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Глубокие фразы, которые поддержат в трудную минуту

Глубокие фразы, которые поддержат в трудную минуту

Автор:
02 апреля 2024 09:16
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: алексей меридианов   картинки   красивые фразы   мотивация   поддерживающие фразы   теплые слова   фото   
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Алексей Меридианов - автор мотивационных и тёплых картинок, которые словно обнимают и поддерживают людей. На его блог подписаны больше 150 тыс. пользователей, а некоторые фото набирают по 70 000 лайков. Суть его блога проста - генерировать послания, фразы, которые каждый из нас хотел бы услышать хотя бы раз в жизни.

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Метки: алексей меридианов   картинки   красивые фразы   мотивация   поддерживающие фразы   теплые слова   фото   
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26k
сеньор Леонсио Час назад
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Наталья 18 минут назад
Комментарий к фото
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dima423 Час назад
херня какая то)
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1575 постов (1531 в горячем)

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