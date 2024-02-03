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17 фотографий с премьер знаменитых фильмов, которые случились уже давным-давно

17 фотографий с премьер знаменитых фильмов, которые случились уже давным-давно

Автор:
03 февраля 2024 09:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   актриса   знаменистоти   кино   премьера   фильм   
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Предлагаю вам посмотреть на несколько атмосферных фотографий с премьер знаменитых фильмов, чей выход состоялся так давно, что вы могли просто никогда не видеть этих снимков.

В эпоху соцсетей и всеобъемлющего интернета любая громкая премьера, сопровождающаяся выходом главных звёзд на ковровую дорожку перед каким-нибудь большим кинотеатром, быстро облетает весь свет. Но ещё каких-то 20 лет назад и раньше подобные мероприятия имели куда меньше шансов добраться до глаз всех желающих — нужно было на выпуск новостей попасть или журнал соответствующий купить. А фильмы тогда выходили ого какие!

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На фото Эдди Мёрфи, Джон Литгоу (озвучил лорда Фаркуада), Камерон Диас и Майк Майерс.

На фото Киану Ривз, Керри-Энн Мосс и Хьюго Уивинг.

Обратите внимание на пятнистую ковровую дорожку!

На фото Кристина Риччи и Джонни Депп.

Какой же звёздный состав! Кристиан Слейтер, Том Круз, Кирстен Данст, Антонио Бандерас и Брэд Питт.

На фото главные звёзды Лора Линни, Наташа Макэлхон, Джим Керри и Эд Харрис.

На фото Бэтмен, Пингвин и Женщина-кошка. То есть, Майкл Китон, Дэнни Де Вито и Мишель Пфайффер.

В центре внимания главные звёзды фильма Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи.

На фото Маколей Калкин и недавний лауреат «Золотого глобуса» Киран Калкин.

На фото Харрисон Форд, Кэрри Фишер и Марк Хэмилл.

На фото Брэд Питт и кривляющиеся Гай Ричи и Винни Джонс.

На фото Рупер Гринт, Джоан Роулинг, Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон.

На фото Джон Траволта, Брюс Уиллис, Ума Турман и Квентин Тарантино. Ну и переместившаяся во времени Кристен Стюарт слева.

На фото главные лица картины Джо Пантолиано, дебютант большого кино Кристофер Нолан и Гай Пирс.

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Метки: актеры   актриса   знаменистоти   кино   премьера   фильм   
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3  комментария
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Ал 54 минуты назад
Это такой новый термин - "ламповая фотография"? Что это вообще значит?
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Miralanim

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