Как выглядит "Зена-королева воинов" в наши дни

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Кто не знает легендарный сериал 90-х "Зена: королева воинов". Актриса Люси Лоулесс, которая сыграла Зену, полюбилась поклонникам в роли бесстрашной воительницы, которая приходит на помощь всем нуждающимся. Она запомнилась нам эффектным костюмом и кольцами, которые бросала во время многочисленных боев.
С тех пор как закончился сериал прошло чуть больше 20 лет. И многие из нас вряд ли следили за дальнейшей карьерой актрисы. Именно поэтому вы будете удивлены, увидев неповторимую Зену в наши дни...
Многие из нас обожали сериал "Зена: Королева воинов", снятый в Новой Зеландии в период с 1995 по 2001 гг
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В сериале снимались Люси Лоулесс (Зена) и Рене О'Коннор (Габриэль) в главных ролях
Люси Лоулесс запомнилась нам эффектным костюмом и кольцами, которые бросала во время многочисленных боев
С тех пор как закончился сериал прошло чуть больше 20 лет. И многие из нас вряд ли следили за дальнейшей карьерой актрисы
Именно поэтому вы будете удивлены, увидев неповторимую Зену в наши дни...
Люси Лоулесс, которая часто меняла имидж, с годами стала еще красивее
Сейчас актрисе 54 года
Люси в роли Лукреции в сериале Спартак: Кровь и песок (2010-2013)
Персонажу панк-рок-девушки в фильме "Человек-паук" (2012)
Ну как вам изменения актрисы?
Сильно изменилась? Пишите в комментариях!
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От себя добавлю, что я лёг под стол, когда её в Евротуре увидел.