"Вези меня мразь" и безумная "яжмать" в одном лице из Новосибирска

Новосибирскому таксисту не повезло. Судя по информации из Сети, мужчина приехал на заказ по обычному тарифу, однако на месте обнаружил девушку с ребенком. Кроме того, у клиентки с собой было ещё и детское кресло.
Пассажирка сделала заказ по обычному тарифу, но пришла с ребёнком, но и со своим бустером. Когда у клиентки не получилось пристегнуть удерживающее устройство, а таксист предложил отъехать в сторону и помочь, женщина сорвалась и даже несколько раз ударила водителя.
Позже нервная клиентка раздобыла телефон таксиста и прислала голосовое сообщение, где обвинила его в равнодушии и не мужском поступке, сославшись на то, что ребёнок опаздывал на завтрак
А вот голосовое от тасиста
Источник:
- В Новосибирске две женщины отказались платить за такси и устроили скандал
- Таксист не позволил себя обмануть
- Женщина решила не платить таксисту 1700 рублей за поездку
- Таксист обматерил девушку за то, что та сделала водителю замечание из-за громкой музыки
- Пассажирке не хватило на оплату такси и она избила водителя
За ребенка беспокоишься? Оплати тариф с креслом на 200!!!! руб. дороже или жизнь ребенка оценивает ниже этих самых 200 руб.?
Мама истеричка - это печаль прям.
Но поведение мадам неприемлемо в любом случае.
Ну а про видео- походу у барышни срыв нервный. Ей бы к врачу сходить