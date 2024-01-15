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Игры, в которые играют друзья, и их результаты

Игры, в которые играют друзья, и их результаты

Автор:
15 января 2024 16:44
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   игра   квартира   кот   озорство   разгром   собака   шалость   шкодник   
813
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Кажется, что младенческий возраст остался позади. И вчерашние несмышлёныши должны стать степенными и серьёзными товарищами.

Но реальность не всегда совпадает с теорией. И неожиданно выясняется, что братья наши меньшие вполне себе могут пошалить. И не просто могут, но и делают это с огромным удовольствием. А хозяевам остаётся только удивляться неуёмной энергии, устраняя последствия шалостей, и думать, чем занять любимцев во избежание их повторения.

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Метки: Животное   Питомец   игра   квартира   кот   озорство   разгром   собака   шалость   шкодник   
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Григорий 43 минуты назад
за 5 минут до приюта или улицы.
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