Боб – влюблённый в поезда пёс

Если сердце твоё стучит в такт колёсам поезда и жаждет свободы, то совершенно неважно, что ты всего лишь обычный дворовый пёс.
Этот кудрявый безродный симпатяга оставил свой след в истории Южной Австралии и отпечатки лап на рельсах её железных дорог. История Боба – это история любви, дружбы и приключений, ведь он стал неотъемлемой частью железной дороги страны в конце XIX века.
Боб родился в 1883 году в Макклсфилде, Южная Австралия. С самого раннего возраста этот пушистый коричнево-белой малыш неизвестной породы был влюблён в железные дороги.
Ещё щенком Боб часто уходил из дома, следуя по железнодорожным путям, чтобы понаблюдать за рабочими, прокладывающими линии. Несколько раз малыша приходилось возвращать хозяину. Но однажды, когда ему было девять месяцев, Боб сбежал.
И оказался в 60 километрах от Аделаиды, где его поймали ловцы собак, посадили в грузовик вместе с 50 другими товарищами и отправили на север в рамках программы по борьбе с кроликами. Когда поезд остановился в Тарроуи, охранник по имени Уильям Ферри практически влюбился в Боба и забрал его в оживлённый железнодорожный город Питерсбург (ныне Питерборо).
Ферри обучил Боба всевозможным командам и трюкам. И четвероногий друг помогал ему нести вахту. Довольно часто Боб катался вместе с хозяином на поезде. Потом Ферри получил повышение и стал помощником начальника станции в Питерсбурге. Но Боб продолжал ездить на поездах один, входя и выходя там, где считал нужным.
Известно, что Боб проехал тысячи километров. Представители тесного железнодорожного сообщества прониклись к лохматому путешественнику, поэтому машинисты без проблем брали его с собой на ночь покормить и переночевать. А утром собакен возвращался на станцию и выбирал новый маршрут.
По сообщению в газете «Питерсбург Таймс», его любимым местом был паровоз «Янки»: большой свисток и клубящийся дым, казалось, имели для пса гипнотическую привлекательность.
Бобу не нравились пригородные поезда из-за тесных кабин. Но при этом хитрюга научился освобождать для себя купе третьего класса для единоличного использования, банально распугивая пассажиров громким лаем.
Деятельный пёсель присутствовал в качестве почётного гостя на Мельбурнской выставке 1881 года на открытии железной дороги между Питерсбургом и Брокен-Хиллом.
Проведя целых 17 счастливых лет на железных дорогах Австралии, Боб тихо скончался от старости в 1895 году. Вскоре после его смерти в газете было опубликовано стихотворное посвящение от товарищей по железной дороге.
Боб носил специальный ошейник, сделанный для него железнодорожниками. На кожаном ошейнике была табличка с надписью: «Не останавливайте меня, позвольте мне прогуляться, ведь я Боб – собака машинистов». Его ошейник выставлен в Национальном музее железных дорог в Порт-Аделаиде вместе с фотографиями и другими памятными вещицами.
На центральной улице Питерборо в 2009 году установили статую Боба в натуральную величину. И лохматый путешественник с вольным сердцем и десятки лет спустя наблюдает за поездами – любовью всей своей жизни.
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