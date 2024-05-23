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Астраханская вобла находится на грани вымирания

Астраханская вобла находится на грани вымирания

Автор:
23 мая 2024 19:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Астрахань   Исчезающий вид   Россия   вобла   запрет   рыба   рыбалка   
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До конца 2024 года запретили ловить воблу, но учёные уверены, что это не поможет.

Минсельхоз России запретил до конца 2024 года промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и Каспийском море, а губернатор региона Игорь Бабушкин заявил, что этот вид рыб находится на грани вымирания. Астраханская вобла уникальна тем, что водится только в Астрахани, в Роспатенте даже зарегистрирован бренд «Астраханская вобла». Эта рыба является достоянием региона и власти озаботились тем, что она может полностью исчезнуть.

Как и другие рыбы, вобла исчезает по нескольким причинам. Учёные объясняют вымирание воблы чрезмерным промыслом, большим прессингом любительского рыболовства и браконьерства и ухудшением экологических условий, сообщает газета «Известия». По данным статистиков, воблы стало намного меньше. В 2025 году объём воблы прогнозируют в объеме 16,9 тыс. т, что на 2 тыс. т ниже уровня 2024 года и ниже минимальной величины запаса 20 тыс. т, необходимой для самовоспроизведения популяции.

В 1930 году уловы воблы в Астраханской области превышали 240 тыс. т, в тот период они составляли до четверти улова всей рыбы в стране, но в 1990 году показатели были всего на отметке 18 тыс. т, — рассказали «Известиям» в Волжско-Каспийском филиале ФГБНУ ВНИРО (КаспНИРХ). — К прошлому году уловы этого вида сократились до менее чем 1 тыс. т.

Учёные уверены, что годовой запрет на ловлю воблы ничем не поможет. Самки этой рыбы созревают только на третий год, а значит, мальки смогут участвовать в нересте только через три года. В связи с этим учёные призывают установить запрет минимум на 3–4 года. Правда, это сильно повлияет на экономическое состояние региона. Рыболовный туризм очень развит в Астраханской области, кроме того астраханскую воблу продают по всей стране.

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Метки: Астрахань   Исчезающий вид   Россия   вобла   запрет   рыба   рыбалка   
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5  комментариев
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2k
SoulSeeker 48 минут назад
Да, астраханская вобла - водится только в Астрахани, а как поднимается по Волге и Ахтубе до Волгоградской области превращается в волгоградскую плотву. Магия!
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209
npocto__Makc 2 минуты назад
А то что воду на ГЭС регулируют будто специально с целью срыва нереста каждый год? Сколько об этом говорят, а всё по-прежнему.
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11
vurdal 4 минуты назад
Всему виноват человек и его жадность , если каждую весну они увозят бочками эту воблу скоро там и щука исчезнет
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2k
Bobbus 36 минут назад
Щас стоимость этой рыбы приблизилась к цене семги и форели.
И это за чешую с костями, ужас.
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257
ya da 51 минуту назад
Бред какой-то...
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PokemonKa
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  • 5049 постов (4834 в горячем)
Pika-Pika?
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