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На CNN нашли объяснение, почему метро в Москве красивее, чем в Нью-Йорке

На CNN нашли объяснение, почему метро в Москве красивее, чем в Нью-Йорке

Автор:
19 февраля 2024 23:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: cnn   Метро   Москва   Нью-Йорк   Такер Карлсон   Фарид Закария   
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Американская CNN на десятые сутки наконец-то перестала хранить молчание и не замечать "слона в комнате" и отреагировала на выпуск Такера Карлсона из московского метро. Вышло очень смешно.

На CNN наконец-то завезли новую методичку и корреспондент CNN Фарид Закария, с тусклым лицом решил разобрать визит журналиста Такера Карлсона в Москву. Значительную часть обзора он посвятил московскому метро, которое по словам Такера выглядит, по сравнению с америанским, как какое-то чудо света.

Оказалось все просто:

Российское метро - красивое, потому что его строил Иосиф Сталин, не считаясь с людскими ресурсами, чтобы показать величие СССР.

Их [американских консерваторов] все больше ослепляет чистота и порядок диктатур, популистских авторитарных режимов и абсолютных монархий.

, — предположил Закария.
Ну, и ещё американское метро - грязное, воняет бомжами и заселено крысами, потому что это демократично и утилитарно. И, может быть, это те самые принципы, которые позволяют США доминировать в мире (ведущий реально так и сказал).

Но да, в конце признал, что основной заслугой Путина безусловно является прибытие поездов в Московском метро без опоздания (вероятно иначе вагоновожатых расстреляют).

Напомним, ранее американский телеведущий Такер Карлсон, посетивший Москву с целью взять интервью у президента России, выложил специально для своих соотечественников ролик о том, как должен выглядеть общественный транспорт нормального человека.

Кадры из подземки Нью-Йорка, периодически появляются в соцсетях:

Американская мечта, которая сбылась. Всё предельно демократично. CNN может быть довольна.

Источник:

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Метки: cnn   Метро   Москва   Нью-Йорк   Такер Карлсон   Фарид Закария   
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34  комментария
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60k
dima423 3 часа назад
Последний видос с крысами прям ужастик в реальной жизни) если не постанова то жесть просто
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139k
parallax 51 минуту назад
При Сталине было построено 10% того, что работает сейчас.
Но CNN янкам этого конечно же не скажет.

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2k
Damvrot Hohlam 58 минут назад
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841
Warlocktv Час назад
Путин заставляет метро ходить вовремя. Комментарии излишне.
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8k
tamin Час назад
В Лондоне в метро ад. Где рельсы-живой крысиный ковер. Может конечно за 20 лет что-то изменилось, но вряд ли
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11k
Дмитрий Час назад
Гениально! "Вы обосрались!"...."Да! Но сделал я это свободно! С духом свободы даже я бы сказал!"
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81
Alex 2 часа назад
это потому что там негры гадят, вот и все
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21k
Shtoppi 3 часа назад
«Российское метро - красивое, потому что его строил Иосиф Сталин, не считаясь с людскими ресурсами, чтобы показать величие СССР.»
----------
пиндосы с каждым разом придумывают все более и более дегенеративные объяснения своего у36ищного существования в сравнении с российскими реалиями. после таких комментариев, назвать их кроме как тупыми, грустными клоунами, с отговорками на отъ36ись, не получается.
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15k
Александр 3 часа назад
Бывал во многих метро по всему миру. Один вопрос - почему только в метро Москвы, Питера, Нижнего ни на одной станции нет урн для мусора (на самих станциях, у касс, естественно, установлены? И, иттить, чисто, как в больнице! В Лондоне, Нью-Йорке, Токио урн больше, чем скамеек, но мусор поезда сгребают, аки тракторы, он там везде...
Может был прав Профессор Преображенский из фильма? "Бардак не в сортирах! Бардак в головах!"
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338
deday Александр 2 часа назад
Урны из Московского метро убрали в 90-х после теракта. В урну бомбу подложили.
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208
Дмитрий Александр Час назад
бардак всегда только в головах - (Булгаков М.А.)
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338
deday Mikhail 56 минут назад
Ещё раз. Их убрали после теракта. Так же как не стали восстанавливать скамейку под которой тоже бомба рванула.
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1k
K_II_T 3 часа назад
Ничего себе.
Диктор-демократ 50 лет и выглядит не как представитель меньшинств.
И пиджак нормальный.
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7k
Евгений Д 3 часа назад
Идиоты.
Почему когда у других лучше- надо обязательно обосрать,
а не признать мол- что да, там красивее и лучше
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12k
Света 3 часа назад
А этому идиотику не показали станции метро построенные не при Сталине и даже вот практически на днях? Это вот тоже потому что Сталин людских ресурсов не жалел?
А этому идиотику не показали станции метро построенные не при Сталине и даже вот практически на днях? Это вот тоже потому что Сталин людских ресурсов не жалел?
А этому идиотику не показали станции метро построенные не при Сталине и даже вот практически на днях? Это вот тоже потому что Сталин людских ресурсов не жалел?
А этому идиотику не показали станции метро построенные не при Сталине и даже вот практически на днях? Это вот тоже потому что Сталин людских ресурсов не жалел?
А этому идиотику не показали станции метро построенные не при Сталине и даже вот практически на днях? Это вот тоже потому что Сталин людских ресурсов не жалел?
А этому идиотику не показали станции метро построенные не при Сталине и даже вот практически на днях? Это вот тоже потому что Сталин людских ресурсов не жалел?
А этому идиотику не показали станции метро построенные не при Сталине и даже вот практически на днях? Это вот тоже потому что Сталин людских ресурсов не жалел?
А этому идиотику не показали станции метро построенные не при Сталине и даже вот практически на днях? Это вот тоже потому что Сталин людских ресурсов не жалел?
А этому идиотику не показали станции метро построенные не при Сталине и даже вот практически на днях? Это вот тоже потому что Сталин людских ресурсов не жалел?
А этому идиотику не показали станции метро построенные не при Сталине и даже вот практически на днях? Это вот тоже потому что Сталин людских ресурсов не жалел?
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72
Raingold Fischer 3 часа назад
Американские крысы, ну да...
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39k
albedo 3 часа назад
Вспомилось:
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2k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
да пофиг
пусть хоть доминантным дерьмом мажутся . главное что не несли эту заразу в мир .
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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