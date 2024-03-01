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Идеи букетов на 8 марта, которые можно сделать своими руками

Идеи букетов на 8 марта, которые можно сделать своими руками

Автор:
01 марта 2024 07:09
Сообщество : Фабрика идей
Метки: 8 марта   идеи   красиво   подарки   флористы   фото   цветы   
1409
16

Мужчины, не благодарите. Вот вам идеи, как можно удивить женщину, подарив ей необычный букет. С такой упаковкой она точно будет самой особенной 8 марта.

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Метки: 8 марта   идеи   красиво   подарки   флористы   фото   цветы   
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2  комментария
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183
Андрей 50 минут назад
"Всего пара цветков, зато как эффектно" - Да уж, эффект точно будет. Четное количество на могилы кладут.
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17k
Kostick 46 минут назад
самый практичный букет. и ни одна барышня не потратит его на букет, который через несколько дней в лучшем случае, отправится в помойку.
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