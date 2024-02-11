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13 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают недоумение и улыбку

13 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают недоумение и улыбку

Автор:
11 февраля 2024 09:40
Сообщество : Юмор
Метки: СССР   Юмор   на полном серьёзе   недоумение   плакат   подборка   советский плакат   фото   
2367
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Советский плакат — нечто действительно уникальное. Плакаты в стиле соцреализма окружали советского гражданина повсюду, но современному человеку некоторые из них могут показаться довольно странными и даже абсурдными.

Причём все они служили разным целям. Какие-то давали медицинские рекомендации, другие вещали о правилах безопасности на рабочем месте, а некоторые и вовсе можно считать рекламой. Предлагаем и вам ненадолго погрузиться в изучение советских плакатов, которые вызовут у вас улыбку.

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Такой плакат будет хорошо смотреться в каком-нибудь баре.

Отличный шоколад, сразу видно.

Вообще, советские плакаты о технике безопасности — это какой-то отдельный жанр. Нечто среднее между ужасами и буффонадой.

К сожалению, художники-авторы плакатов с техникой безопасности на предприятиях остаются неизвестными.

Плакат авторства Владимира Маяковского (текст) и Александра Родченко. Именно он приходит в голову в первую очередь, когда речь идёт о советский плакатах, которые сегодня могут восприниматься неоднозначно.

Ханжа — это разбавленный денатурированный спирт. Но откуда столько плакатов про пиво? А просто считалось, что хороший способ прекратить пить водку и другие сомнительные алкогольные напитки — это… перейти на распитие пива.


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Метки: СССР   Юмор   на полном серьёзе   недоумение   плакат   подборка   советский плакат   фото   
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20  комментариев
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sedoisever 2 часа назад
Сейчас реклама недоумение не вызывает? "Руки загребуки...", блин.
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Игорь 2 минуты назад
Круто! Нынешние не дотягивают при всем своем фотошопе...
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275k
Татьянин день 2 8 минут назад
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Duckk Полчаса назад
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Duckk Полчаса назад
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Duckk Полчаса назад
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7k
Duckk Полчаса назад
Ещё немножко плакатов
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Maldini 45 минут назад
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Maldini 45 минут назад
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Maldini 46 минут назад
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5k
Maldini 46 минут назад
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8k
perekrestok 58 минут назад
нормальные плакаты нынешняя реклама это уже маразм или цирк.
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−17
49k
Максим Т. Час назад
Комментарий к фото
Требуй долива пива после отстоя пены!
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4k
r.a.t. 2 часа назад
Коллекция будет неполной без этого плаката

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20k
Дмитрий К. 2 часа назад
Недоумение вызывает только автор поста. Как тебе без мозга живётся?
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