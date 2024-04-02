Глубокие фразы, которые поддержат в трудную минуту

Алексей Меридианов - автор мотивационных и тёплых картинок, которые словно обнимают и поддерживают людей. На его блог подписаны больше 150 тыс. пользователей, а некоторые фото набирают по 70 000 лайков. Суть его блога проста - генерировать послания, фразы, которые каждый из нас хотел бы услышать хотя бы раз в жизни.