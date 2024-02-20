Как одевались наши звёзды в 90-х и нулевых

2388
16
Мода того времени сильно отличается от современной. Сейчас кажется, что отечественные звёзды зря не обращались к стилистам. Перед вами яркие образы, которые сегодня кажутся нелепыми.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- "А нормально одеться нельзя было?": в чем пришли звезды на съемки новогодней передачи МУЗ-ТВ
- Как выглядели знаменитости в молодости и сейчас
- Как в детстве и сейчас выглядят отечественные и зарубежные звёзды
- "Это премия или парад девушек по вызову": в чём зарубежные звёзды пришли на красную дорожку MTV
- Звёздные пары, которые стали родителями в 2023 году
Новости партнёров
реклама
Походу втор застрял в девяностых