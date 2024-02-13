В Москве кот спас 10-летнего школьника от пожара

Шерстяной сразу понял, что к чему, и предотвратил беду.
В Северном Измайлово случилось ЧП в квартире на третьем этаже. 10-летний мальчик сидел дома и делал уроки - вдруг в комнату к нему вбежал кот, начал истошно мяукать, царапаться и вести хозяина в другую комнату. А там полыхала люстра.
Школьник схватил домашнего питомца, выбежал из квартиры и позвонил маме. Та вызвала экстренные службы и сообщила о пожаре соседям - те обесточили подъезд. Тушить возгорание приехали сразу 7 специалистов на двух машинах.
К тому времени люстра, потолок и стены основательно подкоптились, но затем огонь успели локализовать и потушить. Так что пожарные сработали быстро и слаженно. Хотя главным героем всё же стал смышлёный кот по кличке Кузя.
Так что вопрос: кто за кем приглядывает - мы за кошками или они за нами - актуален как никогда.
Источник:
- Радиатор для кота всего желанней в холода
- "Туалет с кроватью": микростудию в "Москва-Сити" продают почти за 8 миллионов рублей
- Горы мусора и еда с помойки: из квартиры на востоке Москвы извлекли одичавшего ребенка-маугли
- В Москве сдаётся квартира с дизайнерским ремонтом без ванной и туалета
- Игры, в которые играют друзья, и их результаты
Бежит курица с ведром..."