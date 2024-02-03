17 фотографий с премьер знаменитых фильмов, которые случились уже давным-давно

Предлагаю вам посмотреть на несколько атмосферных фотографий с премьер знаменитых фильмов, чей выход состоялся так давно, что вы могли просто никогда не видеть этих снимков.
В эпоху соцсетей и всеобъемлющего интернета любая громкая премьера, сопровождающаяся выходом главных звёзд на ковровую дорожку перед каким-нибудь большим кинотеатром, быстро облетает весь свет. Но ещё каких-то 20 лет назад и раньше подобные мероприятия имели куда меньше шансов добраться до глаз всех желающих — нужно было на выпуск новостей попасть или журнал соответствующий купить. А фильмы тогда выходили ого какие!
На фото Эдди Мёрфи, Джон Литгоу (озвучил лорда Фаркуада), Камерон Диас и Майк Майерс.
На фото Киану Ривз, Керри-Энн Мосс и Хьюго Уивинг.
Обратите внимание на пятнистую ковровую дорожку!
На фото Кристина Риччи и Джонни Депп.
Какой же звёздный состав! Кристиан Слейтер, Том Круз, Кирстен Данст, Антонио Бандерас и Брэд Питт.
На фото главные звёзды Лора Линни, Наташа Макэлхон, Джим Керри и Эд Харрис.
На фото Бэтмен, Пингвин и Женщина-кошка. То есть, Майкл Китон, Дэнни Де Вито и Мишель Пфайффер.
В центре внимания главные звёзды фильма Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи.
На фото Маколей Калкин и недавний лауреат «Золотого глобуса» Киран Калкин.
На фото Харрисон Форд, Кэрри Фишер и Марк Хэмилл.
На фото Брэд Питт и кривляющиеся Гай Ричи и Винни Джонс.
На фото Рупер Гринт, Джоан Роулинг, Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон.
На фото Джон Траволта, Брюс Уиллис, Ума Турман и Квентин Тарантино. Ну и переместившаяся во времени Кристен Стюарт слева.
На фото главные лица картины Джо Пантолиано, дебютант большого кино Кристофер Нолан и Гай Пирс.
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