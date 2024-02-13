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В Москве кот спас 10-летнего школьника от пожара

В Москве кот спас 10-летнего школьника от пожара

Автор:
13 февраля 2024 14:18
Сообщество : Животные
Метки: Москва   Северное Измайлово   квартира   кот   мальчик   пожар   
1053
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Шерстяной сразу понял, что к чему, и предотвратил беду.

В Северном Измайлово случилось ЧП в квартире на третьем этаже. 10-летний мальчик сидел дома и делал уроки - вдруг в комнату к нему вбежал кот, начал истошно мяукать, царапаться и вести хозяина в другую комнату. А там полыхала люстра.

Школьник схватил домашнего питомца, выбежал из квартиры и позвонил маме. Та вызвала экстренные службы и сообщила о пожаре соседям - те обесточили подъезд. Тушить возгорание приехали сразу 7 специалистов на двух машинах.

К тому времени люстра, потолок и стены основательно подкоптились, но затем огонь успели локализовать и потушить. Так что пожарные сработали быстро и слаженно. Хотя главным героем всё же стал смышлёный кот по кличке Кузя.

Так что вопрос: кто за кем приглядывает - мы за кошками или они за нами - актуален как никогда.

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Метки: Москва   Северное Измайлово   квартира   кот   мальчик   пожар   
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5  комментариев
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11k
Борис Карабанов Час назад
"Кошка выскочила, глаза выпучила,
Бежит курица с ведром..."
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38k
koleos72 2 минуты назад
А нафига надпись по середине : Скот?!
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14k
KotSkripaley 2 минуты назад
Дело днем было, я отсыпался после ночного клуба, у кого-то на потоке труба потекла, ну и кот меня разбудил, я позвонил в ДЭЗ, сантехник пришел воду в подвале перекрыл. Потом искали у кого протечка была. Починили. Коты сцуко полезные.
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7k
Alex 38 минут назад
Миску сметаны ему и кило колбасы )
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