16 фотографий, от которых становится ужасно некомфортно

Если вы хотите подвергнуть себя пытке и проверить свои нервы на прочность, то предлагаю посмотреть фотографии, на которых зашкаливает уровень дискомфорта.
Люди делятся на тех, кто более или менее спокойно относится к небольшому беспорядку, и тех, кто замечает даже незначительные детали, выбивающиеся из общего ряда упорядоченных вещей. Но даже если вы относите себя к первой группе, вряд ли спокойно отреагируете на фотографии ниже, которыми поделились пользователи сети. Многие пишут о том, что эти фото причиняют им душевную боль, ведь то, что на них изображено, режет глаза максимальным уровнем неаккуратности и непродуманности.
Как вообще можно было додуматься резать масло по горизонтали?
Рабочие не знали, что такое шпатель??
Они как будто делают это специально. Я вижу такое время от времени.
Как можно было это сделать? Это же банально неудобно.
Даже просто от картинки всё начало покалывать.
Источник:
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