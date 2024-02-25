Куда исчезли поселенцы Роанока? Тайна пропавшей колонии

Многие из таких поселений в Новом Свете так и сгинули в безвестности, растворившись во времени. Чуть более удачливые со временем стали большими городами, а некоторые из них таят загадки, часть из которых возникла еще во время основания.

Освоение Нового Света начиналось с небольших поселений-колоний, зачастую частного порядка, практически не имеющих поддержки из Света Старого. Если побережье северной части Южной Америки и острова в районе Карибского моря занимали активно, то на севере было не так. Богатые и теплые воды Карибского архипелага, плодородные земли, рудники с драгоценными металлами и камнями — всё это было освоено, и на побережьях быстро выросли города. Но куда более холодное и негостеприимное северное побережье стало заселяться куда позднее.

Колония Роанок была основана на частные деньги при Елизавете I. Англия закреплялась в Новом Свете, о котором ходили легенды, повествующие о различных мистических сокровищах, скрытых в глубине континента. Например, о «золотом фрукте» или «источнике молодости». Однако первая попытка основать колонию провалилась. Поселенцы вышли на контакт с несколькими местными племенами, но согласно их последующим отчётам, во время одного из дружеских визитов кто-то из аборигенов похитил серебряную чашку. За это колонисты сожгли одну из деревень индейцев и тем самым испортили отношения с большинством племён неподалёку. Это, а также ошибки в планировании привели к серьёзным проблемам с продовольствием. Да, форт, построенный ими, хорошо защищал от атак, однако о нормальной охоте или же собирательстве за его пределами не могло быть и речи. В итоге, основанная 29 июля 1585 года колония была покинута жителями спустя примерно год, летом 1586 года.