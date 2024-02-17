В Воронеже два школьника подожгли мусорный контейнер и случайно спалили три автомобиля

Детишки просто решили побаловаться с огнём, а платить теперь родителям.
Два скучающих школьника решили побаловаться с огнём и спалили три автомобиля. В их планы это, судя по всему, не входило, они всего лишь подпалили какую-то дрянь в мусорном контейнере, но не учли, что огонь может быстро распространиться на припаркованные рядом автомобили.
Инцидент произошёл утром 17 февраля на улице 9 Января в Воронеже. Приехавшие к обугленным автомобилям пожарные сообщили, что причиной возгорания стал поджог, либо неосторожное обращение с огнём. Позднее эту версию подтвердили кадры с камеры наблюдения.
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Отмечается, что в результате пожара полностью сгорел автомобиль "Нива Шевроле". Также в автомобилях "Нива 2121" и "ВАЗ-2110" повреждены салоны по всей площади и лакокрасочное покрытие. Информации об установлении личностей поджигателей и серьёзном разговоре с их родителями пока нет.
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- Отстань от меня, незнакомый мальчик!
Но нет особых доказательств что это именно они хотя скорее всего это они.
Ну были ну ходили ну заходили ну крутились там мало ли кто крутиться на помойке что каждого обвинять.
Если чисто сердечное признание сами не напишут то дело шито белыми нитками.
В Питере так точно стоят у мусорок запрещено.
Как минимум штраф, как максимум - эвакуация, если помешал подъезду и разгрузке мусоровоза.
Просто побаловаться - это на пустыре за гаражами костерок, да "капалка".
А контейнеры, под навесом, в жилом дворе - это преступление, и "детишки" должны были это знать. Виноваты в первую очередь родители.
И какой, нафиг, сайдинг... просто профлист голый на стальной конструкции
- мам я думал...
Там контейнеры стоят вдоль стенок и гореть в них нечему, а у заднего торца складывают тряпки, упаковки и обломки мебели.
А я смотрю - знакомый въезд во двор со стороны Жигулёвской.