В Воронеже два школьника подожгли мусорный контейнер и случайно спалили три автомобиля

Два скучающих школьника решили побаловаться с огнём и спалили три автомобиля. В их планы это, судя по всему, не входило, они всего лишь подпалили какую-то дрянь в мусорном контейнере, но не учли, что огонь может быстро распространиться на припаркованные рядом автомобили.





Инцидент произошёл утром 17 февраля на улице 9 Января в Воронеже. Приехавшие к обугленным автомобилям пожарные сообщили, что причиной возгорания стал поджог, либо неосторожное обращение с огнём. Позднее эту версию подтвердили кадры с камеры наблюдения.