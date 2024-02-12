Обо все и ни о чем, но с улыбкой

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Мой первый пост - так что не судите строго )))
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если бы у меня тогда был современный интернет где лежит куча знакомых схем, все спецификации и форумы где люди делятся опытом - я не представляю что бы я там мог спаять себе
а сейчас мне порой детям друзей приходится объяснять как установить с флешки windows 11 - при том что в кликовой доступности 100500 мануалов по этой теме
они не глупее просто у них нет стремления в чем то самим разбираться как по мне, есть вон тикток со смешными видосами и они тупят в него
Внесла бы толику разнообразия....