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Ожившая еда: фуд-блогер создаёт реалистичные фигурки из продуктов

Ожившая еда: фуд-блогер создаёт реалистичные фигурки из продуктов

Автор:
18 марта 2024 19:18
Сообщество : Искусство
Метки: блогер   еда в картинках   из еды   искусство из еды   картинки   фото   
1097
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Блогер с ником "sibatable" прославилась благодаря своему концептуальному взгляду на еду. Она создаёт уникальные блюда, которые оживают на тарелке. У каждой её работы есть свой характер и стиль. На блогера подписаны почти 500 тыс человек.

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Метки: блогер   еда в картинках   из еды   искусство из еды   картинки   фото   
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4  комментария
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16k
Александр 2 часа назад
Да ну на хер... Я лично предпочту обыкновенный бутерброд, чем тыкать вилкой в то, что вдруг вскочит и убежит...
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10k
Trenzel2003 Час назад
Для извращенцев от еды, кто предпочитает не поесть, а сфотографировать еду.
Оно конечно прикольно. Для рекламной акции, для плаката. Но не на каждый день.
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