В нидерландской деревне ищут сокровища, спрятанные нацистами

Возможно, об этой истории так бы никто и не узнал, если бы не Хельмут С., один из тех, кто знал о кладе. «Он был немногословен, — объясняет Валкенс. — Хельмут С. не был одним из тех, кто изначально разграбил сокровища, но он был одним из тех, кто закопал их в Оммерене. Он родился в 1925 году, и его полное имя не разглашается».

История Хельмута привлекла внимание Beheerinstituut, Голландского института управления активами и имуществом, который на основании его показаний установил, что стоимость сокровищ в 1945 году составляла от двух до трех миллионов голландских гульденов (около 20 миллионов долларов США в современном долларовом эквиваленте). Кроме того, с помощью Хельмута они смогли точно указать местонахождение сокровищ на нарисованной карте.