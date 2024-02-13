В Москве кот спас 10-летнего школьника от пожара

В Северном Измайлово случилось ЧП в квартире на третьем этаже. 10-летний мальчик сидел дома и делал уроки - вдруг в комнату к нему вбежал кот, начал истошно мяукать, царапаться и вести хозяина в другую комнату. А там полыхала люстра.

Школьник схватил домашнего питомца, выбежал из квартиры и позвонил маме. Та вызвала экстренные службы и сообщила о пожаре соседям - те обесточили подъезд. Тушить возгорание приехали сразу 7 специалистов на двух машинах.

К тому времени люстра, потолок и стены основательно подкоптились, но затем огонь успели локализовать и потушить. Так что пожарные сработали быстро и слаженно. Хотя главным героем всё же стал смышлёный кот по кличке Кузя.