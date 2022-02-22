15 человек, на которых неожиданно свалился ворох проблем

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Жизнь далеко не идеальна, и бывает, подсовывает нам всякие неприятные сюрпризы. Эти проблемы учат нас психологической устойчивости и позитивному настрою, потому что часто удача или неудача зависит от наших мыслей и поведения. В этом посте вы увидите людей, которые поделились не самыми лучшими моментами своего дня.
Доставка обеда прошла с осложнением
Не рассчитал свои силы
В спортзале на 5 минут зашёл в душ, когда вышел пропали ботинки с носками. Администрация сказала, что мне не повезло
Когда думаешь, что хуже уже быть не может
На работе я обнаружил свой обед, который приготовила мне жена, одним глазом наблюдая за сыном
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Спортзал - обычное воровство.
Собака - обои, наличники и прочее...
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Беседка - утро.
Напёрсток - пластик.
Свадьба - боль и накладные ресницы.
Мастер - мой папа обои на жидкое стекло клеил.
Собака - собака умрёт.
Кофе - сказать правду, вы приняты!
Кастрюля - лук был тяжелый.