Игры, в которые играют друзья, и их результаты

Но реальность не всегда совпадает с теорией. И неожиданно выясняется, что братья наши меньшие вполне себе могут пошалить. И не просто могут, но и делают это с огромным удовольствием. А хозяевам остаётся только удивляться неуёмной энергии, устраняя последствия шалостей, и думать, чем занять любимцев во избежание их повторения.