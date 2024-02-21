Заниматься сваркой, стоя на бочке с топливом — не лучшая идея

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Пары там были и пол-стакана на дне.
Только я не понял - варил то он , что то другое.
Во времена моей службы в рядах СА, прапор приказал сварщику вырезать крышку у бочки, которую не смогли открыть...
Все остались живы (случайно) !
Полная бочка топлива безопаснее пустой бочки из под топлива на предмет взрыва
Самые опасные бочки - пустые. Там достаточно остаться на стенках и дне совсем небольшому количеству топлива, чтобы это испарилось и заполнило парами.
- Шеф, мне нужен отпуск!
- А с какого тебе отпуск???
- Извините, не понял: с какого числа или с какого х.у.я?