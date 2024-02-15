Флорист честно рассказала, как правильно выбирать цветы, чтобы не выкидывать деньги

Пользовательницы Твиттера с "superklim" - флорист. Она рассказала, что многие жалуются на цветочные, что букеты недолго стоят - и поделилась, в чём проблема и что с этим делать.
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В преддверии череды праздников, да и вообще я не могу больше читать о том «а как выбрать свежие цветы?» и «все флористы-обманщики».
На цветах не должно быть чёрной, коричневой каймы, пятен, гнилых или сухих листьев
Есть сорта цветов, которые могут показаться вам уставшими, такие как: клематисы, розы «трупных» оттенков и другие, но это их особенности.
Цветы стоят в магазине без листвы
Это не значит, что они уже плохие, это значит, что в их изначально хорошо зачищают и правильно делают, тк листва в воде ускоряет процессы гниения и порчи цветка. Меньше листвы=больше питания бутонам.
Существуют цветы у которых в принципе не предусмотрен долгий срок годности
Анемоны, пионовидные розы, мимоза, лотосы, маки и ещё ряд растений просто не живут при комнатной температуре дольше 3-5 дней. Красота требует жертв и готовности к тому, что не все цветы простоят 2 недели - увы.
Абсолютно все цветы прежде, чем попасть к вам, проделывают огромный путь
Сортировку, упаковку, доставку (из Кении, Колумбии, Африки, Израиля, Голландии, Италии, Новой Зеландии). И время этой доставки бывает ооочень разное. Цветы на прилавки попадают уже довольно давно срезанными с материнского куста, купить вы их можете в самом наилучшем их виде, а далее срок их жизни зависит от очень многих факторов и дальнейшего ухода за ними.
Про уход
Подрезайте цветы! Это главное правило, на которое многие забивают. После срезки у цветов продолжаются процессы жизнедеятельности и питания. Когда цветок не в воде, он всасывает воздух, образуя «воздушную пробку», которую необходимо срезать и только после этого ставить в воду.
Вода важна
Наливайте цветам достаточное количество свежей воды! И её нужно менять хотя бы раз в 2 дня!Цветам с волосистым и/или полым стеблем - каллам и гвоздикам - не нужно много воды, другим наоборот очень даже нужно! Листва не должна находиться в воде, так все будет портиться быстрее.
Не замачивайте цветы в ванне
И не добавляйте спирт/спрайт(подставьте свое) в воду! Большинство цветочных продают или дают вместе с букетом специальные подкормки, которые действительно продляют срок жизни растений, в отличие от народных методов! Лучше просто вода!
А как часто вы дарите/покупаете цветы?
Источник:
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