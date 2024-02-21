FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1228 постов • 53 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Заниматься сваркой, стоя на бочке с топливом — не лучшая идея

Заниматься сваркой, стоя на бочке с топливом — не лучшая идея

Автор:
21 февраля 2024 09:15
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   нет ума   работа   сварка   техника безопасти   
2299
1
1

Видимо слишком хотел домой и больше не работать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   ЧП   нет ума   работа   сварка   техника безопасти   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
50k
Максим Т. Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
914k
А.Берестенко 10 минут назад
"Таких не берут в космонавты!"(с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
301
Рома Полчаса назад
Если б в бочке было топливо , от него остались бы только маленькие , вонючие кусочки.
Пары там были и пол-стакана на дне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
sanchesS80 44 минуты назад
Космическая программа не удалась.
Самые опасные бочки - пустые. Там достаточно остаться на стенках и дне совсем небольшому количеству топлива, чтобы это испарилось и заполнило парами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
vasilykopkov 59 минут назад
Очередной тайконавт...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex Час назад
Чернышь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Lexx Час назад
Да фигня какая, у него ещё одна есть.))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Том Сойер 2 часа назад
Скорее всего бочка практически пустая, но в ней, на дне был остаток топлива, а пары его и сдетонировали. Но тем не менее - премию Дарвина этому сварному.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Rubiroid_47 2 часа назад
Вот и отпуск.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Александр 2 часа назад
ппять секунд, полет нормальный....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

389854



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Этот мужчина купил безлимитный билет на пожизненные авиапутешествия, но через 20 лет и 10 000 рейсов его ожидал неприятный сюрприз
Этот мужчина купил безлимитный билет на пожизненные авиапутешествия, но через 20 лет и...
На CNN нашли объяснение, почему метро в Москве красивее, чем в Нью-Йорке
На CNN нашли объяснение, почему метро в Москве красивее, чем в Нью-Йорке
Набирающие популярность в сообществах
Два года тюрьмы за вьюнок на садовом участке
Два года тюрьмы за вьюнок на садовом участке
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 февраля
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 февраля
NASA показало изнутри космический корабль Orion, на котором астронавты облетят Луну
NASA показало изнутри космический корабль Orion, на котором астронавты облетят Луну
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#автомобили#интересно#люди#аварии#Россия#Разное#дети#природа
#фото#Юмор#автомир#факты#кот#ДТП#кино#подборка#Китай#фильм
#в мире#машина#интересное#забавно#полиция#авто аварии#Автовсячина#Реакция#позитив#знаменитости
NASA показало изнутри космический корабль Orion, на котором астронавты облетят Луну NASA показало изнутри космический корабль Orion, на котором астронавты облетят Луну Змея пробралась в самолёт и напугала пассажиров Змея пробралась в самолёт и напугала пассажиров Сугробы не помеха: целеустремленности сахалинцев можно только позавидовать Сугробы не помеха: целеустремленности сахалинцев можно только позавидовать Как выглядит взрыв 60 тонн газа: в столице Монголии взлетел на воздух огромный газовоз Как выглядит взрыв 60 тонн газа: в столице Монголии взлетел на воздух огромный газовоз Российские коммунальщики случайно снесли Вечный огонь Российские коммунальщики случайно снесли Вечный огонь В Казани горит гостиница «Астория» В Казани горит гостиница «Астория»

На что жалуетесь?

Вернуться