Тепловой отек превратил мужчину в инопланетянина

521
4
Врачи были в шоке, когда к ним пришел 33-летний мужчина, у которого после пляжа голова распухла вдвое по сравнению с нормальным размером.
33-летний Джанер Арик несколько дней наслаждался морем и солнцем в турецком городе Зонгулдак. Но однажды он посмотрел в зеркало и увидел, что его голова и лицо странно исказились. Джанер отправился в Центр медицинских исследований Университета Зонгулдак Бюлент Эджевит, где его осмотрели несколько специалистов. После обследования врачи обнаружили, что опухшее лицо Канера было вызвано тепловым отеком, который обычно наблюдается на ногах или руках. Тепловой отек вызывается скоплением жидкости, попадающей в конечности. Гравитация заставляет кровеносные сосуды расширяться, что и и приводит к отеку. Говоря о загадочном случае, произошедшем с головой Канера, доктор Хокаги сказал: «Мы никогда раньше не сталкивались с таким случаем.
«Мы опубликуем статью о зафиксированном тепловом отеке кожи головы в журнале и доложим на международном конгрессе, - говорит доктор Хокаги. - После исключения причин локального отека в теле мы решили, что припухлость на лбу у пациента является «тепловым отеком». Мы начали лечение по этому поводу».
Медицинский работник добавил, что инцидент произошел в особенно влажный период в Турции. «Это произошло, когда наш пациент лежал у моря, при этом на нем был головной убор, препятствующий кровообращению», — рассказал доктор Хокаги.
Случай Канера в настоящее время изучается врачами, а сам мужчина выздоравливает дома.
Медицинский работник добавил, что инцидент произошел в особенно влажный период в Турции. «Это произошло, когда наш пациент лежал у моря, при этом на нем был головной убор, препятствующий кровообращению», — рассказал доктор Хокаги.
Случай Канера в настоящее время изучается врачами, а сам мужчина выздоравливает дома.
Тепловые отеки часто могут возникать в жарких странах, при этом частые физические упражнения или массаж пораженной области могут помочь уменьшить симптомы. Как говорят медики, легкий отек обычно проходит сам по себе, особенно если поднять пораженную конечность выше уровня сердца. Более тяжелые отеки можно лечить с помощью препаратов-диуретиков, которые помогают организму выводить лишнюю жидкость в виде мочи. Долгосрочное лечение обычно направлено на устранение основной причины отека. Если отек возникает в результате приема лекарств, врач может скорректировать рецепт или найти альтернативное лекарство, которое не вызывает отек.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Оригинальное лечение: пересадка кожи с рук имеет свои минусы
- Наболело: врачебный юмор
- Индиец решил как следует подзарядиться
- Советский электрик Яков Циперович, который перестал стареть
- Колумбийский предприниматель делает деньги из воздуха
Новости партнёров
Интересно, о чем?