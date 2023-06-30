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Мемы в стиле "Девочка VS женщина", раскрывающие всю суть прекрасной половины человечества

Мемы в стиле "Девочка VS женщина", раскрывающие всю суть прекрасной половины человечества

Автор:
30 июня 2023 13:50
Сообщество : Юмор
Метки: FUК MAGAZINE   Мемы   Публикации   забавно   смешные картинки   фото   
1444
14

FUК MAGAZINE — это иллюстрированный онлайн журнал с шуточными картинками. Все темы на злобу дня. Одна из полюбившихся тем подписчиков: сравнения поведения девочек и женщин. Перед вами ирония в чистом виде.

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Метки: FUК MAGAZINE   Мемы   Публикации   забавно   смешные картинки   фото   
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3  комментария
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144
no. Час назад
очередная ахинея.
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9k
Борис Карабанов Час назад
Без "НИКТО" нет полноты восторга.
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Спелая кукурузинка

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