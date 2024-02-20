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Как одевались наши звёзды в 90-х и нулевых

Как одевались наши звёзды в 90-х и нулевых

Автор:
20 февраля 2024 10:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   наряды звезд   образы звезд   прикольно   стиль звезд   
2388
16

Мода того времени сильно отличается от современной. Сейчас кажется, что отечественные звёзды зря не обращались к стилистам. Перед вами яркие образы, которые сегодня кажутся нелепыми.

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Метки: звезды   знаменитости   наряды звезд   образы звезд   прикольно   стиль звезд   
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16  комментариев
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13k
Владимир 2 часа назад
Агузарова и сейчас наверное так же одевается, возможно даже не переодевалась
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4k
wwwoffka 1 3 минуты назад
Ну, Салтыкова - клевая...
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459
Виталий Понаморев 13 минут назад
Большинство не звезды а обычные ..ляди.
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404
Alex Roland 2 часа назад
Ну теперь то у нас все в порядке ...
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3k
RaiJu 2 часа назад
Лика Стар красотка была.
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11k
Гомерчик 2 часа назад
ну, данные Иванушки явно не из 90-х
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26k
ЦСКА 2 часа назад
Почувствуй разницу...
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2k
Егор 2 часа назад
А где? Где звёзды-то?
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3k
San_Fajanse 2 часа назад
с последней фото прям вообще промах, не 90-е и не 00-е, даже не 10-е, а гораздо позже, по фейсам же легко определяется, хотя и далеко не фанат, но 2 солиста уже на том свете, а это третий, свежачок
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306
Катюшка San_Fajanse Час назад
Этот солист в группе с 2013 года
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13k
Sapsan 2 часа назад
Собчак, Лолита, Киркоров. "Отечественные звёзды"

Походу втор застрял в девяностых
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95k
Доктор Джонс 3 часа назад
Лучше уж так, чем то, что сейчас на подиумах показывают...
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