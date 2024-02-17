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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1218 постов • 53 подписчика подписаться
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В Воронеже два школьника подожгли мусорный контейнер и случайно спалили три автомобиля

В Воронеже два школьника подожгли мусорный контейнер и случайно спалили три автомобиля

Автор:
17 февраля 2024 20:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Воронеж   Поджог   баловство   машины   пожарные   школьники   
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Детишки просто решили побаловаться с огнём, а платить теперь родителям.

Два скучающих школьника решили побаловаться с огнём и спалили три автомобиля. В их планы это, судя по всему, не входило, они всего лишь подпалили какую-то дрянь в мусорном контейнере, но не учли, что огонь может быстро распространиться на припаркованные рядом автомобили.


Инцидент произошёл утром 17 февраля на улице 9 Января в Воронеже. Приехавшие к обугленным автомобилям пожарные сообщили, что причиной возгорания стал поджог, либо неосторожное обращение с огнём. Позднее эту версию подтвердили кадры с камеры наблюдения.

Отмечается, что в результате пожара полностью сгорел автомобиль "Нива Шевроле". Также в автомобилях "Нива 2121" и "ВАЗ-2110" повреждены салоны по всей площади и лакокрасочное покрытие. Информации об установлении личностей поджигателей и серьёзном разговоре с их родителями пока нет.

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Метки: Видео   Воронеж   Поджог   баловство   машины   пожарные   школьники   
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52  комментария
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20k
Bill 17 часов назад
- Папа, мы там 3 машины сожгли.
- Отстань от меня, незнакомый мальчик!
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12k
Властелин 2 часа назад
Круто.
Но нет особых доказательств что это именно они хотя скорее всего это они.
Ну были ну ходили ну заходили ну крутились там мало ли кто крутиться на помойке что каждого обвинять.
Если чисто сердечное признание сами не напишут то дело шито белыми нитками.
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2k
Damvrot Hohlam 5 часов назад
ещё два новых детдомововца
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16k
Типа граф 6 часов назад
В ниве ещё миллиард евро лежали , тоже просим вернуть
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72k
Пётровыч 7 часов назад
Мальчики запустили механизм экономики. Своим подвигом они повысили производство автомобилей, дали работу жестянщикам, производителям мусорных баков, их родители будут работать по 14 часов в день и принесут в казну денег и виде налогов. Единственные минусы в этом, это временное неудобство для владельцев машин, жильцов, и выбросы CO2 в атмосферу земли.
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307
ivandike 11 часов назад
Пироманы хреновы
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4k
Glory to Urine! 12 часов назад
"Униан" с "Трухой" ещё не зачислили это в свои перемоги, как зачисляют любое происшествие в России?
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44k
SinigamiRuuk 13 часов назад
Всё пытался заметить знак о запрете парковки.
В Питере так точно стоят у мусорок запрещено.
Как минимум штраф, как максимум - эвакуация, если помешал подъезду и разгрузке мусоровоза.
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4k
Anners 13 часов назад
В последняя время трешака всё больше, и, во многом, благодаря вот таким формулировочкам - "Детишки просто решили побаловаться с огнём".
Просто побаловаться - это на пустыре за гаражами костерок, да "капалка".
А контейнеры, под навесом, в жилом дворе - это преступление, и "детишки" должны были это знать. Виноваты в первую очередь родители.
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927
Антон 14 часов назад
Лучшая реклама презервативов!
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26k
Slawa49 14 часов назад
там еще вкатят стоимость за мусорку, которой накрутят стоимость больше чем у автомобилей!!
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180
npocto__Makc Slawa49 13 часов назад
Да уж..За помойку ляма полтора вкатят.
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32
ya da 14 часов назад
Имбецилы конченые
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51k
Элек Мек 15 часов назад
- ты дебил?
- мам я думал...
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5k
Очень Злой 15 часов назад
Ну так то не видно что это именно они подожгли.Адвокату ничего не стоит развалить это дело.
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8k
Vladimir 16 часов назад
От сюда вывод: помойки надо поджигать в чужом дворе, подальше от дома.
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6k
Кистень 16 часов назад
Вот родители обрадуются!
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26k
ЦСКА 16 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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30k
AzuveR 16 часов назад
Что то мне подсказывает,что родители придурков,не очень довольны предстоящим денежным тратам.
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7k
Duckk 16 часов назад
Дегенераты.
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22k
Альберт 16 часов назад
"...подпалили какую-то дрянь в мусорном контейнере..."
Там контейнеры стоят вдоль стенок и гореть в них нечему, а у заднего торца складывают тряпки, упаковки и обломки мебели.
А я смотрю - знакомый въезд во двор со стороны Жигулёвской.
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24k
sanchesS80 16 часов назад
Ну чего - искать и ущерб в полном размере на родителей. Как за машины, так и за постройку новой "мусорки". Пускай платят, если обучить отпрысков не смогли.
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