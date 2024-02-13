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Знойные ритмы самбы: карнавал в&nbsp;Рио-де-Жанейро 2024

Знойные ритмы самбы: карнавал в Рио-де-Жанейро 2024

Автор:
13 февраля 2024 11:10
Сообщество : Фестивали мира
Метки: Бразилия   Рио-де-Жанейро   Фестиваль   карнавал   самба   танец   
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В Бразилии стартовал ежегодный карнавал. Праздничная колонна демонстрирует исполнение самбы, а также сногсшибательные костюмы и декорации. Тысячи артистов борются за желанный титул чемпионов и солидный денежный приз.

Рио-де-Жанейро уже несколько недель устраивает яркие уличные вечеринки, известные как "блокос". На 700-метровой улице Самбодром, построенной для проведения фестиваля, собралось 70000 зрителей, а ещё миллионы прильнули к экранам.

Каждая фавела в Рио имеет школу самбы, именно они участвуют в карнавале. Команды рассказывают свою историю, часто касающуюся политики, социальных проблем и истории. У них есть от 60 до 70 минут, чтобы ослепительно пройти 700 метров по улице Маркес-де-Сапукай и произвести впечатление на жюри.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бразилия   Рио-де-Жанейро   Фестиваль   карнавал   самба   танец   
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5  комментариев
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988
Anatolij 39 минут назад
А раньше приятнее было смотреть. Сейчас одинаковый силикон у всех. Однообразие, скукота.
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19k
Михаил Гривин 3 минуты назад
Мощные тётки. Но силикона в последнее время много стало и возраст повысился (((
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8k
tamin 14 минут назад
Эх, вот бы там побывать....
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2k
Альфач твоей мамки 52 минуты назад
Комментарий к фото
Так в хату не заезжают!
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3k
Максим Макашев Час назад
Друг спрашивает: почему тема сисек не раскрыта полностью? Непорядок.
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Fuchsia

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