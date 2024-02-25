Комариное торнадо бушует в Буэнос-Айресе

Напомним, в этом регионе комары являются переносчиками лихорадки денге.

Симптомы - лихорадка, температура выше 38°C, боль за глазами, головная боль и боль в мышцах и/или суставах, тошнота и рвота, усталость, появление пятен на коже и зуд, кровотечение из слизистых оболочек, особенно носа и десен.

За первый месяц 2024 года 10 тысяч заболевших. А за весь предыдущий 2023 - 27 тысяч с хвостиком.