Бразилец сочинил остросюжетный боевик, чтобы не платить долг по кредитке

Одним прекрасным днем Родриго Барселуш де Оливейра ворвался в 16-й полицейский участок своего родного города Рио-де-Жанейро, чтобы сообщить о серьезном преступлении. Он рассказал полицейским, что ранее в тот же день спокойно ехал по дороге Авенида-дас-Америкас, когда к нему вдруг подъехали двое вооруженных мужчин на мотоциклах и заставили припарковаться на стоянке Barra, торгового центра в западной части Рио. Там один из мужчин отнял у него кредитную карту и в течение пяти часов ходил по магазинам, пока второй преступник охранял Родриго под дулом пистолета. Адвокат сказал вымогателям пин-код к карте, и они потратили все деньги до лимита, установленного банком — 13 тысяч реалов (около 240 тысяч рублей). Затем похитители уехали с купленными товарами, драгоценными вещами Родриго, его телефоном, кошельком и обручальным кольцом.