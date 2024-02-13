В нидерландской деревне ищут сокровища, спрятанные нацистами

В начале 2023 года Национальный архив Нидерландов выложил в открытый доступ документы, у которых истек срок секретности. Среди этих документов была нарисованная от руки «карта сокровищ», на которой крестиком отмечено место клада. Считается, что там зарыты драгоценности, украденные немецкими солдатами в банке города Арнем в августе 1944 года.
Осенью 1944 года союзные войска начали операцию «Маркет Гарден», которая была неудачной попыткой переправы через Рейн в Нидерланды. Во время операции бомбы разрушили банк в Арнеме, в результате чего сейф был вскрыт, а ценности — золотые монеты, драгоценности, бриллианты и часы — разбросаны по улицам. Четыре немецких солдата, ставшие свидетелями этого, прикарманили столько сокровищ, сколько смогли.
Операция не удалась и союзники в конце концов отступили, но в апреле 1945 года они провели еще один рейд. На этот раз немецкие солдаты решили спрятать награбленные сокровища, чтобы сохранить их в целости и сохранности. Как объяснила Аннет Валкенс, советник Национального архива, «они решили закопать сокровища, потому что земля уже загорелась у них под ногами и они начали бояться». Поэтому они упаковали сокровища в четыре цинковых ящика для боеприпасов и закопали их в корнях тополя на глубине не более метра в 29 км к востоку от Арнема, недалеко от деревни Оммерен. Затем солдаты отступили вместе с немецкой армией.
Возможно, об этой истории так бы никто и не узнал, если бы не Хельмут С., один из тех, кто знал о кладе. «Он был немногословен, — объясняет Валкенс. — Хельмут С. не был одним из тех, кто изначально разграбил сокровища, но он был одним из тех, кто закопал их в Оммерене. Он родился в 1925 году, и его полное имя не разглашается».
История Хельмута привлекла внимание Beheerinstituut, Голландского института управления активами и имуществом, который на основании его показаний установил, что стоимость сокровищ в 1945 году составляла от двух до трех миллионов голландских гульденов (около 20 миллионов долларов США в современном долларовом эквиваленте). Кроме того, с помощью Хельмута они смогли точно указать местонахождение сокровищ на нарисованной карте.
Предыдущие поиски и современная охота за сокровищами
В 1946-1947 годах институт трижды проводил поиски зарытых сокровищ. Первая попытка была безуспешной, поскольку земля оказалась слишком промерзшей, чтобы ее можно было раскопать. Во втором случае использовались рудиментарные металлоискатели, но тоже безуспешно, а в третьем прибегли к помощи самого Хельмута, но и эти поиски ничего не дали. Тогда институт убрал свои металлоискатели и конфиденциально сдал карту в архив, чтобы защитить интересы владельцев сокровищ.
Спустя почти 80 лет Национальный архив Нидерландов выложил карту в открытый доступ, а вместе с ней и досье со всеми неудачными попытками голландского государства найти клад. Однако прежние неудачные попытки не помешали сотням современных детективов попытаться найти добычу самостоятельно. «Множество исследователей, журналистов и археологов-любителей очень заинтересованы и взволнованы, — рассказала Валкенс. — Эти искатели удачи выкопали столько ям в районе Оммерен, что мэру пришлось призвать их остановиться».
Все усилия оказались бесплодными — сокровища до сих пор не найдены. Однако, скорее всего, люди не оставят попытки отыскать их.
Существует несколько теорий, почему клад до сих пор не найден. Одни считают, что Хельмут неверно запомнил место, поскольку в его рассказе есть и другие неточности. Например, говорится, что бомбардировка, в результате которой был вскрыт сейф, произошла в августе 1944 года, в то время как союзники не бомбили Арнем в течение этого месяца.
Другие полагают, что сокровища давно кто-то нашел — или один из тех, кто их зарыл, или какой-то случайный счастливчик. В любом случае, выкопали их очень давно, сразу после войны. Известно, что из трех оставшихся немецких солдат, знавших о кладе, двое погибли в последние дни войны, а третий просто исчез. Возможно, он вернулся, нашел сокровища и жил на них долгие годы.
А некоторые вообще утверждают, что никакого клада не было и Хельмут все это выдумал с целью получить защиту в качестве важного свидетеля. Такая теория тоже имеет право на жизнь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Тяжело, сынок, без тебя. Весна на дворе, картошку скоро сажать, а
огород вскопать некому."
Сын пишет ответ: "Мам, огород не копай. Накопаешь такого, что и тебя посадят и мне срок добавят".
Ответ от матери: "Сынок, после твоего письма приехали менты,
перелопатили весь огород, ничего не нашли, уехали злые, матерились.".
Сын: "Мам, чем смог - тем помог. Картошку сажай сама".
И я бы, если б рисовпл карту сокровищ, я бя для себя любимого, держал бы в голове, что от креста на карте, надо пройти 1000 метров ровно на север и копать в том неприметном болотце. Это только ч фильмах на картах кресты ставят точно, на самом деле, люди обычно сильно шифруют и многое тупо запоминают, когда ныкают что то ценное. А ведь карту твою, могут найти и увидеть посторонние, поэтому делать её надо так, чтоб она не понятная была, либо выглядела бы просто как карта местности зарисованная сержантом для карточки огня подразделения.