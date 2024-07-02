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В Подмосковье врачи спасли подростка, который засунул в половой орган около 30 магнитов

В Подмосковье врачи спасли подростка, который засунул в половой орган около 30 магнитов

Автор:
02 июля 2024 09:40
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Ynews   Подмосковье   врачи   инородное тело   люберцы   медицина   утетра   хирургия   
1380
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13-летнему пацану стало плохо - лишь тогда он обратился за медицинской помощью.

Подростковый возраст - самый опасный в жизни мальчиков. Дури много, а вот с умением думать, прежде чем делать - беда. 13-летний тинейджер из Люберец запихнул в уретру 30 магнитных шариков. Само собой, они склеились в длинную цепочку и закупорили проток. Мальчик не смог пописать, и долго терпел, а когда стало невмоготу, обратился за помощью к врачам.


Т.к. мочевой пузырь мог лопнуть от переполнения, ребёнку поставили катетер, пока готовили к операции. Через надрез на половом органе хирурги достали магнитные шарики, и на повторном рентгене проверили, чтобы внутри не осталось магнитов.


После этого разрез зашили, а юного исследователя отправили на послеоперационную реабилитацию. Сейчас с подростком всё хорошо. Ему спасли и половой орган, и мочевой пузырь. Будет ли он в дальнейшем заниматься опасными экспериментами с собственным телом, покажет время. Врачи надеются, что образумится.


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Метки: Ynews   Подмосковье   врачи   инородное тело   люберцы   медицина   утетра   хирургия   
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19  комментариев
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4k
vfrcbvec Час назад
Слышал где-то, что пихать надо, а что и куда не разобрался)))
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1k
Alex 16 минут назад
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2k
CAIIIKA1908 19 минут назад
Сцуко, как???
Мне когда соскоб с уретры делали, чуть на сдох
А тут сам себе добровольно
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35k
Ego sum qui sum Полчаса назад
да дури многовато, ну здоровья и мозгов ребенку
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9k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Спасли?
Зря...
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63
Амфибрахий Валерьич 38 минут назад
надо было с лампочки во рту начинать
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99k
Доктор Джонс 42 минуты назад
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15k
Господин Уэф Час назад
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1k
Лёха Лёха Час назад
Зря член сохранили
это дарование может размножится
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384
dasn7 Час назад
Очень опасны эти маленькие магниты - при проглатывании их детьми числом >1 почти гарантирована перфорация кишечника и перитонит.
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8k
V2.Smirnov Час назад
Наслушаются Сектор Газа, а потом...

Я шары себе вкатил
Вазелин туда внедрил
И подруге я своей засадил
Ох, тащилася она
Думал, ей придёт хана
К счастью, не случилось с ней ни хрена
У меня он стал здоровый, как у мерина, большой
Меня девки полюбили, хоть я страшный и смурной
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13k
Krapiv Час назад
компас мастерил
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4k
vfrcbvec Час назад
Это как в старом анекдоте: когда лиса меж деревьев застряла, все бегают радуются, пользуются...слух дошел до Мишки...ну его косой спрашивает ну как Миш? понравилась лиса? ..-Ага говорит Мишка, я ей полную жопу шишек напихал
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17k
Ёшкин кот Час назад
Теперь у него будет кличка - Дробовик
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14k
Том Сойер 2 часа назад
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Schreibikus
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