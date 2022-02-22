15 человек, на которых неожиданно свалился ворох проблем

Жизнь далеко не идеальна, и бывает, подсовывает нам всякие неприятные сюрпризы. Эти проблемы учат нас психологической устойчивости и позитивному настрою, потому что часто удача или неудача зависит от наших мыслей и поведения. В этом посте вы увидите людей, которые поделились не самыми лучшими моментами своего дня.

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Первый день отпуска 0 Источник:

Доставка обеда прошла с осложнением

Дерево с моего участка упало на машину соседа. Кто теперь виноват? 0 Источник:

Не рассчитал свои силы

В спортзале на 5 минут зашёл в душ, когда вышел пропали ботинки с носками. Администрация сказала, что мне не повезло 0 Источник:

Собака с чем-то играла в комнате, только потом я понял с чем 0 Источник:

Когда думаешь, что хуже уже быть не может

На работе я обнаружил свой обед, который приготовила мне жена, одним глазом наблюдая за сыном 0 Источник:

Мы построили большую беседку над нашим задним двориком для дополнительной тени 0 Источник:

Носил наперсток, чтобы не колоть палец, но задняя часть иглы прошла прямо насквозь 0 Источник:

У меня сегодня свадьба 0 Источник:

Мастер сказал, что ящик повесил на совесть 0 Источник:

Мой пёс случайно захлопнул входную дверь, а на улице дождь 0 Источник:

Через пять минут я должен быть на собеседовании. Но я облился кофе 0 Источник: