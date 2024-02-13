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«Чемоданчик собрали?»: Собчак предложили бежать из России

«Чемоданчик собрали?»: Собчак предложили бежать из России

Автор:
13 февраля 2024 12:33
Сообщество : Проза жизни
Метки: нтв   собчак   статус иноагента   
1714
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Поклонники посоветовали Собчак уезжать из России после скандального фильма НТВ

Поклонники телеведущей Ксении Собчак под последним постом журналистки в Instagram* (деятельность в РФ запрещена) посоветовали ей собирать чемоданы и уезжать из России. Поводом стал выход скандального фильма НТВ «Собчак. На личность» и «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак». Некоторые пользователи предположили, что в скором времени Собчак может получить статус иноагента.


Чемоданчик еще не собрали? Думаю, что пора, — написала в комментариях зрительница Милка Милк.

Подписчица Ирина Василь предположила, что фильм НТВ был сигналом к тому, что Собчак «скоро наградят почетным званием иноагента». Зритель с ником stilysh.corner посоветовал телеведущей бежать из страны. Пользовательница Василиса премудрая задалась вопросом, когда Собчак «выдворят из страны», отметив, что у нее «с отцом разные мнения о жизни россиян».


Отец в гробу переворачивается от вас, как в 90-х, так и сейчас. Как могла у Собчака появиться такая дочь? — размышляет Ольга Федорова.

Ранее Собчак решила подать в суд на телеканал НТВ иск о клевете и защите чести и достоинства после выхода двухсерийного фильма о ней. По ее словам, показанные в эфире телеканала сюжеты — оскорбительная и «отчаянная натяжка совы на глобус».

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: нтв   собчак   статус иноагента   
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56  комментариев
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15k
Александр 6 часов назад
Самый большой страх Собчак - подскользнуться и сломать ногу. Пристрелят-с.
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15k
Vital Idol Полчаса назад
поедет на пенсию в гейропу, максимум! это же лошадь, кого надо лошадь...
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14k
? ? ? Час назад
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5k
Горожанин Час назад
"Отец в гробу переворачивается от вас, как в 90-х, так и сейчас. Как могла у Собчака появиться такая дочь?"
-------------------
Достаточно взглянуть на эту дичь Нарусову - мать Собчак - и всё станет понятно.
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68k
Андрей 2 часа назад
Что значит - бежать?! А присесть на дорожку?
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875
Андрей Граф 2 часа назад
Лошадь тупая!!!
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58k
Мойша 3 часа назад
Самое главное - показанные в фильме сюжеты правдивы? Таки да.
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13k
geminisf 4 часа назад
А что нового, чего мы не знали, сказали на НТВ про Собчак?
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6k
Lexx 5 часов назад
Что вы так все волнуетесь. С её образом жизни, долго не живут.
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20k
Shtoppi 5 часов назад
«Ранее Собчак решила подать в суд на телеканал НТВ иск о клевете и защите чести и достоинства после выхода двухсерийного фильма о ней.»
------
какой, сука, чести и какого, блRдь, достоинства? все это она уже давно просрала и котируется это чмо, в качестве кумира, только у либшизы, иноагентов и пр. тухлой прозападной проститутчины.
P.S. пусть валит да поскорее, пока вместе с "почетным званием" иноагент, на нее еще и уголовные дела заводиться не начали. так что добро пожаловать отсюда! ибоне><уй!!!
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4k
Отвратительный Мужик 5 часов назад
Понятно что Лошадь посадить нельзя, тогда решили сажать её подручных что бы все держались подальше от этой дуры. С посылом что бы Лошадь раскинула мозгами .
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12k
Том Сойер 6 часов назад
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3k
RaiJu 6 часов назад
Я вот Путина совсем не понимаю, что он с этой цацкается? Я б давно убил бы при "во время совместного застолья, гражданин Н. при резко возникших неприязненных отношений убил гражданку С., ударив ножом в грудную клетку".
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25k
сеньор Леонсио 6 часов назад
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35
genymam 6 часов назад
Ничего Собчачке не будет, как и ее мамке Нарусовой.
Потому что это жена и дочь Собчака, а Собчаку считает себя обязанным один из наиболее выдающихся политиков современности, за которым окончательный выбор, кого казнить а кого миловать в пределах нашей страны.
Поэтому, сюрпризов не ждите, чтобы их наказали им надо с автоматом теракт устроить, а до такого они явно не дозреют )
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11k
Борис Карабанов 6 часов назад
Кому она интересна? Хватит её пиарить!
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3k
Максим Макашев 6 часов назад
фильм НТВ был сигналом к тому, что Собчак «скоро наградят почетным званием иноагента»
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ВВП не позволит. Это ж надо тогда и её мамашку из СФ ссаными тряпками гнать
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19k
Голос Вселенной 6 часов назад
Туда ей дорога.
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270
ruslan d 6 часов назад
Мне казалось ей все можно , зачем уезжать ?
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270
ruslan d Опиум для народа Полчаса назад
Ну это сильно конечно ... Говорить в принципе не о чем , при таких заявлениях ... Флот и победы России тех времен тебя не особо волнуют . Удивил
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270
ruslan d Ирина Петрова 16 минут назад
А Петр конечно ничего не сделал для страны да ? И с чего ты решила , что у Ленина руки не запачканы кровью ? Никто не против Ленина , Сталина и СССР в целом , но так по детски рассуждать это странно . Россия знала не мало талантливых ипрогрессивных политиков . Но город этот Петра , а не Ленина , что собственно и говорит история
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ruslan d Стас Старицкий 14 минут назад
Для того что бы это был город Ленина, надо хотя бы тародитья ему было
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