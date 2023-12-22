Радиатор для кота всего желанней в холода

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Дай хвостатым возможность выбора, и они залегли бы в спячку до весны. Как медведи. Прерываясь разве что только на перекус, который хозяева должны подавать прямо к пушистой мордочке. Даже глаза открывать не надо.
И идеальным местом ожидания весны для многих котиков становится радиатор отопления. Хотя в некоторых местностях они слишком горячие, и клубковаться приходится рядом. Зато в других температура импровизированной лежанки вполне комфортная, и котеек всё устраивает.
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