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Хирурги из Чувашии спасли зрение мужчине, который во время приступа белой горячки вогнал ложку в глаз

Хирурги из Чувашии спасли зрение мужчине, который во время приступа белой горячки вогнал ложку в глаз

Автор:
15 февраля 2024 07:55
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Ynews   алкогольный делирий   белая горячка   врачи   зрение   ложка   пациент   чувашия   
1144
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Вот до чего алкогольный делирий доводит!

В Алатырскую ЦРБ мужчина попал с приступом панкреатита. Выяснилось, что пациент находится в продолжительном запое. Товарищ протрезвел и сначала был смирным, а потом начал вести себя неадекватно: набросился на соседа по палате, устроил дебош, после чего схватил ложку и вонзил её себе в глаз.


На помощь слетевшему с катушек пациенту подоспели врачи, которые сделали всё возможное (и даже больше), чтобы чудик не остался без зрения. На снимке ниже виден масштаб трагедии.


Ложку извлекли, однако буйство для запойного не прошло даром. Из-за травмы товарища частично парализовало, и теперь ему предстоит длительный курс реабилитации. А там, глядишь, и пить бросит.


Кстати, медики предупреждают: приступ белой горячки может настичь уже после того, как человек трезвеет, что и произошло с пациентом из Алатырской ЦРБ.

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Метки: Ynews   алкогольный делирий   белая горячка   врачи   зрение   ложка   пациент   чувашия   
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11  комментариев
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448
iskra Час назад
Стоит ли спасать человека,который добровольно идет к смерти,по пути сея горе окружающим? Потратили кучу денег,время врачей,ресурс аппаратуры,и всё для того,что бы парализованный алкаш на средства налогоплательщиков продолжал небо коптить..
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138k
parallax Полчаса назад
А там, глядишь, и пить бросит.

Сомневаюсь. Алкаш - это обычно навсегда.
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4k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Это надо быть на столько конченым дебилом что бы сотворить подобную дичь. Пора вводить принудительное лечение подобных животных .
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764
дмитрий 39 минут назад
по любому это всё из-за "наливаек" около дома которые не как не закроют (сарказм)
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428
Homefighter 44 минуты назад
Нормально так мимо рта пронес.
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3k
Оксид Бетона 52 минуты назад
ничё нипонил! он ручкой в глаз ее воткнул? а как? там же кость!
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