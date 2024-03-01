Идеи букетов на 8 марта, которые можно сделать своими руками

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Мужчины, не благодарите. Вот вам идеи, как можно удивить женщину, подарив ей необычный букет. С такой упаковкой она точно будет самой особенной 8 марта.
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2. Причём фишка в том, что для необычной упаковки даже не нужен большой и дорогущий букет - ведь весь ВАУ-эффект создаёт именно необычная упаковка
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