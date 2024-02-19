Как мужики привезли глыбу льда из-за полярного круга в пустыню и зачем

Это вполне реальный случай, который впоследствии превратился в одну из самых удачных рекламных компаний в мире!
Итак, в 1959 году те самые мужики, а, точнее, сотрудники норвежской компании "Glassvatt", специализирующейся на производстве теплоизоляции помещений, доставили из-за полярного круга (из городка Му-и-Рана) трехтонную глыбу льда - причем доставили ни куда-нибудь, а в Африку - в город Либревиль, к самому экватору.
Идея отправиться в экспедицию за полярный круг, да еще привезти оттуда огромный кусок льда, взялась, как вы понимаете, не из воздуха, и едва ли сотрудники "Glassvatt" сами смогли бы решиться на подобную авантюру. Инициатором выступила радиостанция «Радио Люксембург», которая объявила конкурс. По условиям этого конкурса радиостанция готова была выплатить по 100 тысяч франков за каждый килограмм льда, который удастся перевезти от полярного круга до экватора в целостности и сохранности.
Главное условие - участникам было запрещено использовать для транспортировки льда холодильные камеры, а, учитывая, что местом назначения была Африка, подобная задача на первый взгляд казалась невыполнимой, так что «Радио Люксембург» ликовала... но ровно до того момента, пока в игру не вступили сотрудники компании "Glassvatt" - большие профессионалы в сфере теплоизоляции.
Для того чтобы добыть ледяные глыбы, экспедиция отправилась на север Норвегии, где лёд высекался из из двух крупных ледников.
С помощью бензопилы участники экспедиции вырезали из массивного ледника несколько кубов и на вертолёте переправили их до города Му-и-Рана, где в дальнейшем ледяные кубы надёжно уложились на специальной транспортировочной платформе грузовика, который должен был доставить их до места назначения.
Но как же перевезти лёд на столь внушительное расстояние без холодильных камер? Участники экспедиции, которых, на секундочку, было всего 5 человек, тщательно обложили весь добытый лёд листам стекловаты и накрыли гигантским железным ящиком, обшитым деревом изнутри. Между ящиком и льдом была обустроена ниша шириной примерно 20 см, которую также проложили дополнительным слоем изоляционного материала.
Изначально сотрудники "Glassvatt" хотели переправить в Африку порядка 5 тонн льда, но затем его объем сократили до 3. Да и этому, надо сказать, весьма приличному количеству льда предстояло преодолеть непростой путь с севера прямиком к экватору. 22 февраля 1959 года экспедиция выехала из Мо-и-Рана в Осло, а затем проехала Швецию, Данию, Германию, Голландию, Бельгию и Францию.
В Марселе путешественники пересели на паром, который перевез лед в Алжир. Во время остановок участники экспедиции то и дело сливали из контейнера талую воду. Как ни странно, но за время, проведённое в пути через Европу, талой воды было слито всего 4 литра. Говоря простым языком, лёд практически не таял.
Но самое сложное испытание было ещё впереди, ведь путешественникам предстояло преодолеть пустыню Сахара.
И сложность этого отрезка пути заключалась не только в экстремально высокой температуре (более 50 градусов по Цельсию), но и в полном отсутствии нормальных дорог.
Участникам экспедиции то и дело приходилось останавливаться и лопатами расчищать себе дорогу. Однако, несмотря на все сложности, им удалось доставить лёд в целости и сохранности и, тем самым, соблюсти все условия конкурса.
А вот радиостанция "Радио Люксембург" оказалась не столь честной. Смекнув, что участники экспедиции на полном серьезе смогут перевезти лёд из-за полярного круга в Африку, а значит, придется раскошелиться на обещанный денежный приз, радиостанция оперативно свернула конкурс. Однако, по итогу экспедиции, норвежцы из "Glassvatt" выиграли гораздо больше, чем им пообещала радиостанция.
Дело в том, что за путешествием норвежской команды с севера на юг пристально следила не только общественность, но и СМИ по всему миру. Во всех городах, через которые проходил путь экспедиции, норвежцев встречали как дорогих гостей - им дарили цветы и подарки, угощали ужинами. Ну а сами представители "Glassvatt" наслаждались европейским гостеприимством и не забывали попутно рекламировать свой теплоизоляционный материал. Таким образом, путешествие, которое изначально задумывалось, как часть конкурса, превратилось в беспрецедентную, но совершенно ненавязчивую рекламную акцию.
И, кстати, теплоизоляция, которая использовалась в ходе экспедиции для сохранности льда, тест-драйв прошла на "отлично". 28 дней она сохраняла ледяные кубы, которые прибыли в место назначения, потеряв всего 336 кг веса. Это из трех-то тонн! Даже в пустыне при 50-градусной жаре, глыба теряла только 15 литров талой воды в день.
И, кстати, помимо льда, норвежская экспедиция также везла с собой еще и крупную партию лекарств, собранных со всей Скандинавии для больницы нобелевского лауреата, доктора Альберта Швейцера в Ламбарене. Общая масса всех медикаментов и оборудования превысила 300 кг!
Компания "Glassvatt" существует и сегодня: правда, называется иначе - "Glava AS". Ну а своим "долголетием" она во многом обязана именно той самой экспедиции 1959 года.
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