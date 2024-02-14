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"Вези меня мразь" и безумная "яжмать" в одном лице из Новосибирска

"Вези меня мразь" и безумная "яжмать" в одном лице из Новосибирска

Автор:
14 февраля 2024 11:03
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Новосибирск   Такси   Таксист   конфликт   негатив   пассажиркка   яжмать   
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Новосибирскому таксисту не повезло. Судя по информации из Сети, мужчина приехал на заказ по обычному тарифу, однако на месте обнаружил девушку с ребенком. Кроме того, у клиентки с собой было ещё и детское кресло.

Пассажирка сделала заказ по обычному тарифу, но пришла с ребёнком, но и со своим бустером. Когда у клиентки не получилось пристегнуть удерживающее устройство, а таксист предложил отъехать в сторону и помочь, женщина сорвалась и даже несколько раз ударила водителя.


Позже нервная клиентка раздобыла телефон таксиста и прислала голосовое сообщение, где обвинила его в равнодушии и не мужском поступке, сославшись на то, что ребёнок опаздывал на завтрак

А вот голосовое от тасиста

Источник:

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Метки: Видео   Новосибирск   Такси   Таксист   конфликт   негатив   пассажиркка   яжмать   
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25k
сеньор Леонсио 3 часа назад
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2k
s[po]k 9 минут назад
Это всё от безнаказанности, бабы ведут как хотят, всё им должны и обязаны, а они нет, любую дичь с их стороны должны прощать, они де типо девочки. По мне так обычные животные, скот, хотя ходят на 2х ногах и похожи на женщин
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30k
Кот Баюн 23 минуты назад
я бы не сдержался и уипал в ответ, равноправно так уибал бы, матерится при ребенке, довела ребенка до истерики, ее еще и родительских прав лишить надо...
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42k
Сергей 37 минут назад
Бабёшку ночью никто не отъимел, вот она и бесится.
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−2
harman2 47 минут назад
ну только если он сам не спровоцировал чтобы постом состряпать контент. Хотя справедливости ради надо отметить - что бабы сейчас вообще распоясались
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47k
Соломей 55 минут назад
перекисью ,что ли ,мозг сожгла?
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26k
ЦСКА Час назад
Бедный ребенок! Папачос то явно слинял...
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60
Liberman ЦСКА 46 минут назад
Кольцо на руке у неё.
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8k
Puans-on Час назад
ещё одна в бумеранги верит. :)
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4k
xbrat Час назад
Опаздываешь? Закажи такси на пол часа раньше...
За ребенка беспокоишься? Оплати тариф с креслом на 200!!!! руб. дороже или жизнь ребенка оценивает ниже этих самых 200 руб.?
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22k
Mike Miller Час назад
Ребенка жалко. С расшатанной нервной системой вырастит.
Мама истеричка - это печаль прям.
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1k
Абракадабра 2 часа назад
Вегетарианка + месячные
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349
ApolloOne 2 часа назад
Подняла руку - автоматом стала спарринг партнером. Это как раз тот случай, когда расколотить е##ку пошло бы на пользу за весь ее гнилой базар.
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39k
Алексей 2 часа назад
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39k
Алексей 2 часа назад
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894
Андрей Граф 2 часа назад
дуру лишить родительских прав, за нападение 5 лет общего режима, тварь тупая
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117
Деньги Есть Дмитрий 2 часа назад
Логика то есть. Она своим криком порядком испугала ребёнка. И скорее всего, делает это не в первый раз.
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3k
Fiverknot 3 часа назад
И знаете, жаль ей не попался водитель кавказец, который не стал бы с ее первых криков это терпеть.
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5k
brotherirk 3 часа назад
а в конце он ей на спину плюнул?)))
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3k
Fiverknot 3 часа назад
Самок интересное, что именно отсутствие реакции провоцирует ее все больше и больше окуевать. Если она себя так с незнакомым человеком ведет, то что она с домашними себе позволяет? Тут напрашивается отвесить несколько, не один а именно несколько, таких мощных лещей. И желательно при повторении ей оскорблений и рукоприкладства втащить снова. Только тогда до ее мозга начнет доходить что есть последствия. Можно еще жёстче поступить - позвать опеку и чтобы она оценила безопасность жизни ребенка с такой матерью.
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2k
Daggers D. 3 часа назад
Формально - таксист конечно прав. А по человечески... Помог бы сразу истеричке, то и истерички не было бы. Но ведь и он сам мог быть уже уставшим и ему просто не хотелось вставать и выходить из машины, тоже ведь человек. Знать бы заранее, в каком настроении пассажир в машину садится....
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117
Деньги Есть Daggers D. 2 часа назад
Но ведь он и хотел помочь, отъехав в сторону
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5k
Дмитрий Круглов 3 часа назад
Как всегда начало видео обрезано, довел бабу и сидит довольный ухмыляется. Даже в этой ситуации еще не поздно выйти и помочь пристегнуть ребенка. Дело в том, что таксисты не видят стоимость поездки и конечную точку маршрута, когда принимают заказ, поэтому часто устраивают такие провокации, когда клиент уже в машине, а заказ им кажется "не выгодным". И на каждый типа клиента у такого таксиста есть свой сценарий, можно докопаться до багажа или внешнего вида. А если женщина с ребенком - то святое дело выставить ее дурой "яжматерью".
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117
Деньги Есть Дмитрий Круглов 2 часа назад
Формально он в любом случае прав. И смысла так орать тоже не было.
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8k
tamin 3 часа назад
Я думаю, что таксисты твари и их надо поголовно поувольнять. И набрать профиков.
Ну а про видео- походу у барышни срыв нервный. Ей бы к врачу сходить
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