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Обо все и ни о чем, но с улыбкой

Обо все и ни о чем, но с улыбкой

Автор:
12 февраля 2024 13:12
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   картинки   фото   
1127
9

Мой первый пост - так что не судите строго )))

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Метки: Видео   Юмор   картинки   фото   
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11  комментариев
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14k
ron 2 часа назад
Безусловно, ведущая прогноз погоды под веществами украсит любой выпуск новостей. Надо брать ! ))))
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14k
Евгений 12 минут назад
А почему ролик с круглой машинкой не до конца?
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27k
Влад Полчаса назад
Комментарий к фото
Это конкретное слово можно увидеть везде.
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13k
Copycat Полчаса назад
честно сказать я вот порой сравниваю себя и подростков сейчас, я где то в 14 лет увлекался радиотехникой, я сам в справочниках советских под транзисторам и диодам находил информацию и рассчитывал какие то простейшие схемы, что то сложное я не паял, не на столько был крут, но вот блок питания лабораторный с регулировкой вольтажа через транзистор и встроенным ампермпер и вольметром я делал

если бы у меня тогда был современный интернет где лежит куча знакомых схем, все спецификации и форумы где люди делятся опытом - я не представляю что бы я там мог спаять себе

а сейчас мне порой детям друзей приходится объяснять как установить с флешки windows 11 - при том что в кликовой доступности 100500 мануалов по этой теме

они не глупее просто у них нет стремления в чем то самим разбираться как по мне, есть вон тикток со смешными видосами и они тупят в него
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2k
Rom 44 минуты назад
Ну и это был бы прогноз погоды с самым высоким рейтингом. Все бы смотрели. )
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17k
sgb66 Час назад
Улыбнуло, но всё старое и пересмотренное не раз.
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94k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Возможно, на некоторые передачи Лизу можно было бы и взять телеведущей.
Внесла бы толику разнообразия....
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Alex

https://t.me/lorumalex что-то пошло не так - обо всем и ни о чем, но с улыбкой )))
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