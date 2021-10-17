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15 девушек, которые мечтали бы начать свой день заново

15 девушек, которые мечтали бы начать свой день заново (16 фото)

Автор:
17 октября 2021 22:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: День   девушки   нелепые   неудачи   проблемы   ситуации   
3205
16
Всем нам случается время от времени сталкиваться с неожиданными проблемами, но по какой-то причине именно девушкам удается попадать в чрезвычайно забавные и нелепые ситуации. И всё бы было гораздо хуже, если бы их не спасало чувство юмора. В этом посте собраны эпичные дамские неудачи.
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Метки: День   девушки   нелепые   неудачи   проблемы   ситуации   
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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10k
Valiko 17 минут назад
рукожопушки и бестолковушки

Кухню спалить - талант. Поди масло водой тушила.
Неужто проверить чистоту сиденья рукой жизнь не научила перед тем, как свою уставшую жопу водрузить. Везде нужны надписи.
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9k
Cornho Полчаса назад
Кто объяснит, при чём здесь освещение в ванной?

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3k
Дмитрий Полчаса назад
Последнее уйня какая. Были плюшки, стали праздничными угольками. И всё! В жизни опять всё хорошо!
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9k
ScorpionDS 54 минуты назад
И она при этом дотянулась до телефона что бы сделать это фото?
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13k
Михалыч 2 часа назад
Натяжной потолок на кухне? Отличное решение! Странно, что дом не спалили...
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29k
Седой 2 часа назад
День??? Да многие хотели бы жизнь начать заново!!!
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