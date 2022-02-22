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15 человек, на которых неожиданно свалился ворох проблем

15 человек, на которых неожиданно свалился ворох проблем (13 фото + 3 видео)

Автор:
22 февраля 2022 22:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ворох   люди   неприятные   проблемы   свалился   сюрпризы   
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Жизнь далеко не идеальна, и бывает, подсовывает нам всякие неприятные сюрпризы. Эти проблемы учат нас психологической устойчивости и позитивному настрою, потому что часто удача или неудача зависит от наших мыслей и поведения. В этом посте вы увидите людей, которые поделились не самыми лучшими моментами своего дня.

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Метки: Ворох   люди   неприятные   проблемы   свалился   сюрпризы   
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3  комментария
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70k
Пётровыч 47 минут назад
Загар - сами пошутили.
Еда - должны вернуть деньги.
Дерево - хозяин участка виноват.
Змей - Всё рассчитал.
Спортзал - обычное воровство.
Собака - обои, наличники и прочее...
Машина - Сам дурак, ручник не поставил.
На работе - поругался с женой, до обеда помирился.
Беседка - утро.
Напёрсток - пластик.
Свадьба - боль и накладные ресницы.
Мастер - мой папа обои на жидкое стекло клеил.
Собака - собака умрёт.
Кофе - сказать правду, вы приняты!
Кастрюля - лук был тяжелый.
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1k
Старичок Полчаса назад
Комментарий к фото
по долбежке и кормежка
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10k
kaboza 53 минуты назад
наперсток пластиковый....пинцет, ещеб напалечник натянул
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