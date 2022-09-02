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Тепловой отек превратил мужчину в инопланетянина

Тепловой отек превратил мужчину в инопланетянина

Автор:
02 сентября 2022 14:10
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: вот так опух   врачи   и так бывает   медицина   пациент   пляж   тепловой отек   удивительное рядом   
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Врачи были в шоке, когда к ним пришел 33-летний мужчина, у которого после пляжа голова распухла вдвое по сравнению с нормальным размером.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот так опух   врачи   и так бывает   медицина   пациент   пляж   тепловой отек   удивительное рядом   
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7  комментариев
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6k
М С 2 часа назад
Тот случай, когда бубен надуло.
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114
Гугенот Полчаса назад
У нас в армии такое было. Лето, жара. Всех новых засранцев постригли под ноль. На следующий день 6 человек выглядели как инопланетяне. Почти как чувак на фотке. У двоих аж глаза заплыли. Отправили в медсанчасть. Там санитары в офуе. Отправили в больницу, где доктор сказал тоже самое, что и в посте, плюс занесение какой-то инфекции, типа, машинку для стрижки надо почаще чистить. Через 2-3 дня всё прошло. Но сержанты долго жрали над чуваками. Они реально как яйцеголовые выгладили.
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27k
Квантовый переход 51 минуту назад
Инопланетяне именно так выглядят?
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38k
Александр Час назад
На тарасика в плену похож
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8k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
Он на пляже о чем-то сильно думал, пока кочан не распух.
Интересно, о чем?
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675
Lexx 2 часа назад
Короче не смертельно.
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