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Радиатор для кота всего желанней в холода

Радиатор для кота всего желанней в холода

Автор:
22 декабря 2023 15:18
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   батарея   греться   зима   квартира   кот   отопление   радиатор   тепло   фото   
1196
30

Дай хвостатым возможность выбора, и они залегли бы в спячку до весны. Как медведи. Прерываясь разве что только на перекус, который хозяева должны подавать прямо к пушистой мордочке. Даже глаза открывать не надо.

И идеальным местом ожидания весны для многих котиков становится радиатор отопления. Хотя в некоторых местностях они слишком горячие, и клубковаться приходится рядом. Зато в других температура импровизированной лежанки вполне комфортная, и котеек всё устраивает.

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Метки: Животное   батарея   греться   зима   квартира   кот   отопление   радиатор   тепло   фото   
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4  комментария
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11k
Игорь 43 минуты назад
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17k
Женя Полчаса назад
Пока морозы не уйдут, жить и греться буду тут!
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22k
BiZ Час назад
наш на морозе залезает в бойлерную (там уже +5) и в обнимку с выводом из котла на картонке трупешничает.
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33k
Slonyash Час назад
У меня табкретка рядом с батареей стоит, кошка на ней спит, на мягком, а лапы в батарею просовывает.
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