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26 великолепных домашних библиотек

26 великолепных домашних библиотек

Автор:
10 марта 2024 12:00
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: библиотеки   книги   коллекции   
669
27
Вчера мир отпраздновал День писателя, так что самое время восхититься богатыми и красочными домашними библиотеками и немножко позавидовать тем везунчикам, которым удалось их собрать. А вы можете похвастаться такой коллекцией? Делитесь фото в комментариях!
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Метки: библиотеки   книги   коллекции   
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7  комментариев
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38k
Андрей Иванов 36 минут назад
Библиотеки не великолепные, а красивые. Главное в библиотеке - количество и тематическая полнота книг. На фото - красиво сделанные полки. В массе - чуть больше, чем среднее количество книг в квартире в СССР.
У меня лично книг больше, чем на любой из этих фото, кроме 7 и 18 (здесь надо считать), как минимум вдвое и больше
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6k
Babangdida 22 минуты назад
Моя библиотека:

И книг больше, чем на всех картинках в теме.
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satra 24 минуты назад
"Я расставила книги по цветовому градиенту!"
"А х ты ж моя библиотекарка!"

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1k
Тамара Витальевна 36 минут назад
Они решили нас ,русских, удивить домашними библиотеками???? Вот тупыееееее
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Lexx 39 минут назад
4. - Какой ваш любимый литературный жанр?
- Зелёненький.
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