье северной части Южной Америки и острова в районе Карибского моря занимали активно, то на севере было не так. Богатые и теплые воды Карибского архипелага, плодородные земли, рудники с драгоценными металлами и камнями — всё это было освоено, и на побережьях быстро выросли города. Но куда более холодное и негостеприимное северное побережье стало заселяться куда позднее.

Колония Роанок была основана на частные деньги при Елизавете I. Англия  закреплялась в Новом Свете, о котором ходили легенды, повествующие о различных мистических сокровищах, скрытых в глубине континента. Например, о «золотом фрукте» или «источнике молодости». Однако первая попытка основать колонию провалилась. Поселенцы вышли на контакт с несколькими местными племенами, но согласно их последующим отчётам, во время одного из дружеских визитов кто-то из аборигенов похитил серебряную чашку. За это колонисты сожгли одну из деревень индейцев и тем самым испортили отношения с большинством племён неподалёку. Это, а также ошибки в планировании привели к серьёзным проблемам с продовольствием. Да, форт, построенный ими, хорошо защищал от атак, однако о нормальной охоте или же собирательстве за его пределами не могло быть и речи. В итоге, основанная 29 июля 1585 года колония была покинута жителями спустя примерно год, летом 1586 года.

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В 1587 году была предпринята вторая попытка основать колонию Роанок. На этот раз группа состояла из 155 человек. С одним из местных племен удалось восстановить хорошие отношения, однако прочие племена, всё еще помнящие поступки колонистов, оставались враждебными, что привело к убийству пары колонистов, которые слишком далеко отошли от поселения. Часть колонистов (чуть меньше трети) убедили руководство поселения отправиться назад в Англию с просьбой о помощи. В колонии осталось 115 человек — мужчин, женщин и детей. Однако помощь не пришла так быстро, как требовалось. В это время Англия был атакована испанской Непобедимой армадой, и для отражения атаки были задействованы вообще все суда и корабли. Так что в Роанок из Англии смогли попасть лишь спустя три года, 18 августа 1590 года. На месте колонии они обнаружили лишь покинутое поселение без единого человека.

Около 90 мужчин, 17 женщин и 11 детей пропали. В поселении не было никаких признаков борьбы или боя и никаких останков. Не было похоже, чтобы на колонистов кто-то напал, было ощущение, словно они в какой-то момент встали и ушли. На одном из деревьев неподалёку было найдено вырезанное слово «CRO», а на частоколе вокруг поселения — слово «CROATOAN». Здания и укрепления были частично разобраны, что также не подтверждало версию о нападении или быстром побеге. С колонистами была договоренность, что если по какой-то причине им пришлось бы уйти, неподалеку на дереве должен быть изображен мальтийский крест, однако никакого символа, даже отдаленно на него похожего, так и не было найдено. Несколько дней было проведено в поисках пропавших жителей, однако ухудшающаяся погода, а также мрачные слухи, начавшие ходить среди англичан, вынудили свернуть поиски и отправиться обратно. Судьба пропавших людей так и осталась неизвестной.

История о пропавшей колонии чрезвычайно популярна среди местных жителей современного Атлантического побережья северной Атлантики. Сюда вплетаются как элементы местного фольклора, непроверенные слухи и домыслы, так и откровенная мистика или даже уфология. Можно сказать, что «Пропавшая колония Роанок» стала своеобразной городской легендой, по сей день порождая различные гипотезы.

Первой и, пожалуй, самой логичной гипотезой кажется то, что, находясь в окружении враждебных племён и в условиях нехватки припасов, колонисты были атакованы индейцами и перебиты. По некоторым данным, одни из индейцев поклонялись некоему богу — Кроатону. Именно его имя было вырезано на деревьях вокруг покинутой колонии. Некоторые исследователи полагают, что поселенцы могли быть частично перебиты, а частично захвачены и принесены в жертву этому богу. Однако каких-то логичных доказательств сторонники этой теории не приводили: не стоит забывать, что как следов боя, так и тел найдено не было. И если трупы могли убрать, то следы боя и повреждения построек точно скрыть бы не удалось.

Второй версией считается гибель колонистов в море. Перед уходом в Англию группы судов, доставивших их, поселенцам был оставлен небольшой двухмачтовый пинас для плавания вдоль берега и повседневных нужд. При обследовании колонии корабль не был найден, и, как следствие, появилась гипотеза, что на нём поселенцы попытались или вернуться в Англию, или добраться до других колоний южнее, но так как корабль не был для этого предназначен, колонисты погибли в море. Это теория вполне объясняет пропажу людей, однако отсутствие креста, указывающего на то, что им пришлось уйти из колонии, ставит её под сомнение.

Также есть варианты о нападении испанцев и уничтожении колонии или об эпидемии неизвестной болезни. Однако испанцы не заходили так далеко на север, хотя знали о Роаноке и даже имели на него виды. Теория об эпидемии не выдерживает критики, так как тел не было найдено, да и никакой информации о болезнях среди окрестных племён также не было зафиксировано.

Многие поколения местных жителей придумывали различные гипотезы. От вполне логичных: об уходе большей части поселенцев, не погибших от голода и лишений, в одно из дружественных индейских племён. До совершенно диких и ненаучных, вроде временного сдвига или похищения пришельцами. На данный момент не существует однозначного ответа о том, что же всё таки произошло. Есть немало теорий разной степени достоверности, но, похоже, финальной точкой стали находки 2020 года.

Тогда американские археологи предположили, что поселенцы перебрались на соседний остров Хаттерас. После тщательных раскопок там было обнаружено множество артефактов XVI века, в том числе и женских украшений, что косвенно указывает на выходцев из колонии Роанока. Кроме того, некоторые местные племена имеют интересные особенности в речи и в преданиях, что также, возможно, является следствием того, что часть колонистов жила среди них. Однако любителей паранормальных явлений и теорий заговора эти вполне логичные объяснения не устраивают. И они и по сей день продолжают считать историю Роанока неразгаданной, что и является источником их безумных теорий.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»

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Метки: история   корабли   море   путешестия   
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59k
Мойша 6 часов назад
Жалко, что не все...
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2k
Alexander Gorn 3 часа назад
Всё просто. Поселенцы были малограмотными и сделали ошибку в слове Croatian - "хорватский". То есть за нападением на колонию стояли злобные хорваты, которым было тупо завидно, потому что у них-то колоний не было! Загадка разгадана!
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59k
turyst 3 часа назад
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107
Alex 4 часа назад
а может индейцы скрытно проникли в поселение и вырезали всех во сне, вынеся затем всех убитых...
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55k
Опиум для народа 7 часов назад
Ибо нех"й. )
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