Боб – влюблённый в поезда пёс

Боб родился в 1883 году в Макклсфилде, Южная Австралия. С самого раннего возраста этот пушистый коричнево-белой малыш неизвестной породы был влюблён в железные дороги.

Ещё щенком Боб часто уходил из дома, следуя по железнодорожным путям, чтобы понаблюдать за рабочими, прокладывающими линии. Несколько раз малыша приходилось возвращать хозяину. Но однажды, когда ему было девять месяцев, Боб сбежал.