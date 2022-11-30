Как выглядит "Зена-королева воинов" в наши дни

С тех пор как закончился сериал прошло чуть больше 20 лет. И многие из нас вряд ли следили за дальнейшей карьерой актрисы. Именно поэтому вы будете удивлены, увидев неповторимую Зену в наши дни...

Многие из нас обожали сериал "Зена: Королева воинов", снятый в Новой Зеландии в период с 1995 по 2001 гг