15 девушек, которые мечтали бы начать свой день заново

3205
16
Всем нам случается время от времени сталкиваться с неожиданными проблемами, но по какой-то причине именно девушкам удается попадать в чрезвычайно забавные и нелепые ситуации. И всё бы было гораздо хуже, если бы их не спасало чувство юмора. В этом посте собраны эпичные дамские неудачи.
×
Я выхожу замуж в субботу, и это было мое печенье с предсказанием на ужин сегодня вечером: "Развлекайся, пока можешь".
Когда вы хотели сфотографироваться с ярким попугаем, но это исчадие ада было другого мнения
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 примеров человеческой изобретательности, которой можно только позавидовать
- 15 остроумных человек, для которых нет неразрешимых проблем
- 15 фото, доказывающих, что девушки - королевы неловких ситуаций
- 15 смекалистых товарищей, которые неординарно решают любую проблему
- 15 человек, которые сделают всё, чтобы забыть этот день
48
Понравилось48
Новости партнёров
Кухню спалить - талант. Поди масло водой тушила.
Неужто проверить чистоту сиденья рукой жизнь не научила перед тем, как свою уставшую жопу водрузить. Везде нужны надписи.