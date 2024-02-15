Хирурги из Чувашии спасли зрение мужчине, который во время приступа белой горячки вогнал ложку в глаз

Вот до чего алкогольный делирий доводит!
В Алатырскую ЦРБ мужчина попал с приступом панкреатита. Выяснилось, что пациент находится в продолжительном запое. Товарищ протрезвел и сначала был смирным, а потом начал вести себя неадекватно: набросился на соседа по палате, устроил дебош, после чего схватил ложку и вонзил её себе в глаз.
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На помощь слетевшему с катушек пациенту подоспели врачи, которые сделали всё возможное (и даже больше), чтобы чудик не остался без зрения. На снимке ниже виден масштаб трагедии.
Ложку извлекли, однако буйство для запойного не прошло даром. Из-за травмы товарища частично парализовало, и теперь ему предстоит длительный курс реабилитации. А там, глядишь, и пить бросит.
Кстати, медики предупреждают: приступ белой горячки может настичь уже после того, как человек трезвеет, что и произошло с пациентом из Алатырской ЦРБ.
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Сомневаюсь. Алкаш - это обычно навсегда.
Алкаши не останавливаются на достигнутом