Комариное торнадо бушует в Буэнос-Айресе

Тысячи комаров сбиваются в гигантские стаи и разносят опасные инфекции по всей Аргентине.
Улицы и общественный транспорт опустели. Комаров так много, что они вуалью скапливаются на стенах жилых домов и торговых центров. Местным жителям остается только делиться в соцсетях фото и видео комариными "облаками", которые захватили Буэнос-Айрес на протяжении последних дней.
В эту пятницу было принято закрыть одну из станций в метро в Буэнос-Айресе. Облако гигантских комаров начало формироваться на станции Пьедрас. Количество насекомых было настолько массовым, что работники были вынуждены покинуть вокзал.
Как поясняют ученые, после обильных дождей в регионе складывается крайне благоприятная ситуация для активного размножения опасных комаров.
“Это пик изобилия будет снижаться примерно 10 дней или неделю, но если снова пойдет дождь, то стоит ждать увеличение количества комаров”.
Напомним, в этом регионе комары являются переносчиками лихорадки денге.
Симптомы - лихорадка, температура выше 38°C, боль за глазами, головная боль и боль в мышцах и/или суставах, тошнота и рвота, усталость, появление пятен на коже и зуд, кровотечение из слизистых оболочек, особенно носа и десен.
За первый месяц 2024 года 10 тысяч заболевших. А за весь предыдущий 2023 - 27 тысяч с хвостиком.
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Из-за массового распространения комаров, дезинфекция, которая, как правило, проводится ежемесячно сейчас происходит раз в неделю в крупных парках. В общей сложности, с декабря прошлого года было проведено более 3,5 тысяч операций по обработке парков. Но ситуацию это не особо спасает.
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Люди в машине, наблюдая за стаей комаров: "Вааааааааууууууу".
А вот некуй было всяки пидо.расо.в в президенты выбирать...