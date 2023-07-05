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Бразилец сочинил остросюжетный боевик, чтобы не платить долг по кредитке

Бразилец сочинил остросюжетный боевик, чтобы не платить долг по кредитке

Автор:
05 июля 2023 17:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бразилия   Рио-де-Жанейро   забавно   мошенничество   смешные новости   фантазер   
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Адвокат из Бразилии немного увлекся шоппингом и исчерпал лимит по кредитке, но не стал отчаиваться и вместо этого пришел в полицию с красочной историей, достойной экранизации от Квентина Тарантино: якобы его похитили и под дулом пистолета заставили выдать пин-код.

Одним прекрасным днем Родриго Барселуш де Оливейра ворвался в 16-й полицейский участок своего родного города Рио-де-Жанейро, чтобы сообщить о серьезном преступлении. Он рассказал полицейским, что ранее в тот же день спокойно ехал по дороге Авенида-дас-Америкас, когда к нему вдруг подъехали двое вооруженных мужчин на мотоциклах и заставили припарковаться на стоянке Barra, торгового центра в западной части Рио. Там один из мужчин отнял у него кредитную карту и в течение пяти часов ходил по магазинам, пока второй преступник охранял Родриго под дулом пистолета. Адвокат сказал вымогателям пин-код к карте, и они потратили все деньги до лимита, установленного банком — 13 тысяч реалов (около 240 тысяч рублей). Затем похитители уехали с купленными товарами, драгоценными вещами Родриго, его телефоном, кошельком и обручальным кольцом.

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В свете столь серьезных обвинений полиция Рио-де-Жанейро немедленно начала расследование и первым же делом проверила записи с камер видеонаблюдения в торговом центре, чтобы установить личность человека, использовавшего кредитную карту адвоката. Каково же было их удивление, когда они увидели на записи самого Родриго Барселуша де Оливейру, который спокойно прогуливался по торговому центру с мобильным телефоном в руке. Полицейские своими глазами наблюдали, как адвокат совершает покупки с помощью своей кредитной карты в 11 различных магазинах, включая супермаркет, магазин аксессуаров для мотоциклов, оптику, обувной магазин и магазин дизайнерской одежды.

После заявления в полицию бразилец также попытался отменить все покупки через банк, заявив, что его кредитная карта была украдена. Однако банк отклонил его просьбу, поскольку каждый раз использовался правильный пин-код.

После просмотра записи с камер наблюдения из торгового центра полицейские перевели Родриго в статус подозреваемого и в минувшую пятницу провели обыск в его квартире. Само собой, все товары, якобы купленные одним из вооруженных бандитов, были найдены в доме адвоката: среди них были кроссовки, плавки, дизайнерское нижнее белье и мотоциклетный шлем.

Пойманный с поличным бразилец признался, что выдумал историю о похищении, но заявил, что прибегнуть ко лжи его вынудили финансовые трудности. Теперь ему предъявлены обвинения в мошенничестве и ложном сообщении о преступлении.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бразилия   Рио-де-Жанейро   забавно   мошенничество   смешные новости   фантазер   
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1  комментарий
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Трям 17 минут назад
Далбайоб! Нах ему столько батареек? Не проще аккумы купить?
Ну хоть шлем и труселя приобрел...
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