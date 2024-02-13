Знойные ритмы самбы: карнавал в Рио-де-Жанейро 2024

В Бразилии стартовал ежегодный карнавал. Праздничная колонна демонстрирует исполнение самбы, а также сногсшибательные костюмы и декорации. Тысячи артистов борются за желанный титул чемпионов и солидный денежный приз.
Рио-де-Жанейро уже несколько недель устраивает яркие уличные вечеринки, известные как "блокос". На 700-метровой улице Самбодром, построенной для проведения фестиваля, собралось 70000 зрителей, а ещё миллионы прильнули к экранам.
Каждая фавела в Рио имеет школу самбы, именно они участвуют в карнавале. Команды рассказывают свою историю, часто касающуюся политики, социальных проблем и истории. У них есть от 60 до 70 минут, чтобы ослепительно пройти 700 метров по улице Маркес-де-Сапукай и произвести впечатление на жюри.
Источник:
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- В Дакаре прошел второй Большой карнавал: яркие фото из столицы Сенегала
- Смартфон пережил падение из самолёта, удивив своего владельца
- В Рио большой рыжий кот красиво отдохнул прямо возле выхода из банка
- Как выглядит Рио после Олимпиады 2016?
- Тонкости бразильского карнавала