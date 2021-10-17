15 девушек, которые мечтали бы начать свой день заново

Всем нам случается время от времени сталкиваться с неожиданными проблемами, но по какой-то причине именно девушкам удается попадать в чрезвычайно забавные и нелепые ситуации. И всё бы было гораздо хуже, если бы их не спасало чувство юмора. В этом посте собраны эпичные дамские неудачи.

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Сестра сегодня хотела приготовить картошку фри 0 Источник:

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Попросила дочь немного подравнять мне волосы 0 Источник:

Гости немного переборщили 0 Источник:

Рассыпалась пудра 0 Источник:

Я выхожу замуж в субботу, и это было мое печенье с предсказанием на ужин сегодня вечером: "Развлекайся, пока можешь". 0 Источник:

Сегодня я жду гостей, и всё валится из рук 0 Источник:

Кто же мог подумать, что этой обезьяне что-то не понравится 0 Источник:

Вот, что происходит, когда отвлекаешься от работы 0 Источник:

Мы с подругой так сильно столкнулись, что её бровь полностью отпечаталась на моём рукаве 0 Источник:

Когда вы хотели сфотографироваться с ярким попугаем, но это исчадие ада было другого мнения 0 Источник:

Здесь не было написано, что скамейка окрашена 0 Источник:

Когда в ванной плохое освещение 0 Источник:

Девушка, которая совсем не хочет замуж 0 Источник:

Боль... 0 Источник: