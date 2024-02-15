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Флорист честно рассказала, как правильно выбирать цветы, чтобы не выкидывать деньги

Флорист честно рассказала, как правильно выбирать цветы, чтобы не выкидывать деньги

Автор:
15 февраля 2024 11:05
Сообщество : Факты
Метки: 8 марта   букеты   праздники   уветочные   флористы   фото   цветы   
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Пользовательницы Твиттера с "superklim" - флорист. Она рассказала, что многие жалуются на цветочные, что букеты недолго стоят - и поделилась, в чём проблема и что с этим делать.

Далее текст автора:


В преддверии череды праздников, да и вообще я не могу больше читать о том «а как выбрать свежие цветы?» и «все флористы-обманщики».


На цветах не должно быть чёрной, коричневой каймы, пятен, гнилых или сухих листьев
Есть сорта цветов, которые могут показаться вам уставшими, такие как: клематисы, розы «трупных» оттенков и другие, но это их особенности.

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Цветы стоят в магазине без листвы
Это не значит, что они уже плохие, это значит, что в их изначально хорошо зачищают и правильно делают, тк листва в воде ускоряет процессы гниения и порчи цветка. Меньше листвы=больше питания бутонам.


Существуют цветы у которых в принципе не предусмотрен долгий срок годности
Анемоны, пионовидные розы, мимоза, лотосы, маки и ещё ряд растений просто не живут при комнатной температуре дольше 3-5 дней. Красота требует жертв и готовности к тому, что не все цветы простоят 2 недели - увы.

Абсолютно все цветы прежде, чем попасть к вам, проделывают огромный путь
Сортировку, упаковку, доставку (из Кении, Колумбии, Африки, Израиля, Голландии, Италии, Новой Зеландии). И время этой доставки бывает ооочень разное. Цветы на прилавки попадают уже довольно давно срезанными с материнского куста, купить вы их можете в самом наилучшем их виде, а далее срок их жизни зависит от очень многих факторов и дальнейшего ухода за ними.

Про уход
Подрезайте цветы! Это главное правило, на которое многие забивают. После срезки у цветов продолжаются процессы жизнедеятельности и питания. Когда цветок не в воде, он всасывает воздух, образуя «воздушную пробку», которую необходимо срезать и только после этого ставить в воду.


Вода важна
Наливайте цветам достаточное количество свежей воды! И её нужно менять хотя бы раз в 2 дня!Цветам с волосистым и/или полым стеблем - каллам и гвоздикам - не нужно много воды, другим наоборот очень даже нужно! Листва не должна находиться в воде, так все будет портиться быстрее.

Не замачивайте цветы в ванне

И не добавляйте спирт/спрайт(подставьте свое) в воду! Большинство цветочных продают или дают вместе с букетом специальные подкормки, которые действительно продляют срок жизни растений, в отличие от народных методов! Лучше просто вода!


А как часто вы дарите/покупаете цветы?

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Метки: 8 марта   букеты   праздники   уветочные   флористы   фото   цветы   
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3  комментария
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13k
Copycat Полчаса назад
я помню где то в утренней програме по первому, рассказывали что стоит кидать таблетку аспирина в вазу с цветами типа это помогает
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53k
Aleksandr 9 секунд назад
Больше всего радости принося такие цветы...

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9k
Бритва 48 минут назад
фишкяне не дарят девушкам цветы.
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Спелая кукурузинка

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