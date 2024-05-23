Астраханская вобла находится на грани вымирания

Как и другие рыбы, вобла исчезает по нескольким причинам. Учёные объясняют вымирание воблы чрезмерным промыслом, большим прессингом любительского рыболовства и браконьерства и ухудшением экологических условий, сообщает газета «Известия». По данным статистиков, воблы стало намного меньше. В 2025 году объём воблы прогнозируют в объеме 16,9 тыс. т, что на 2 тыс. т ниже уровня 2024 года и ниже минимальной величины запаса 20 тыс. т, необходимой для самовоспроизведения популяции.

В 1930 году уловы воблы в Астраханской области превышали 240 тыс. т, в тот период они составляли до четверти улова всей рыбы в стране, но в 1990 году показатели были всего на отметке 18 тыс. т, — рассказали «Известиям» в Волжско-Каспийском филиале ФГБНУ ВНИРО (КаспНИРХ). — К прошлому году уловы этого вида сократились до менее чем 1 тыс. т.