«Чемоданчик собрали?»: Собчак предложили бежать из России

Поклонники посоветовали Собчак уезжать из России после скандального фильма НТВ
Поклонники телеведущей Ксении Собчак под последним постом журналистки в Instagram* (деятельность в РФ запрещена) посоветовали ей собирать чемоданы и уезжать из России. Поводом стал выход скандального фильма НТВ «Собчак. На личность» и «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак». Некоторые пользователи предположили, что в скором времени Собчак может получить статус иноагента.
Чемоданчик еще не собрали? Думаю, что пора, — написала в комментариях зрительница Милка Милк.
Подписчица Ирина Василь предположила, что фильм НТВ был сигналом к тому, что Собчак «скоро наградят почетным званием иноагента». Зритель с ником stilysh.corner посоветовал телеведущей бежать из страны. Пользовательница Василиса премудрая задалась вопросом, когда Собчак «выдворят из страны», отметив, что у нее «с отцом разные мнения о жизни россиян».
Отец в гробу переворачивается от вас, как в 90-х, так и сейчас. Как могла у Собчака появиться такая дочь? — размышляет Ольга Федорова.
Ранее Собчак решила подать в суд на телеканал НТВ иск о клевете и защите чести и достоинства после выхода двухсерийного фильма о ней. По ее словам, показанные в эфире телеканала сюжеты — оскорбительная и «отчаянная натяжка совы на глобус».
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Достаточно взглянуть на эту дичь Нарусову - мать Собчак - и всё станет понятно.
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какой, сука, чести и какого, блRдь, достоинства? все это она уже давно просрала и котируется это чмо, в качестве кумира, только у либшизы, иноагентов и пр. тухлой прозападной проститутчины.
P.S. пусть валит да поскорее, пока вместе с "почетным званием" иноагент, на нее еще и уголовные дела заводиться не начали. так что добро пожаловать отсюда! ибоне><уй!!!
Её папа, Собчак, был лучшим другом ВВП и тот обещал заботится о его дочери, после его смерти. Папа умер, ВВП слово своё сдержал. Поэтому Ксюше позволяется гораздо больше, чем кому бы то ни было. Семья, дело такое...
Но не надо думать, что ВВП поступил как лох, нифига - его нереальная выгода из ситуации в том, ВЕСЬ МИР видит, что ВВП - человек чести и слова! Все это признают и уважение только растёт.
Потому что это жена и дочь Собчака, а Собчаку считает себя обязанным один из наиболее выдающихся политиков современности, за которым окончательный выбор, кого казнить а кого миловать в пределах нашей страны.
Поэтому, сюрпризов не ждите, чтобы их наказали им надо с автоматом теракт устроить, а до такого они явно не дозреют )
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ВВП не позволит. Это ж надо тогда и её мамашку из СФ ссаными тряпками гнать