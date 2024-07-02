В Подмосковье врачи спасли подростка, который засунул в половой орган около 30 магнитов

13-летнему пацану стало плохо - лишь тогда он обратился за медицинской помощью.
Подростковый возраст - самый опасный в жизни мальчиков. Дури много, а вот с умением думать, прежде чем делать - беда. 13-летний тинейджер из Люберец запихнул в уретру 30 магнитных шариков. Само собой, они склеились в длинную цепочку и закупорили проток. Мальчик не смог пописать, и долго терпел, а когда стало невмоготу, обратился за помощью к врачам.
Т.к. мочевой пузырь мог лопнуть от переполнения, ребёнку поставили катетер, пока готовили к операции. Через надрез на половом органе хирурги достали магнитные шарики, и на повторном рентгене проверили, чтобы внутри не осталось магнитов.
После этого разрез зашили, а юного исследователя отправили на послеоперационную реабилитацию. Сейчас с подростком всё хорошо. Ему спасли и половой орган, и мочевой пузырь. Будет ли он в дальнейшем заниматься опасными экспериментами с собственным телом, покажет время. Врачи надеются, что образумится.
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Мне когда соскоб с уретры делали, чуть на сдох
А тут сам себе добровольно
Зря...
Я шары себе вкатил
Вазелин туда внедрил
И подруге я своей засадил
Ох, тащилася она
Думал, ей придёт хана
К счастью, не случилось с ней ни хрена
У меня он стал здоровый, как у мерина, большой
Меня девки полюбили, хоть я страшный и смурной