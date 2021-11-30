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В Дакаре прошел второй Большой карнавал: яркие фото из столицы Сенегала

В Дакаре прошел второй Большой карнавал: яркие фото из столицы Сенегала (8 фото)

Автор:
30 ноября 2021 08:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   senegal   Африка   дакар   карнавал   новости   фестиваль   
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Факиры и глотание огня, искусно раскрашенные лица, ловкие артисты на ходулях: в Сенегале прогремел второй по счету Большой карнавал в Дакаре, который прославляет культуру страны.

Мероприятие, которое проходило с пятницы по воскресенье, приходится на последние выходные ноября и совпадает с туристическим сезоном в Сенегале. Одна из целей фестиваля — показать зрителям всего мира культурное разнообразие Сенегала. В этом году темой карнавала выбрали «Сказки и легенды Сенегала и других мест».

Сенегал — одно из самых популярных туристических направлений в Западной Африке, но по данным африканского новостного сайта Africanews, он пострадал от пандемии. Согласно последним статистическим данным Всемирного банка, в 2017 году страна приняла 1 376 000 иностранных туристов.

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Как сообщает сенегальская газете Le Quotidien, карнавал, который в прошлом году отменили из-за пандемии, сосредоточен вокруг музыки, танцев, выступлений и ярких костюмов. Одним из ключевых аспектов фестиваля является празднование «тераанги». Это слово на языке народа волоф означает щедрость, гостеприимство и тепло.

На церемонии открытия в пятницу должны были присутствовать несколько высокопоставленных лиц, в том числе министр здравоохранения страны, мэр города и министр территориальных сообществ.

По словам чиновников, чьи слова приводят на сайте мероприятия, карнавал играет решающую роль в сохранении наследия страны, а также в экономическом развитии местных сообществ. На июльской пресс-конференции представитель карнавала Фату Кассе Сарр назвал фестиваль «экономической возможностью для его участников».

Организаторы описывают карнавал как семейное мероприятие, открытое для любого местного или международного зрителя, «который хочет получить доступ к культуре по более низкой цене или бесплатно».

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Метки: Ynews   senegal   Африка   дакар   карнавал   новости   фестиваль   
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