13 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают недоумение и улыбку

Причём все они служили разным целям. Какие-то давали медицинские рекомендации, другие вещали о правилах безопасности на рабочем месте, а некоторые и вовсе можно считать рекламой. Предлагаем и вам ненадолго погрузиться в изучение советских плакатов, которые вызовут у вас улыбку.