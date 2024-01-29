Как маленькая птичка наводит ужас на грозных хищников

Мы, как люди живущие в мире развитой компьютерной графики, вряд ли увидим в это рисунке подобие глаз, и лишь такие реликты как я, заставшие пиксельарт и графику объёмом 7 КБ на ZX Spectrum смогут распознать в этом орнаменте на крыльях изображение наружных органов зрения типа "глаза".

Но, похоже, в мире амазонских джунглей с компьютерной графикой тоже туго, потому что на хищников этот трюк вполне действует. В случае опасности цапля показывает хищнику свою сценическую миниатюру с "глазами" на крыльях, и пока супостат соображает, что это за чудо чудное и диво дивное, глаза неожиданно улетают в закат.