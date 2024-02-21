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16 фотографий, от которых становится ужасно некомфортно

16 фотографий, от которых становится ужасно некомфортно

Автор:
21 февраля 2024 09:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   дискомфорт   некомфортно   подборка   рукожопы   фото   
1521
17

Если вы хотите подвергнуть себя пытке и проверить свои нервы на прочность, то предлагаю посмотреть фотографии, на которых зашкаливает уровень дискомфорта.

Люди делятся на тех, кто более или менее спокойно относится к небольшому беспорядку, и тех, кто замечает даже незначительные детали, выбивающиеся из общего ряда упорядоченных вещей. Но даже если вы относите себя к первой группе, вряд ли спокойно отреагируете на фотографии ниже, которыми поделились пользователи сети. Многие пишут о том, что эти фото причиняют им душевную боль, ведь то, что на них изображено, режет глаза максимальным уровнем неаккуратности и непродуманности.

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Как вообще можно было додуматься резать масло по горизонтали?

Рабочие не знали, что такое шпатель??

Они как будто делают это специально. Я вижу такое время от времени.

Как можно было это сделать? Это же банально неудобно.

Даже просто от картинки всё начало покалывать.

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Метки: Юмор   дискомфорт   некомфортно   подборка   рукожопы   фото   
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15k
Евгений Час назад
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Гомерчик Час назад
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