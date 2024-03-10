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Вчера мир отпраздновал День писателя, так что самое время восхититься богатыми и красочными домашними библиотеками и немножко позавидовать тем везунчикам, которым удалось их собрать. А вы можете похвастаться такой коллекцией? Делитесь фото в комментариях!
1. Всем, кто в детстве завидовал Белль из "Красавицы и чудовища"
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Метки: библиотеки книги коллекции
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У меня лично книг больше, чем на любой из этих фото, кроме 7 и 18 (здесь надо считать), как минимум вдвое и больше
И книг больше, чем на всех картинках в теме.
"А х ты ж моя библиотекарка!"
- Зелёненький.