В Дакаре прошел второй Большой карнавал: яркие фото из столицы Сенегала

Мероприятие, которое проходило с пятницы по воскресенье, приходится на последние выходные ноября и совпадает с туристическим сезоном в Сенегале. Одна из целей фестиваля — показать зрителям всего мира культурное разнообразие Сенегала. В этом году темой карнавала выбрали «Сказки и легенды Сенегала и других мест».

Сенегал — одно из самых популярных туристических направлений в Западной Африке, но по данным африканского новостного сайта Africanews, он пострадал от пандемии. Согласно последним статистическим данным Всемирного банка, в 2017 году страна приняла 1 376 000 иностранных туристов.