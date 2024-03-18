Ожившая еда: фуд-блогер создаёт реалистичные фигурки из продуктов

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Блогер с ником "sibatable" прославилась благодаря своему концептуальному взгляду на еду. Она создаёт уникальные блюда, которые оживают на тарелке. У каждой её работы есть свой характер и стиль. На блогера подписаны почти 500 тыс человек.
1. Удивительно, как рис и омлет превращаются в таких детализированных и словно живых пуделей
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2. Автор блога даже сотрудничала с известными брендами, создавая визуал в своём стиле под запрос
3. Этот блогер не просто готовит еду, а создаёт настоящие шедевры из овощей, поражая своим мастерством
4. Её творения из еды — настоящее искусство, которое заставляет улыбаться и восхищаться её талантом
5. Лебеди из моркови, зайцы из капусты — его фантазия не знает границ, когда дело доходит до создания необычных фигуро
7. На события и разные премьеры девушка тоже реагирует и отражает это в своём творчестве: на фото герои фильма про Барби
8. Её блог — это настоящая находка для всех любителей кулинарных экспериментов и творческих идей
9. Благодаря этому блогеру мы учимся видеть в обычных овощах потенциал для создания чего-то удивительного и неповторимого
13. Эти кулинарные шедевры не только радуют глаз, но и вдохновляют на творчество и эксперименты на кухне
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Оно конечно прикольно. Для рекламной акции, для плаката. Но не на каждый день.