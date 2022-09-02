Тепловой отек превратил мужчину в инопланетянина

33-летний Джанер Арик несколько дней наслаждался морем и солнцем в турецком городе Зонгулдак. Но однажды он посмотрел в зеркало и увидел, что его голова и лицо странно исказились. Джанер отправился в Центр медицинских исследований Университета Зонгулдак Бюлент Эджевит, где его осмотрели несколько специалистов. После обследования врачи обнаружили, что опухшее лицо Канера было вызвано тепловым отеком, который обычно наблюдается на ногах или руках. Тепловой отек вызывается скоплением жидкости, попадающей в конечности. Гравитация заставляет кровеносные сосуды расширяться, что и и приводит к отеку. Говоря о загадочном случае, произошедшем с головой Канера, доктор Хокаги сказал: «Мы никогда раньше не сталкивались с таким случаем.