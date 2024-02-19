На CNN нашли объяснение, почему метро в Москве красивее, чем в Нью-Йорке

Их [американских консерваторов] все больше ослепляет чистота и порядок диктатур, популистских авторитарных режимов и абсолютных монархий.

, — предположил Закария.

Ну, и ещё американское метро - грязное, воняет бомжами и заселено крысами, потому что это демократично и утилитарно. И, может быть, это те самые принципы, которые позволяют США доминировать в мире (ведущий реально так и сказал).

Но да, в конце признал, что основной заслугой Путина безусловно является прибытие поездов в Московском метро без опоздания (вероятно иначе вагоновожатых расстреляют).

Напомним, ранее американский телеведущий Такер Карлсон, посетивший Москву с целью взять интервью у президента России, выложил специально для своих соотечественников ролик о том, как должен выглядеть общественный транспорт нормального человека.