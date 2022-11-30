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Как выглядит "Зена-королева воинов" в наши дни

Как выглядит "Зена-королева воинов" в наши дни

Автор:
30 ноября 2022 09:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Люси Лоулесс   актриса   возраст   зена королева воинов   знаменитости   кино   роль   фильм   
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Кто не знает легендарный сериал 90-х "Зена: королева воинов". Актриса Люси Лоулесс, которая сыграла Зену, полюбилась поклонникам в роли бесстрашной воительницы, которая приходит на помощь всем нуждающимся. Она запомнилась нам эффектным костюмом и кольцами, которые бросала во время многочисленных боев.

С тех пор как закончился сериал прошло чуть больше 20 лет. И многие из нас вряд ли следили за дальнейшей карьерой актрисы. Именно поэтому вы будете удивлены, увидев неповторимую Зену в наши дни...


Многие из нас обожали сериал "Зена: Королева воинов", снятый в Новой Зеландии в период с 1995 по 2001 гг

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В сериале снимались Люси Лоулесс (Зена) и Рене О'Коннор (Габриэль) в главных ролях

Люси Лоулесс запомнилась нам эффектным костюмом и кольцами, которые бросала во время многочисленных боев

С тех пор как закончился сериал прошло чуть больше 20 лет. И многие из нас вряд ли следили за дальнейшей карьерой актрисы

Именно поэтому вы будете удивлены, увидев неповторимую Зену в наши дни...

Люси Лоулесс, которая часто меняла имидж, с годами стала еще красивее

Сейчас актрисе 54 года

Люси в роли Лукреции в сериале Спартак: Кровь и песок (2010-2013)

Персонажу панк-рок-девушки в фильме "Человек-паук" (2012)

Ну как вам изменения актрисы?

Сильно изменилась? Пишите в комментариях!


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Метки: Люси Лоулесс   актриса   возраст   зена королева воинов   знаменитости   кино   роль   фильм   
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5  комментариев
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MPEG-8 24 минуты назад
Хорошо она выглядит. молодец.

От себя добавлю, что я лёг под стол, когда её в Евротуре увидел.
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Александр 14 минут назад
Помню, что в английском, Зена звучала не иначе, как Зина! Всегда ухмылялся с этого!
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15k
Alex 24 минуты назад
ЭШ против зловещих мертвецов.
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9k
antonium Полчаса назад
"В 20 лет у вас лицо, которое дала вам природа; в 30 лет у вас лицо, которое вылепила вам жизнь; а в 50 у вас лицо, которого вы заслуживаете".
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