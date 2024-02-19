Как мужики привезли глыбу льда из-за полярного круга в пустыню и зачем

И, кстати, помимо льда, норвежская экспедиция также везла с собой еще и крупную партию лекарств, собранных со всей Скандинавии для больницы нобелевского лауреата, доктора Альберта Швейцера в Ламбарене. Общая масса всех медикаментов и оборудования превысила 300 кг!

Компания "Glassvatt" существует и сегодня: правда, называется иначе - "Glava AS". Ну а своим "долголетием" она во многом обязана именно той самой экспедиции 1959 года.