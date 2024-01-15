Игры, в которые играют друзья, и их результаты

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Кажется, что младенческий возраст остался позади. И вчерашние несмышлёныши должны стать степенными и серьёзными товарищами.
Но реальность не всегда совпадает с теорией. И неожиданно выясняется, что братья наши меньшие вполне себе могут пошалить. И не просто могут, но и делают это с огромным удовольствием. А хозяевам остаётся только удивляться неуёмной энергии, устраняя последствия шалостей, и думать, чем занять любимцев во избежание их повторения.
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