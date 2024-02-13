Знойные ритмы самбы: карнавал в Рио-де-Жанейро 2024

Рио-де-Жанейро уже несколько недель устраивает яркие уличные вечеринки, известные как "блокос". На 700-метровой улице Самбодром, построенной для проведения фестиваля, собралось 70000 зрителей, а ещё миллионы прильнули к экранам.

Каждая фавела в Рио имеет школу самбы, именно они участвуют в карнавале. Команды рассказывают свою историю, часто касающуюся политики, социальных проблем и истории. У них есть от 60 до 70 минут, чтобы ослепительно пройти 700 метров по улице Маркес-де-Сапукай и произвести впечатление на жюри.