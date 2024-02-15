Флорист честно рассказала, как правильно выбирать цветы, чтобы не выкидывать деньги

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В преддверии череды праздников, да и вообще я не могу больше читать о том «а как выбрать свежие цветы?» и «все флористы-обманщики».

На цветах не должно быть чёрной, коричневой каймы, пятен, гнилых или сухих листьев

Есть сорта цветов, которые могут показаться вам уставшими, такие как: клематисы, розы «трупных» оттенков и другие, но это их особенности.