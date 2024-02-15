Хирурги из Чувашии спасли зрение мужчине, который во время приступа белой горячки вогнал ложку в глаз

Ложку извлекли, однако буйство для запойного не прошло даром. Из-за травмы товарища частично парализовало, и теперь ему предстоит длительный курс реабилитации. А там, глядишь, и пить бросит.





Кстати, медики предупреждают: приступ белой горячки может настичь уже после того, как человек трезвеет, что и произошло с пациентом из Алатырской ЦРБ.