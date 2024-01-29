Как маленькая птичка наводит ужас на грозных хищников

Итак, знакомьтесь – солнечная цапля, или солнечная выпь (Eurypyga helias). Строго говоря, это не цапля и не выпь. А почему, я расскажу ниже.
А сейчас обратите внимание на её необычную расцветку, а главное – позу.
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Это поза не поза взлёта, и не сушка крыльев, так как крылья обычно сушат подставляя внутренню поверхность солнечным лучам. На самом деле это защитная стойка цапли и основная её цель – продемонстрировать необычный рисунок на крыльях.
Мы, как люди живущие в мире развитой компьютерной графики, вряд ли увидим в это рисунке подобие глаз, и лишь такие реликты как я, заставшие пиксельарт и графику объёмом 7 КБ на ZX Spectrum смогут распознать в этом орнаменте на крыльях изображение наружных органов зрения типа "глаза".
Но, похоже, в мире амазонских джунглей с компьютерной графикой тоже туго, потому что на хищников этот трюк вполне действует. В случае опасности цапля показывает хищнику свою сценическую миниатюру с "глазами" на крыльях, и пока супостат соображает, что это за чудо чудное и диво дивное, глаза неожиданно улетают в закат.
Подобные защитные механизмы существуют не только у птиц, достаточно вспомнить бабочек дневного павлиньего глаза или грушевой павлиноглазки. Но это не единственная особенность солнечной цапли.
Всё дело в том, что это не совсем цапля или выпь, хотя в названии значатся именно эти слова. Она похожа на цаплю внешне, но родственником цапле не является. Цапли относятся к отряду пеликанообразных, а наши героини образуют свой отдельный отряд эврипигиобразные.
Примечательно, что по ряду анатомо-морфологических свойств они ближе не к цаплям, а журавлям, но и с журавлями, не является близкой роднёй. Единственным близким генетическим родственником солнечной цапли является загадочная птица кагу, которая обитает на другом стороне земного шара в Новой Каледонии, а сходство с цаплями обусловлено конвергентной эволюцией, то есть схожим образом жизни.
Генетическое родство с кагу, похоже, указывает, что мы имеем дело с древним отрядом птиц, который существовал ещё в те незапамятные времена, когда суперконтинент Гондвана ещё не раскололся на дрейфующие в разных направлениях осколки...
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