Мемы в стиле "Девочка VS женщина", раскрывающие всю суть прекрасной половины человечества

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FUК MAGAZINE — это иллюстрированный онлайн журнал с шуточными картинками. Все темы на злобу дня. Одна из полюбившихся тем подписчиков: сравнения поведения девочек и женщин. Перед вами ирония в чистом виде.
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