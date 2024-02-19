На CNN нашли объяснение, почему метро в Москве красивее, чем в Нью-Йорке

Американская CNN на десятые сутки наконец-то перестала хранить молчание и не замечать "слона в комнате" и отреагировала на выпуск Такера Карлсона из московского метро. Вышло очень смешно.
На CNN наконец-то завезли новую методичку и корреспондент CNN Фарид Закария, с тусклым лицом решил разобрать визит журналиста Такера Карлсона в Москву. Значительную часть обзора он посвятил московскому метро, которое по словам Такера выглядит, по сравнению с америанским, как какое-то чудо света.
Оказалось все просто:
Российское метро - красивое, потому что его строил Иосиф Сталин, не считаясь с людскими ресурсами, чтобы показать величие СССР.
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Их [американских консерваторов] все больше ослепляет чистота и порядок диктатур, популистских авторитарных режимов и абсолютных монархий.
, — предположил Закария.
Ну, и ещё американское метро - грязное, воняет бомжами и заселено крысами, потому что это демократично и утилитарно. И, может быть, это те самые принципы, которые позволяют США доминировать в мире (ведущий реально так и сказал).
Но да, в конце признал, что основной заслугой Путина безусловно является прибытие поездов в Московском метро без опоздания (вероятно иначе вагоновожатых расстреляют).
Напомним, ранее американский телеведущий Такер Карлсон, посетивший Москву с целью взять интервью у президента России, выложил специально для своих соотечественников ролик о том, как должен выглядеть общественный транспорт нормального человека.
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Кадры из подземки Нью-Йорка, периодически появляются в соцсетях:
Американская мечта, которая сбылась. Всё предельно демократично. CNN может быть довольна.
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- Знаменитый журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию
- Москвичи или приезжие? Откуда берутся фрики в столичной подземке?
- В московском метро девушка избила пожилую женщина из-за громкой музыки
- С заботой о людях: в американском приложении-навигаторе по метро стали помечать станции с большим количеством крыс
- Странные люди из подземки, которые продолжают нас удивлять
Но CNN янкам этого конечно же не скажет.
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пиндосы с каждым разом придумывают все более и более дегенеративные объяснения своего у36ищного существования в сравнении с российскими реалиями. после таких комментариев, назвать их кроме как тупыми, грустными клоунами, с отговорками на отъ36ись, не получается.
Может был прав Профессор Преображенский из фильма? "Бардак не в сортирах! Бардак в головах!"
Диктор-демократ 50 лет и выглядит не как представитель меньшинств.
И пиджак нормальный.
Почему когда у других лучше- надо обязательно обосрать,
а не признать мол- что да, там красивее и лучше
А по новым станциям.
Мне Рижская кольцевая нравится. На Санта-Барбару похожа.